অসম আৰক্ষীৰ জালত ২১ জনকৈ অনুপ্ৰৱেশকাৰী
অবৈধ প্ৰব্ৰজনকাৰী ৰোধ কৰাত সফল অসম আৰক্ষী ৷ ২১ জনকৈ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক আটক আৰক্ষীৰ ৷
By PTI
Published : July 31, 2026 at 4:28 PM IST
গুৱাহাটী: অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসন ৷ বৃহস্পতিবাৰে অসম আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰে ২১ জনকৈ অবৈধ প্ৰব্ৰজনকাৰীক ৷ বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা উল্লেখ কৰি এক্সত কয়,"সকলো ধুৰন্ধৰ নহয়, বিশেষকৈ অসমত ! ২১ জনকৈ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ৷ অসমত অবৈধভাবে প্ৰৱেশ কৰি আত্মগোপন কৰি থকা সময়তে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ২১ জনকৈ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ৷ অসম আৰক্ষীয়ে সঠিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি অবৈধ প্ৰব্ৰজনকাৰী ৰোধ কৰাত সফল হৈছে ৷"
উল্লেখ্য যে, বিগত ১০ বছৰত প্ৰায় ২১০০ অধিক অবৈধ বিদেশীক অসমৰ পৰা বিভিন্ন দেশলৈ বিতাড়িত কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰে ২,০২৩ জন বাংলাদেশৰ নাগৰিক বুলি বিধানসভাক অলপতে চৰকাৰে অৱগত কৰিছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই আন এটা এক্সৰ পোষ্টত উল্লেখ কৰে,"বান পৰিস্থিতিত ৰাইজৰ জীৱন সুৰক্ষাক অগ্রাধিকাৰ দি কাম কৰি থকাৰ সমান্তৰালভাৱে অসমৰ অস্তিত্ব সুৰক্ষাৰ দিশটোকো আমি সদায় প্রাধান্য দি আহিছো । এনে অস্তিত্ব আৰু নিৰাপত্তাৰ ভাবুকিৰ পৰা অসমী আইক ৰক্ষা কৰাৰ মানসেৰে আমি চলাই অহা অনুপ্রৱেশ ৰোধৰ অভিযানৰ অংশ হিচাপে ১৮ অনুপ্রৱেশকাৰীক ওভতাই পঠোৱা হয় ।"
Not everyone is a Dhurandhar, especially in Assam!— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 30, 2026
21 illegal infiltrators, tested their mettle to survive illegally in Assam but were promptly identified by the OGs in the game- @assampolice and appropriate action was initiated to neutralize the threat they posed. pic.twitter.com/osmLJolImq
অবৈধ বিদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী বিষয়টো অসমৰ বাবে এটা জলন্ত বিষয় ৷ অসম চৰকাৰে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি সময়ে সময়ে বিদেশী বিতাড়ন প্ৰক্ৰিয়া চলাই আহিছে ৷ ইফালে অসম আৰক্ষীৰ হাতত ইউআইডিএআই (UIDAI)-আধাৰৰ অধীনত অফলাইন ভেৰিফিকেচন চেকিং এণ্টিটী চমুকৈ অ'ভিএছই ব্যৱস্থা আছে ৷ সেয়ে ইণ্টাৰনেটৰ কমকৈ পোৱা বা নোপোৱা স্থানবোৰতো নিশা পেট্ৰ'লিং বা টহলদাৰী আৰক্ষীৰ বাবে সহজ ব্যক্তিক চিনাক্ত কৰাত সহজ হৈ পাৰিছিল ৷
লগতে পঢ়ক: চাৰি সাংসদে অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ শেহতীয়া খবৰ জনালে গৃহমন্ত্ৰীক