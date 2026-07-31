ETV Bharat / state

অসম আৰক্ষীৰ জালত ২১ জনকৈ অনুপ্ৰৱেশকাৰী

অবৈধ প্ৰব্ৰজনকাৰী ৰোধ কৰাত সফল অসম আৰক্ষী ৷ ২১ জনকৈ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক আটক আৰক্ষীৰ ৷

ASSAM POLICE
অসম আৰক্ষীৰ জালত ২১ জনকৈ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক (CM Himanta Biswa Sarma X)
author img

By PTI

Published : July 31, 2026 at 4:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসন ৷ বৃহস্পতিবাৰে অসম আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰে ২১ জনকৈ অবৈধ প্ৰব্ৰজনকাৰীক ৷ বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা উল্লেখ কৰি এক্সত কয়,"সকলো ধুৰন্ধৰ নহয়, বিশেষকৈ অসমত ! ২১ জনকৈ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ৷ অসমত অবৈধভাবে প্ৰৱেশ কৰি আত্মগোপন কৰি থকা সময়তে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ২১ জনকৈ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ৷ অসম আৰক্ষীয়ে সঠিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি অবৈধ প্ৰব্ৰজনকাৰী ৰোধ কৰাত সফল হৈছে ৷"

উল্লেখ্য যে, বিগত ১০ বছৰত প্ৰায় ২১০০ অধিক অবৈধ বিদেশীক অসমৰ পৰা বিভিন্ন দেশলৈ বিতাড়িত কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰে ২,০২৩ জন বাংলাদেশৰ নাগৰিক বুলি বিধানসভাক অলপতে চৰকাৰে অৱগত কৰিছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই আন এটা এক্সৰ পোষ্টত উল্লেখ কৰে,"বান পৰিস্থিতিত ৰাইজৰ জীৱন সুৰক্ষাক অগ্রাধিকাৰ দি কাম কৰি থকাৰ সমান্তৰালভাৱে অসমৰ অস্তিত্ব সুৰক্ষাৰ দিশটোকো আমি সদায় প্রাধান্য দি আহিছো । এনে অস্তিত্ব আৰু নিৰাপত্তাৰ ভাবুকিৰ পৰা অসমী আইক ৰক্ষা কৰাৰ মানসেৰে আমি চলাই অহা অনুপ্রৱেশ ৰোধৰ অভিযানৰ অংশ হিচাপে ১৮ অনুপ্রৱেশকাৰীক ওভতাই পঠোৱা হয় ।"

অবৈধ বিদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী বিষয়টো অসমৰ বাবে এটা জলন্ত বিষয় ৷ অসম চৰকাৰে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি সময়ে সময়ে বিদেশী বিতাড়ন প্ৰক্ৰিয়া চলাই আহিছে ৷ ইফালে অসম আৰক্ষীৰ হাতত ইউআইডিএআই (UIDAI)-আধাৰৰ অধীনত অফলাইন ভেৰিফিকেচন চেকিং এণ্টিটী চমুকৈ অ'ভিএছই ব্যৱস্থা আছে ৷ সেয়ে ইণ্টাৰনেটৰ কমকৈ পোৱা বা নোপোৱা স্থানবোৰতো নিশা পেট্ৰ'লিং বা টহলদাৰী আৰক্ষীৰ বাবে সহজ ব্যক্তিক চিনাক্ত কৰাত সহজ হৈ পাৰিছিল ৷

লগতে পঢ়ক: চাৰি সাংসদে অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ শেহতীয়া খবৰ জনালে গৃহমন্ত্ৰীক

TAGGED:

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
অসম আৰক্ষী
অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী
ETV BHARAT ASSAM
ASSAM POLICE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.