বঙাইগাঁৱত আলু-জলকীয়াৰ বস্তাৰ তলত উদ্ধাৰ ২৩টাকৈ পশুধন, মৰিগাঁৱতো উদ্ধাৰ ২০ টাকৈ পশুধন

বঙাইগাঁৱত আলু-জলকীয়াৰ বস্তাৰ তলত উদ্ধাৰ ২৩টাকৈ পশুধন, মৰিগাঁৱতো উদ্ধাৰ ২০ টাকৈ পশুধন
চোৰাং পশুধন সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত, বঙাইগাঁৱত ২৩টা মৰিগাঁৱত ২০ টাকৈ উদ্ধাৰ পশুধন ৷
Published : October 30, 2026 at 10:00 PM IST
বঙাইগাঁও/মৰিগাঁও : ভিন্ন পন্থাৰে পশুধন সৰবৰাহকাৰীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে গৰুৰ চোৰাং বেহা ৷ কেতিয়াবা যদি এম্বুলেঞ্চ, আন কেতিয়াবা নৈশ বাছ, কেতিয়াবা আকৌ বিলাসী বাহনত চোৰাঙকৈ গৰু সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰি আহিছে সৰবৰাহকাৰীয়ে ৷ কিন্তু যিমানে চোৰাং পশুধন সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে সিমানে নতুন নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰিছে সৰবৰাহকাৰীয়ে ৷
চোৰাং গো সৰবৰাহৰকাৰীৰ এইবাৰ আজৱ কৌশল ৷ এইবাৰ 'জয় শ্ৰীৰাম' লিখা বাহনেৰে চোৰাংকৈ পশুধন সৰবৰাহ কৰাৰ চেষ্টা কৰিলে দুৰ্বৃত্তই ৷ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বঙাইগাঁও জিলাৰ সিদলসতীত ৷
ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, পশ্চিমবংগত পঞ্জীয়ন কৰা WB 71 C 286 নম্বৰৰ বাহনখন প্ৰৱেশ কৰিছিল অসমত ৷ সেই সময়তে বিশেষ সূত্ৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায় ৷ অভিযানৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে ২৩ টাকৈ অবৈধভাৱে অনা গৰু জব্দ কৰে ৷
এই সন্দৰ্ভত বঙাইগাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক নোমল মাহাত্তাই কয়, ‘‘শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা বিশেষ খবৰৰ ভিত্তিত WB 71 C 286 নম্বৰৰ বাহনখনত অভিযান চলোৱা হৈছিল ৷ বাহনখনত ওপৰৰ ভাগত আলু আৰু জলকীয়াৰ কেইবাটাও বস্তা আছিল ৷ দেখাত খাদ্য সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাহন যেন ধাৰণা হৈছিল ৷’’
তেওঁ লগতে কয়, "যেতিয়া তন্ন তন্নকৈ তালাচি চলোৱা হ'ল তাৰ পাছত বাহনখনৰ ভিতৰত বিশেষভাৱে নিৰ্মাণ কৰা এটা কেবিনৰ পৰা চোৰাংকৈ সৰবৰাহ কৰা ২৩টাকৈ গৰু উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷ বাহনখনৰ সন্মুখভাগত 'জয় শ্ৰীৰাম' লিখা আছে ৷ এই ঘটনাৰ সৈতে জৰিতৰ সন্দেহত চাৰিজনক আটক কৰা হৈছে ৷"
আৰক্ষী বিষষা গৰাকীয়ে লগতে কয়, "চোৰাংভাৱে গো-সৰবৰাহৰ সন্দেহত আটক কৰা লোককেইজন হৈছে ৰাব্বু আলম, আজিবুল আলম (দুয়োৰে ঘৰ জলপাইগুড়ি), ৰফিজুদ্দিন (মেৰেৰচৰ) আৰু হাবিবুল ৰহমান (অভয়াপুৰী) ৷ ক’ৰ পৰা ক’লৈ পৰা অনা হৈছিল গৰু কেইটা তদন্তৰ পাছত সকলো গম পোৱা যাব ৷ চোৰাং ব্যৱসায়ীয়ে যিমানে কৌশল অৱলম্বন নকৰক কিয় আমাৰ অভিযানৰ পৰা বাছি যাব নোৱাৰে ৷"
মধ্য অসমত পুনৰ সক্ৰিয় হৈ পৰিছে অবৈধ গো-সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ । বৃহস্পতিবাৰে নিশা নেলী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ধৰমতুল বঙালধৰাত এটা সৰবৰাহকাৰী চক্ৰই দুখন বাহনত ২০ টাকৈ গৰু বোজাই কৰি বহিঃৰাজ্যলৈ লৈ যোৱাৰ চেষ্টা চলাইছিল । AS02DC9729 আৰু AS01RC5150 নম্বৰৰ বাহন দুখনেৰে নিশাৰ নিৰ্জনতাৰ সুযোগ লৈ গৰুকেইটা লৈ যোৱাৰ সময়তে স্থানীয় সচেতন ৰাইজৰ দৃষ্টিগোচৰ হয় ।
কিন্তু সন্দেহজনকভাৱে গতি কৰা বাহন দুখন দেখি স্থানীয় ৰাইজে লগে লগে গাড়ী দুখন ৰখাবলৈ বাধ্য কৰায় । ধৰমতুল আৰক্ষী, নেলী আৰক্ষী আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাৰ বাবেই ব্যৰ্থ হ’ল গো-মাফিয়াৰ সুপৰিকল্পিত আঁচনি । আৰক্ষীয়ে চোৰাং গৰু সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত চালক আৰু সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে ।
লগতে পঢ়ক: লক্ষ্য বেদখলমুক্ত যমুনা : দ্বিতীয় দিনাও আটাছুৰ উচ্ছেদ অভিযান