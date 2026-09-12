অসমত বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰায় ৫৬ হাজাৰ কোটিৰ ২২টা বৃহৎ প্ৰকল্প চলি আছে

অসমত বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰায় ৫৬ হাজাৰ কোটিৰ ২২টা বৃহৎ প্ৰকল্প চলি আছে
বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত ২২টা প্ৰকল্পৰ মুঠ ব্যয় ৫৬,২৬০ কোটি । কেন্দ্ৰৰ অংশ ৪৩,৫২১ কোটি । মাণিক কুমাৰ ৰায়ৰ প্ৰতিবেদন ।
Published : September 12, 2026 at 9:13 PM IST
গুৱাহাটী : অসমৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নত বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰকল্পসমূহে (Externally Aided Projects - EAP) গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । ৰাজ্যখনত বহুকেইটা এনে উল্লেখযোগ্য প্ৰকল্পৰ কাম চলি আছে । অৱশ্যে এই প্ৰকল্প সমূহ ৰূপায়ণৰ বাবে অসম চৰকাৰে বাহ্যিক বিত্তীয় সংস্থাসমূহৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ কোনো ধন লাভ নকৰে ।
একোটা বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰকল্পৰ মুঠ প্ৰকল্প ব্যয়ৰ ৮০ শতাংশ অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰে । বাকী ২০ শতাংশ ৰাজ্য চৰকাৰে বহন কৰে । কেন্দ্ৰীয় অংশৰ ধন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বাহ্যিক বিত্তীয় সংস্থাৰ পৰা ঋণ হিচাপে গ্ৰহণ কৰি অসম চৰকাৰলৈ ৯০ শতাংশ অনুদান আৰু ১০ শতাংশ ঋণ হিচাপে মোকলাই দিয়ে ।
বিত্ত বিভাগৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি, ৰাজ্যত বৰ্তমান বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত ২২ টা প্ৰকল্প চলি আছে । যাৰ মুঠ প্ৰকল্প ব্যয় ৫৬,২৬০ কোটি টকা । ইয়াৰে কেন্দ্ৰৰ অংশ ৪৩,৫২১ কোটি টকা আৰু ৰাজ্যৰ অংশ ১২,৭৩৯ কোটি টকা । ২০২৬ চনৰ ৩০ জুনলৈকে এই প্ৰকল্পসমূহৰ বাবে মোকলাই দিয়া পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে ১০,২৮০ কোটি টকা ।
বিত্ত বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি কোন কোন খণ্ডত কি কি প্ৰকল্প চলি আছে
শক্তি খণ্ড : বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত সৰ্ববৃহৎ দুটা প্ৰকল্প শক্তি খণ্ডত চলি আছে । ইয়াৰে এটা হৈছে Intra-State Transmission System । ইয়াৰ মুঠ ব্যয় ৪,৫৬১ কোটি টকা । ইয়াৰ বাবে মোকলাই দিয়া ১,৪৫৭ কোটি টকাৰ পৰা লাভ কৰিছে ১,০২২ কোটি টকা । দুটা পৰ্যায়ৰ এই প্ৰকল্পৰ কাম ২০২৭ চন আৰু ২০৩০ চনৰ এপ্ৰিলত সমাপ্ত হ'ব । ইয়াৰ বাবে পুঁজি যোগান ধৰা এজেন্সী হৈছে এআইআইবি ।
আনহাতে, শক্তি খণ্ডৰ Power Distribution System Enhancement & Loss Reduction Project-ৰ বাবে ধাৰ্য কৰা পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে ৩,২৮৪ কোটি টকা । ইয়াৰ বাবে মোকলাই দিয়া ২,৩৬৭ কোটি টকাৰ ভিতৰত ১,৭৪৬ কোটি টকা দিয়া হৈছে । ২০২২ চনৰ জুন মাহত কাম আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰকল্প ২০২৮ চনৰ এপ্ৰিলত সমাপ্ত হ'ব । ইয়াত কেন্দ্ৰৰ অংশ ২,৬২৭ কোটি টকা আৰু ৰাজ্যৰ অংশ ৬৫৭ কোটি টকা ।
স্বাস্থ্য খণ্ডত দুটা বৃহৎ প্ৰকল্প : জাইকাৰ সাহায্য পুঁজিৰে Assam Health System Strengthening Project-ৰ বাবে ধাৰ্য কৰা পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে ৩,৭৯৮ কোটি টকা । ২০২২ চনৰ মাৰ্চত আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰকল্প সমাপ্ত হোৱাৰ সময়সীমা ২০২৮ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহ । ইয়াৰ বাবে লাভ কৰা পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে ২০২ কোটি টকা ।
আনহাতে, স্বাস্থ্য খণ্ডৰ Tertiary Healthcare Augmentation Project-ৰ বাবে ধাৰ্য কৰা পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে ৪,৩৮৩ কোটি টকা । এডিবিৰ অৰ্থসাহায্যৰ এই প্ৰকল্পৰ বাবে লাভ কৰা পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে ৭৭ কোটি টকা । এই বছৰৰ মাৰ্চত কাম আৰম্ভ হোৱা প্ৰকল্পটো ২০৩২ চনৰ ডিচেম্বৰত সমাপ্ত হ'ব ।
স্বাস্থ্য খণ্ডৰ আৰু এটা প্ৰকল্প Secondary Healthcare Initiative for Service Delivery Transformation Project-ৰ বাবে বিশ্ব বেংকৰ অৰ্থসাহায্যত ২,৫৬৭ কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে । ২০২৩ চনৰ ডিচেম্বৰত কাম আৰম্ভ হোৱা প্ৰকল্পটো সমাপ্ত হ'ব ২০২৯ চনৰ নৱেম্বৰত । প্ৰকল্পটোৰ বাবে লাভ কৰা পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে ২২৪ কোটি টকা ।
গুৱাহাটীকে ধৰি নগৰকেন্দ্ৰিক তিনিটা প্ৰকল্প :গুৱাহাটী ছুৱেৰেজ প্ৰকল্পৰ (Guwahati Sewerage Project) বাবে ধাৰ্য কৰা পুঁজিৰ পৰিমাণ ১,৪৬০ কোটি টকা । জাইকাৰ অৰ্থসাহায্যৰ এই প্ৰকল্পটোৰ কাম ২০১৫ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী পৰা চলি আছে আৰু সমাপ্তৰ সময়সীমা ২০৩৩ চনৰ জুলাইলৈ ধাৰ্য কৰা হৈছে । প্ৰকল্পটোৰ বাবে ৮ কোটি টকা দিয়া হৈছে ।
আনহাতে, আছাম আৰবান ছেক্টৰ ডেভলপমেণ্ট প্ৰকল্পটোৰ বাবে ধাৰ্য কৰা পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে ১,৩৬৫ কোটি টকা । ২০২৫ চনৰ ডিচেম্বৰত কাম আৰম্ভ হোৱা প্ৰকল্পটো সমাপ্ত হ'ব ২০৩৩ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত । এডিবিৰ অৰ্থসাহায্যৰ প্ৰকল্পটোৰ বাবে দিয়া পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে ৩২ কোটি টকা ।
তৃতীয়টো প্ৰকল্প Southeast Guwahati Water Supply Project-ৰ ব্যয় ধাৰ্য কৰা হৈছে ১,৪২১ কোটি টকা । এডিবিৰ এই প্ৰকল্পটোৰ ঋণ-চুক্তি এতিয়াও স্বাক্ষৰ হ'বলৈ বাকী আছে ।
লোক নিৰ্মাণ বিভাগ (পথ) : গুৱাহাটীৰ পৰা উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলং প্ৰকল্প নং একৰ বাবে ধাৰ্য কৰা পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে ৩,০৩০ কোটি টকা । এনডিবিৰ ঋণসাহায্যৰ প্ৰকল্পটোৰ কাম ২০১৯ চনৰ আগষ্ট মাহত আৰম্ভ হৈছিল আৰু শেষ হোৱাৰ সময়সীমা আছিল চলিত বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহ । ইতিমধ্যে দলংখন মুকলি কৰা হৈছে ।
আনহাতে, Assam South Asia Subregional Economic Cooperation Corridor Connectivity Improvement Project-ৰ বাবে ধাৰ্য কৰা পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে ৩,৯৯৪ কোটি টকা । পথ উন্নয়নৰ এই প্ৰকল্পটোৰ কাম এডিবিৰ ঋণসাহায্যত ২০২২ চনৰ ডিচেম্বৰত আৰম্ভ হৈছিল আৰু সমাপ্ত হ'ব ২০২৮ চনৰ ডিচেম্বৰত । প্ৰকল্পটোৰ বাবে দিয়া পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে ৭৪১ কোটি টকা ।
পথ আৰু দলং নিৰ্মাণৰ আৰু চাৰিটা প্ৰকল্পৰ কাম চলি আছে । এই প্ৰকল্পকেইটাত প্ৰায় ১৫ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় হ'ব ।
বিত্ত বিভাগৰ প্ৰকল্প : বিত্ত বিভাগৰ Assam Governance and Service Delivery Programme-ৰ বাবে বিশ্ব বেংকৰ ৮৮৭ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ কাম এই বছৰ মাৰ্চ মাহৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে । ২০৩১ চনৰ মাৰ্চত ইয়াৰ সমাপ্ত হ'ব ।
মীন বিভাগৰ প্ৰকল্প : ফিচাৰীৰ বাবে Aquaculture Promotion and Livlihood Improvement Project-ৰ বাবে জাইকাৰ ২৫০ কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষে ২০২৫ চনৰ মাৰ্চৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে । ২০২৯ চনৰ নৱেম্বৰত এই প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণ হ'ব ।
স্কুল শিক্ষাৰ প্ৰকল্প : এইক্ষেত্রত Supporting School Education in Assam-ৰ বাবে বিশ্ব বেংকৰ ২,৭৫০ কোটি টকা ব্যয়েৰে চলিত বৰ্ষৰ মে' মাহৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে । ২০৩০ চনৰ ডিচেম্বৰত ইয়াৰ সমাপ্তি হ'ব । আনহাতে, আছাম স্কীল ইউনিভাৰ্ছিটীৰ বাবে ধাৰ্য কৰা পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে ১০১৭ কোটি টকা । ২০২২ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত কাম আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰকল্প ২০২৭ চনৰ ডিচেম্বৰত সমাপ্ত হ'ব ।
জল সম্পদ বিভাগৰ প্ৰকল্প : জল সম্পদ বিভাগৰ দুটা পৰ্যায়ৰ Climate Resilient Brahmaputra Integrated Flood and River Bank Erosion Risk Management Project-ৰ বাবে ক্ৰমে ২,০৯৬ কোটি টকা আৰু ২,০৮৫ কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে । এডিবিৰ এই প্ৰকল্প দুটাৰ এটা ২০২৪ চনৰ এপ্ৰিলত আৰু আনটো চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিলত আৰম্ভ হৈছে । দুয়োটা প্ৰকল্প সমাপ্ত হ'ব ২০৩০ চনৰ মাৰ্চত ।
কেন্দ্ৰৰ পৰা বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰকল্পৰ বাবে ১৪ আৰু ১৫ সংখ্যক বিত্ত আয়োগৰ সময়ত কিমান টকা আহিল
বিত্ত বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি, ১৪ সংখ্যক বিত্ত আয়োগৰ সময়ছোৱাত (২০১৫-১৬ৰ পৰা ২০১৯-২০) বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰকল্পৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ পৰা ৩,৪৭৪ কোটি টকা আহিছিল । ইয়াৰে ভিতৰত সৰ্বাধিক ১,৪২৮ কোটি টকা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ প্ৰকল্পৰ বাবে আহিছিল ।
আনহাতে, ১৫ সংখ্যক বিত্ত আয়োগৰ সময়ছোৱাত (২০২০-২১ৰ পৰা ২০২৫-২৬) কেন্দ্ৰৰ পৰা লাভ কৰা পুঁজিৰ পৰিমাণ আছিল ৪,২২০ কোটি টকা । ইয়াৰে ভিতৰত শক্তি খণ্ডৰ প্ৰকল্পৰ বাবে সৰ্বাধিক ১,৯০০.৯৫ কোটি টকা দিয়া হৈছিল ।
সম্পূৰ্ণ হোৱা বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰকল্পসমূহ
বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰকল্পৰ বহুকেইটা প্ৰকল্প ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত চাৰিটা ডাঙৰ প্ৰকল্পৰ ভিতৰত এটা হৈছে গুৱাহাটী খোৱাপানী যোগান প্ৰকল্প । প্ৰকল্পটোৰ ব্যয় আছিল ১,০১৩ কোটি টকা । জাইকাৰ প্ৰকল্পটো ২০০৯ চনত আৰম্ভ হৈছিল আৰু সমাপ্ত হৈছে ২০২৪ চনত । সেইদৰে দক্ষিণ-পূব গুৱাহাটী খোৱাপানী প্ৰকল্পৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাম ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে । এডিবিৰ ৭৬৬ কোটিটকীয়া প্ৰকল্পটোৰ কাম ২০১২ চনত আৰম্ভ হৈছিল আৰু সমাপ্ত হৈছে ২০২১ চনত ।
আনহাতে, Assam Power Sector Enhancement Investment Programme-ৰ বাবে ব্যয় কৰা পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে ১,০৫১ কোটি টকা । এডিবিৰ প্ৰকল্পটো ২০১০ চনত আৰম্ভ হৈছিল আৰু সমাপ্ত হৈছে ২০১৯ চনত । বিগত সময়ছোৱাত বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰকল্পৰ প্ৰায় কুৰিটা প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ হৈছে । ইয়াৰে ভিতৰত গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলঙো আছে ।
লক্ষণীয় বিষয় যে বিশ্ব বেংক, এডিবি, জাইকা, এআইআইবি, এনডিবিৰ দৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাৰ সহায়ত অসমৰ আন্তঃগাঁথনি বিশেষকৈ শক্তি, স্বাস্থ্য আৰু নগৰ উন্নয়ন আদি বিভিন্ন খণ্ডত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন আহিছে ।
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত বহিঃসাহায্যযুক্ত প্ৰকল্পক নতুন গতি প্ৰদানৰ আহ্বান অসম-মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
উল্লেখ্য যে যোৱা ৯ ছেপ্টেম্বৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই ৰাজধানী দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণক সাক্ষাৎ কৰি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য দুখনত বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰকল্পত নতুন গতি প্ৰদানৰ বাবে আহ্বান জনায় ।
কাৰ্তব্য ভৱনত অনুষ্ঠিত বৈঠকত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত মূলধনী ব্যয় বৃদ্ধি আৰু বহিঃসাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে বস্তুগত আৰু সামাজিক আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে নতুন বিনিয়োগৰ মাধ্যম সৃষ্টিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।
বৈঠকৰ পাছতে এটা X পোষ্টত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত শর্মাই কয়, “আমি আমাৰ দুয়োখন ৰাজ্যতে বহিঃসাহায্যযুক্ত প্রকল্পত নতুন গতি আনিবলৈ এক সবল যুক্তি আগবঢ়াওঁ । ইয়াৰ ফলত বস্তুগত আৰু সামাজিক আন্তঃগাঁথনিৰ (physical and social infrastructure) বাবে নতুন বিনিয়োগৰ মাধ্যম মুকলি হ’ব ৷”
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীয়ে এই প্ৰস্তাৱসমূহৰ প্ৰতি ইতিবাচক সঁহাৰি জনোৱাৰ লগতে উন্নয়নৰ কাৰ্যসূচী আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে সহায় কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে । অসম আৰু মেঘালয়ে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন ত্বৰান্বিত কৰাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ বিকাশত সহায় কৰিবলৈ অধিক বিনিয়োগ সংগঠিত কৰাৰ বাবে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে বিশেষ তাৎপৰ্য গ্ৰহণ কৰিছে ।