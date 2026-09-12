ETV Bharat / state

অসমত বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰায় ৫৬ হাজাৰ কোটিৰ ২২টা বৃহৎ প্ৰকল্প চলি আছে

বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত ২২টা প্ৰকল্পৰ মুঠ ব্যয় ৫৬,২৬০ কোটি । কেন্দ্ৰৰ অংশ ৪৩,৫২১ কোটি । মাণিক কুমাৰ ৰায়ৰ প্ৰতিবেদন ।

Assam Externally Aided Projects
অসমত বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰায় ৫৬ হাজাৰ কোটিৰ ২২টা বৃহৎ প্ৰকল্প চলি আছে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 12, 2026 at 9:13 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : অসমৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নত বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰকল্পসমূহে (Externally Aided Projects - EAP) গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । ৰাজ্যখনত বহুকেইটা এনে উল্লেখযোগ্য প্ৰকল্পৰ কাম চলি আছে । অৱশ্যে এই প্ৰকল্প সমূহ ৰূপায়ণৰ বাবে অসম চৰকাৰে বাহ্যিক বিত্তীয় সংস্থাসমূহৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ কোনো ধন লাভ নকৰে ।

একোটা বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰকল্পৰ মুঠ প্ৰকল্প ব্যয়ৰ ৮০ শতাংশ অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰে । বাকী ২০ শতাংশ ৰাজ্য চৰকাৰে বহন কৰে । কেন্দ্ৰীয় অংশৰ ধন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বাহ্যিক বিত্তীয় সংস্থাৰ পৰা ঋণ হিচাপে গ্ৰহণ কৰি অসম চৰকাৰলৈ ৯০ শতাংশ অনুদান আৰু ১০ শতাংশ ঋণ হিচাপে মোকলাই দিয়ে ।

Assam Externally Aided Projects
বিত্তমন্ত্ৰীক সাক্ষাতৰ সময়ত অসম আৰু মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)

বিত্ত বিভাগৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি, ৰাজ্যত বৰ্তমান বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত ২২ টা প্ৰকল্প চলি আছে । যাৰ মুঠ প্ৰকল্প ব্যয় ৫৬,২৬০ কোটি টকা । ইয়াৰে কেন্দ্ৰৰ অংশ ৪৩,৫২১ কোটি টকা আৰু ৰাজ্যৰ অংশ ১২,৭৩৯ কোটি টকা । ২০২৬ চনৰ ৩০ জুনলৈকে এই প্ৰকল্পসমূহৰ বাবে মোকলাই দিয়া পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে ১০,২৮০ কোটি টকা ।

Assam Externally Aided Projects
অসমত বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰায় ৫৬ হাজাৰ কোটিৰ ২২টা বৃহৎ প্ৰকল্প চলি আছে (ETV Bharat Assam)

বিত্ত বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি কোন কোন খণ্ডত কি কি প্ৰকল্প চলি আছে

শক্তি খণ্ড : বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত সৰ্ববৃহৎ দুটা প্ৰকল্প শক্তি খণ্ডত চলি আছে । ইয়াৰে এটা হৈছে Intra-State Transmission System । ইয়াৰ মুঠ ব্যয় ৪,৫৬১ কোটি টকা । ইয়াৰ বাবে মোকলাই দিয়া ১,৪৫৭ কোটি টকাৰ পৰা লাভ কৰিছে ১,০২২ কোটি টকা । দুটা পৰ্যায়ৰ এই প্ৰকল্পৰ কাম ২০২৭ চন আৰু ২০৩০ চনৰ এপ্ৰিলত সমাপ্ত হ'ব । ইয়াৰ বাবে পুঁজি যোগান ধৰা এজেন্সী হৈছে এআইআইবি ।

Assam Externally Aided Projects
অসমত বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰায় ৫৬ হাজাৰ কোটিৰ ২২টা বৃহৎ প্ৰকল্প চলি আছে (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, শক্তি খণ্ডৰ Power Distribution System Enhancement & Loss Reduction Project-ৰ বাবে ধাৰ্য কৰা পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে ৩,২৮৪ কোটি টকা । ইয়াৰ বাবে মোকলাই দিয়া ২,৩৬৭ কোটি টকাৰ ভিতৰত ১,৭৪৬ কোটি টকা দিয়া হৈছে । ২০২২ চনৰ জুন মাহত কাম আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰকল্প ২০২৮ চনৰ এপ্ৰিলত সমাপ্ত হ'ব । ইয়াত কেন্দ্ৰৰ অংশ ২,৬২৭ কোটি টকা আৰু ৰাজ্যৰ অংশ ৬৫৭ কোটি টকা ।

Assam Externally Aided Projects
অসমত বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰায় ৫৬ হাজাৰ কোটিৰ ২২টা বৃহৎ প্ৰকল্প চলি আছে (ETV Bharat Assam)

স্বাস্থ্য খণ্ডত দুটা বৃহৎ প্ৰকল্প : জাইকাৰ সাহায্য পুঁজিৰে Assam Health System Strengthening Project-ৰ বাবে ধাৰ্য কৰা পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে ৩,৭৯৮ কোটি টকা । ২০২২ চনৰ মাৰ্চত আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰকল্প সমাপ্ত হোৱাৰ সময়সীমা ২০২৮ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহ । ইয়াৰ বাবে লাভ কৰা পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে ২০২ কোটি টকা ।

Assam Externally Aided Projects
অসমত বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰায় ৫৬ হাজাৰ কোটিৰ ২২টা বৃহৎ প্ৰকল্প চলি আছে (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, স্বাস্থ্য খণ্ডৰ Tertiary Healthcare Augmentation Project-ৰ বাবে ধাৰ্য কৰা পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে ৪,৩৮৩ কোটি টকা । এডিবিৰ অৰ্থসাহায্যৰ এই প্ৰকল্পৰ বাবে লাভ কৰা পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে ৭৭ কোটি টকা । এই বছৰৰ মাৰ্চত কাম আৰম্ভ হোৱা প্ৰকল্পটো ২০৩২ চনৰ ডিচেম্বৰত সমাপ্ত হ'ব ।

Assam Externally Aided Projects
অসমত বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰায় ৫৬ হাজাৰ কোটিৰ ২২টা বৃহৎ প্ৰকল্প চলি আছে (ETV Bharat Assam)

স্বাস্থ্য খণ্ডৰ আৰু এটা প্ৰকল্প Secondary Healthcare Initiative for Service Delivery Transformation Project-ৰ বাবে বিশ্ব বেংকৰ অৰ্থসাহায্যত ২,৫৬৭ কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে । ২০২৩ চনৰ ডিচেম্বৰত কাম আৰম্ভ হোৱা প্ৰকল্পটো সমাপ্ত হ'ব ২০২৯ চনৰ নৱেম্বৰত । প্ৰকল্পটোৰ বাবে লাভ কৰা পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে ২২৪ কোটি টকা ।

গুৱাহাটীকে ধৰি নগৰকেন্দ্ৰিক তিনিটা প্ৰকল্প :গুৱাহাটী ছুৱেৰেজ প্ৰকল্পৰ (Guwahati Sewerage Project) বাবে ধাৰ্য কৰা পুঁজিৰ পৰিমাণ ১,৪৬০ কোটি টকা । জাইকাৰ অৰ্থসাহায্যৰ এই প্ৰকল্পটোৰ কাম ২০১৫ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী পৰা চলি আছে আৰু সমাপ্তৰ সময়সীমা ২০৩৩ চনৰ জুলাইলৈ ধাৰ্য কৰা হৈছে । প্ৰকল্পটোৰ বাবে ৮ কোটি টকা দিয়া হৈছে ।

আনহাতে, আছাম আৰবান ছেক্টৰ ডেভলপমেণ্ট প্ৰকল্পটোৰ বাবে ধাৰ্য কৰা পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে ১,৩৬৫ কোটি টকা । ২০২৫ চনৰ ডিচেম্বৰত কাম আৰম্ভ হোৱা প্ৰকল্পটো সমাপ্ত হ'ব ২০৩৩ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত । এডিবিৰ অৰ্থসাহায্যৰ প্ৰকল্পটোৰ বাবে দিয়া পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে ৩২ কোটি টকা ।

Assam Externally Aided Projects
অসমত বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰায় ৫৬ হাজাৰ কোটিৰ ২২টা বৃহৎ প্ৰকল্প চলি আছে (ETV Bharat Assam)

তৃতীয়টো প্ৰকল্প Southeast Guwahati Water Supply Project-ৰ ব্যয় ধাৰ্য কৰা হৈছে ১,৪২১ কোটি টকা । এডিবিৰ এই প্ৰকল্পটোৰ ঋণ-চুক্তি এতিয়াও স্বাক্ষৰ হ'বলৈ বাকী আছে ।

লোক নিৰ্মাণ বিভাগ (পথ) : গুৱাহাটীৰ পৰা উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলং প্ৰকল্প নং একৰ বাবে ধাৰ্য কৰা পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে ৩,০৩০ কোটি টকা । এনডিবিৰ ঋণসাহায্যৰ প্ৰকল্পটোৰ কাম ২০১৯ চনৰ আগষ্ট মাহত আৰম্ভ হৈছিল আৰু শেষ হোৱাৰ সময়সীমা আছিল চলিত বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহ । ইতিমধ্যে দলংখন মুকলি কৰা হৈছে ।

Assam Externally Aided Projects
অসমত বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰায় ৫৬ হাজাৰ কোটিৰ ২২টা বৃহৎ প্ৰকল্প চলি আছে (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, Assam South Asia Subregional Economic Cooperation Corridor Connectivity Improvement Project-ৰ বাবে ধাৰ্য কৰা পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে ৩,৯৯৪ কোটি টকা । পথ উন্নয়নৰ এই প্ৰকল্পটোৰ কাম এডিবিৰ ঋণসাহায্যত ২০২২ চনৰ ডিচেম্বৰত আৰম্ভ হৈছিল আৰু সমাপ্ত হ'ব ২০২৮ চনৰ ডিচেম্বৰত । প্ৰকল্পটোৰ বাবে দিয়া পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে ৭৪১ কোটি টকা ।

পথ আৰু দলং নিৰ্মাণৰ আৰু চাৰিটা প্ৰকল্পৰ কাম চলি আছে । এই প্ৰকল্পকেইটাত প্ৰায় ১৫ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় হ'ব ।

বিত্ত বিভাগৰ প্ৰকল্প : বিত্ত বিভাগৰ Assam Governance and Service Delivery Programme-ৰ বাবে বিশ্ব বেংকৰ ৮৮৭ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ কাম এই বছৰ মাৰ্চ মাহৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে । ২০৩‍১ চনৰ মাৰ্চত ইয়াৰ সমাপ্ত হ'ব ।

Assam Externally Aided Projects
অসমত বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰায় ৫৬ হাজাৰ কোটিৰ ২২টা বৃহৎ প্ৰকল্প চলি আছে (ETV Bharat Assam)

মীন বিভাগৰ প্ৰকল্প : ফিচাৰীৰ বাবে Aquaculture Promotion and Livlihood Improvement Project-ৰ বাবে জাইকাৰ ২৫০ কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষে ২০২৫ চনৰ মাৰ্চৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে । ২০২৯ চনৰ নৱেম্বৰত এই প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণ হ'ব ।

স্কুল শিক্ষাৰ প্ৰকল্প : এইক্ষেত্রত Supporting School Education in Assam-ৰ বাবে বিশ্ব বেংকৰ ২,৭৫০ কোটি টকা ব্যয়েৰে চলিত বৰ্ষৰ মে' মাহৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে । ২০৩০ চনৰ ডিচেম্বৰত ইয়াৰ সমাপ্তি হ'ব । আনহাতে, আছাম স্কীল ইউনিভাৰ্ছিটীৰ বাবে ধাৰ্য কৰা পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে ১০১৭ কোটি টকা । ২০২২ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত কাম আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰকল্প ২০২৭ চনৰ ডিচেম্বৰত সমাপ্ত হ'ব ।

Assam Externally Aided Projects
অসমত বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰায় ৫৬ হাজাৰ কোটিৰ ২২টা বৃহৎ প্ৰকল্প চলি আছে (ETV Bharat Assam)

জল সম্পদ বিভাগৰ প্ৰকল্প : জল সম্পদ বিভাগৰ দুটা পৰ্যায়ৰ Climate Resilient Brahmaputra Integrated Flood and River Bank Erosion Risk Management Project-ৰ বাবে ক্ৰমে ২,০৯৬ কোটি টকা আৰু ২,০৮৫ কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে । এডিবিৰ এই প্ৰকল্প দুটাৰ এটা ২০২৪ চনৰ এপ্ৰিলত আৰু আনটো চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিলত আৰম্ভ হৈছে । দুয়োটা প্ৰকল্প সমাপ্ত হ'ব ২০৩০ চনৰ মাৰ্চত ।

Assam Externally Aided Projects
অসমত বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰায় ৫৬ হাজাৰ কোটিৰ ২২টা বৃহৎ প্ৰকল্প চলি আছে (ETV Bharat Assam)

কেন্দ্ৰৰ পৰা বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰকল্পৰ বাবে ১৪ আৰু ১৫ সংখ্যক বিত্ত আয়োগৰ সময়ত কিমান টকা আহিল

বিত্ত বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি, ১৪ সংখ্যক বিত্ত আয়োগৰ সময়ছোৱাত (২০১৫-১৬ৰ পৰা ২০১৯-২০) বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰকল্পৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ পৰা ৩,৪৭৪ কোটি টকা আহিছিল । ইয়াৰে ভিতৰত সৰ্বাধিক ১,৪২৮ কোটি টকা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ প্ৰকল্পৰ বাবে আহিছিল ।

আনহাতে, ১৫ সংখ্যক বিত্ত আয়োগৰ সময়ছোৱাত (২০২০-২১ৰ পৰা ২০২৫-২৬) কেন্দ্ৰৰ পৰা লাভ কৰা পুঁজিৰ পৰিমাণ আছিল ৪,২২০ কোটি টকা । ইয়াৰে ভিতৰত শক্তি খণ্ডৰ প্ৰকল্পৰ বাবে সৰ্বাধিক ১,৯০০.৯৫ কোটি টকা দিয়া হৈছিল ।

সম্পূৰ্ণ হোৱা বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰকল্পসমূহ

Assam Externally Aided Projects
অসমত বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰায় ৫৬ হাজাৰ কোটিৰ ২২টা বৃহৎ প্ৰকল্প চলি আছে (ETV Bharat Assam)

বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰকল্পৰ বহুকেইটা প্ৰকল্প ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে । ইয়‍াৰ ভিতৰত চাৰিটা ডাঙৰ প্ৰকল্পৰ ভিতৰত এটা হৈছে গুৱাহাটী খোৱাপানী যোগান প্ৰকল্প । প্ৰকল্পটোৰ ব্যয় আছিল ১,০১৩ কোটি টকা । জাইকাৰ প্ৰকল্পটো ২০০৯ চনত আৰম্ভ হৈছিল আৰু সমাপ্ত হৈছে ২০২৪ চনত । সেইদৰে দক্ষিণ-পূব গুৱাহাটী খোৱাপানী প্ৰকল্পৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাম ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে । এডিবিৰ ৭৬৬ কোটিটকীয়া প্ৰকল্পটোৰ কাম ২০১২ চনত আৰম্ভ হৈছিল আৰু সমাপ্ত হৈছে ২০২১ চনত ।

আনহাতে, Assam Power Sector Enhancement Investment Programme-ৰ বাবে ব্যয় কৰা পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে ১,০৫১ কোটি টকা । এডিবিৰ প্ৰকল্পটো ২০১০ চনত আৰম্ভ হৈছিল আৰু সমাপ্ত হৈছে ২০১৯ চনত । বিগত সময়ছোৱাত বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰকল্পৰ প্ৰায় কুৰিটা প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ হৈছে । ইয়াৰে ভিতৰত গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলঙো আছে ।

Assam Externally Aided Projects
অসমত বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰায় ৫৬ হাজাৰ কোটিৰ ২২টা বৃহৎ প্ৰকল্প চলি আছে (ETV Bharat Assam)

লক্ষণীয় বিষয় যে বিশ্ব বেংক, এডিবি, জাইকা, এআইআইবি, এনডিবিৰ দৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাৰ সহায়ত অসমৰ আন্তঃগাঁথনি বিশেষকৈ শক্তি, স্বাস্থ্য আৰু নগৰ উন্নয়ন আদি বিভিন্ন খণ্ডত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন আহিছে ।

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত বহিঃসাহায্যযুক্ত প্ৰকল্পক নতুন গতি প্ৰদানৰ আহ্বান অসম-মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

উল্লেখ্য যে যোৱা ৯ ছেপ্টেম্বৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই ৰাজধানী দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণক সাক্ষাৎ কৰি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য দুখনত বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰকল্পত নতুন গতি প্ৰদানৰ বাবে আহ্বান জনায় ।

Assam Externally Aided Projects
অসমত বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰায় ৫৬ হাজাৰ কোটিৰ ২২টা বৃহৎ প্ৰকল্প চলি আছে (ETV Bharat Assam)

কাৰ্তব্য ভৱনত অনুষ্ঠিত বৈঠকত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত মূলধনী ব্যয় বৃদ্ধি আৰু বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে বস্তুগত আৰু সামাজিক আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে নতুন বিনিয়োগৰ মাধ্যম সৃষ্টিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।

বৈঠকৰ পাছতে এটা X পোষ্টত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত শর্মাই কয়, “আমি আমাৰ দুয়োখন ৰাজ্যতে বহিঃসাহায্যযুক্ত প্রকল্পত নতুন গতি আনিবলৈ এক সবল যুক্তি আগবঢ়াওঁ । ইয়াৰ ফলত বস্তুগত আৰু সামাজিক আন্তঃগাঁথনিৰ (physical and social infrastructure) বাবে নতুন বিনিয়োগৰ মাধ্যম মুকলি হ’ব ৷”

Assam Externally Aided Projects
অসমত বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰায় ৫৬ হাজাৰ কোটিৰ ২২টা বৃহৎ প্ৰকল্প চলি আছে (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীয়ে এই প্ৰস্তাৱসমূহৰ প্ৰতি ইতিবাচক সঁহাৰি জনোৱাৰ লগতে উন্নয়নৰ কাৰ্যসূচী আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে সহায় কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে । অসম আৰু মেঘালয়ে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন ত্বৰান্বিত কৰাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ বিকাশত সহায় কৰিবলৈ অধিক বিনিয়োগ সংগঠিত কৰাৰ বাবে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে বিশেষ তাৎপৰ্য গ্ৰহণ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাত প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ ভূমিকা আছে : ৰাজ্যপাল
লগতে পঢ়ক :উত্তৰ গুৱাহাটীত দেশৰ অন্যতম বৃহৎ ইনড'ৰ ক্ৰিকেট প্ৰতিষ্ঠান উদ্বোধন

TAGGED:

অসমত বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰকল্প
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পুঁজি
অসম চৰকাৰ বিত্ত বিভাগ
ASSAM EXTERNALLY AIDED PROJECTS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.