ETV Bharat / state

অসমলৈ ২,০৫০ কোটি কৃষি আন্তঃগাঁথনি পুঁজি আৱণ্টন, পুনৰ ৪,০০০ কোটি আনিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হ'ব: মুখ্যমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা, ৰাজ্যৰ সাধাৰণ হিতাধিকাৰীৰ কৃষি আন্তঃগাঁথনি পুঁজিৰ ঋণৰ অংশৰ ৫ শতাংশ আৰু কৃষক উৎপাদক সংস্থাৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূর্ণ ১০ শতাংশ ৰাজ্য চৰকাৰে বহন কৰিব ।

Agriculture infrastructure fund
কৃষি আন্তঃগাঁথনি পুঁজিৰ ৰাজ্যিক কর্মশালাত মুখ্যমন্ত্ৰী (Screen gram X@HimantaBiswaSarma)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 25, 2026 at 7:49 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : গুৱাহাটীৰ জ্যোতি-বিষ্ণু আন্তর্জাতিক কলা মন্দিৰত শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হয় কৃষি আন্তঃগাঁথনি পুঁজিৰ ৰাজ্যিক পর্যায়ৰ কর্মশালা । কৃষি আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়নেৰে এখন সমৃদ্ধিশালী অসম গঢ়াৰ প্রয়াস হিচাপে আয়োজিত এই কৰ্মশালাত মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্রহণ কৰে ।

এই কৰ্মশালাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্রান্তৰ কৃষক, কৃষক উৎপাদক সংস্থা, কৃষিভিত্তিক উদ্যোগী আৰু বিত্তীয় প্রতিষ্ঠানৰ প্রতিনিধিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

জনসংযোগ বিভাগে প্ৰেৰণ কৰা এক প্ৰেছ বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে ভাৰত চৰকাৰে অসমৰ বাবে এই পুঁজিৰ পৰা ২,০৫০ কোটি টকা আৱণ্টন কৰাৰ কথা মুখ্যমন্ত্রীয়ে জানিবলৈ দিয়ে । অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে বর্তমানলৈকে ৰাজ্যখনৰ ৮৯৩ গৰাকী কৃষক, কৃষক উৎপাদক সংস্থা আৰু উদ্যোগীলৈ ১.১৮১ কোটি টকাৰ ঋণ অনুমোদন জনোৱা হৈছে । ইয়াৰে ভিতৰত ৭৩৬ কোটি টকা ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত সোমাইছে ।

আনহাতে, এই আঁচনিৰ অধীনত সর্বাধিক ১৩ কোটি টকা পর্যন্ত ঋণ লাভ কৰা ৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকীও সফল হিতাধিকাৰীৰ নামো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে । ইয়াৰে ভিতৰত নগাঁও জিলাৰ পৰা সর্বাধিক ১৩১ গৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে এই ঋণ লাভ কৰা বুলি তেওঁ অৱগত কৰে ।

মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয় যে এই আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্যলৈ অনুমোদিত পুঁজিৰ পৰা অসমে এতিয়াও অতিৰিক্ত ৯০০ কোটি টকাৰ ঋণ ল'ব পাৰে । প্রধানমন্ত্রীয়ে এই আঁচনিৰ সফলতাৰ প্রতি লক্ষ্য ৰাখি নতুনকৈ আৰু ১ লাখ কোটি টকাৰ অনুমোদন জনাইছে । ইয়াৰ উপৰি এইবাৰ পুনৰ ৪,০০০ কোটি টকাৰ পুঁজি অনাৰ প্ৰয়াস কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ অৱগত কৰে ।

উল্লেখ্য যে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযানৰ অধীনত ২০২০ চনৰ ৯ আগষ্টত প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্র মোদীয়ে শুভাৰম্ভ কৰা কৃষি আন্তঃগাঁথনি পুঁজি আঁচনিখন ভাৰত চৰকাৰৰ এখন গুৰুত্বপূর্ণ ধ্বজাবাহী আঁচনি । এই আঁচনিৰ জৰিয়তে শস্য চপোৱাৰ পিছৰ ব্যৱস্থাপনা আৰু সামুহিক কৃষি আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে ৰাজসাহায্যযুক্ত ঋণ প্রদান কৰা হয় । এই আঁচনিৰ অধীনত অর্হতাসম্পন্ন ব্যক্তি আৰু প্রতিষ্ঠানক একোটা প্রকল্পত ২ কোটি টকা পর্যন্ত ঋণৰ বাবে সর্বাধিক সাত বছৰৰ বাবে বছৰি ৩ শতাংশ সুতৰ ৰেহাই আৰু বন্ধকবিহীন ঋণৰ গেৰাণ্টী প্রদান কৰা হয় ।

অনুষ্ঠানত ভাষণ প্রদান কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয় যে প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্র মোদীয়ে কৃষকসকলৰ উৎপাদিত সামগ্রীৰ মূল্য সংযোজন আৰু আধুনিক কৃষি আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ লক্ষ্যৰে আৰম্ভ কৰা 'কৃষি আন্তঃগাঁথনি পুঁজি' আঁচনিৰ জৰিয়তে কৃষকসকলে ধান বা ফল উৎপাদনতেই সীমাবদ্ধ নাথাকি তাৰ পৰা চাউল বা ফলৰ ৰস উৎপাদন কৰা, গুদাম ঘৰ বা শীতল ভঁৰালত সংৰক্ষণ কৰাও অন্যতম ।

ইয়াৰ উপৰি ড্র'ণ, কাষ্টম হায়াৰিং চেণ্টাৰ, ছেন্সৰ, পাম্প, হাইড্র'ক্সপনিক্স, এবোপনিক্স, পলি হাউছ, মিলিং আৰু ঘানী স্থাপনৰ দৰে আধুনিক প্রযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰাটোও এই পুঁজিৰ এক অন্যতম উদ্দেশ্য । সমগ্ৰ দেশৰ বাবে প্রধানমন্ত্রীয়ে এই আঁচনিৰ অধীনত আৱণ্টন কৰা ১ লাখ কোটি টকাৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে ৯৫,০০০ কোটি দেশৰ কৃষকসকলে ব্যৱহাৰ কৰি উপকৃত হৈছে ।

মুখ্যমন্ত্রীয়ে উল্লেখ কৰে যে জমাধনৰ বিপৰীতে বেংকৰ ঋণ প্রদানৰ অনুপাত অসমত পূৰ্বৰ ৩২ শতাংশৰ পৰা বর্তমান ৭০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে । কিন্তু ইয়াক ৯০ শতাংশলৈ নিয়াৰ থল আছে । অর্থাৎ অসমে আৰু ২০ শতাংশ ঋণ ল'ব পাৰে । আনহাতে, কৃষকৰ বন্ধকীৰ সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ প্রধানমন্ত্রীয়ে গঠন কৰা 'ক্রেডিট গেৰাণ্টি ফাণ্ড'ৰ জৰিয়তে কৃষকৰ ঋণৰ গেৰাণ্টি ল'ব আৰু বেংকসমূহক সুৰক্ষা প্রদান কৰিব বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ।

উল্লেখ্য যে আঁচনিখনৰ জৰিয়তে সৰ্বোচ্চ ২ কোটিলৈকে ঋণৰ ওপৰত চৰকাৰে ৩ শতাংশ সুত ৰেহাই দিয়ে আৰু সুতৰ হাৰ হৈছে সর্বাধিক ৯ শতাংশ । সাধাৰণ ঋণত হিতাধিকাৰীৰ অংশ ২৫ শতাংশৰ বিপৰীতে এই আঁচনিত বেংকে ৯০ শতাংশ পৰ্যন্ত ঋণ প্ৰদান কৰে ।

আনহাতে, ৰাজ্যৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে বাকী ১০ শতাংশৰ ৫ শতাংশ ৰাজ্য চৰকাৰে বহন কৰিব বুলি ঘোষণা কৰি তেওঁ কয় যে কৃষক উৎপাদক সংস্থাৰ ক্ষেত্রত ৰাজ্য চৰকাৰে হিতাধিকাৰীৰ অংশৰ সম্পূর্ণ ১০ শতাংশই বহন কৰিব । এই আঁচনিৰ উপভোক্তাসকলে পিএম কুসুম, পিএম এফ এম ই, এম আই ডি এছ আৰু আৰ কে ভি ৱাই আদি অন্যান্য চৰকাৰী আঁচনিৰো সুবিধা একেলগে গ্রহণ কৰিব পাৰে বুলি মুখ্যমন্ত্রীয়ে অৱগত কৰে ।

অনুষ্ঠানত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৃষি ইত্যাদি বিভাগৰ মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকা, পঞ্চায়ত আৰু গ্রামোন্নয়ন আদি বিভাগৰ মন্ত্রী অতুল বৰা, পৰিৱেশ আৰু বন আদি বিভাগৰ মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, চাহ জনজাতি আৰু আদিবাসী কল্যাণ আদি বিভাগৰ মন্ত্রী ৰামেশ্বৰ তেলী, সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ আদি বিভাগৰ মন্ত্রী অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰ, পশুপালন আৰু পশুচিকিৎসা আদি বিভাগৰ মন্ত্রী নীলিমা দেৱী, গৃহ নির্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা আদি বিভাগৰ মন্ত্রী কৌশিক ৰায়, সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধি তথা কেইবাগৰাকীও বিধায়ক, ভাৰত চৰকাৰৰ কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ বিভাগৰ যুটীয়া সচিব আনবালাগান পি, কৃষি বিভাগৰ আয়ুক্ত-সচিব অৰুণা ৰাজ ৰিয়া প্রমুখ্যে অন্যান্য শীর্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক :জলপ্ৰলয়ে নিঃশেষ কৰা শিক্ষাৰ্থী জীৱন পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ চেষ্টা; ৰ'দত শুকুৱাইছে কিতাপ-বহী
লগতে পঢ়ক :দিল্লীৰ পৰা আহিল ফোন: অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে

TAGGED:

AGRICULTURE INFRASTRUCTURE SCHEME
কৃষি আন্তঃগাঁথনি পুঁজি
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ইটিভি ভাৰত অসম
AGRICULTURE INFRASTRUCTURE FUND

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.