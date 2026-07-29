সীমান্ত অঞ্চলত হোৱা সংঘৰ্ষত প্ৰাণ হেৰুৱালে অসমৰ ২০২ গৰাকী লোকে : সদনত মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ তথ্য
গোলাঘাটৰ সৰ্বাধিক ১৪২ গৰাকী লোকে এই সময়চোৱাত প্ৰাণ হেৰুৱায় । অগপ দলৰ বিধায়ক দীপ্তিময়ী চৌধুৰীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এই তথ্য সদৰী কৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ৷
Published : July 29, 2026 at 9:21 PM IST
গুৱাহাটী: অসমৰ সীমান্তৱৰ্তী ৰাজ্যসমূহৰ লোকৰ সৈতে বিগত বছৰ সমূহত সংঘটিত হোৱা সংঘৰ্ষত বৰ্তমানলৈ ৰাজ্যখনৰ মুঠ ২০২ গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগা হয় । ইয়াৰে গোলাঘাট জিলাৰ সৰ্বাধিক ১৪২ গৰাকী লোকে এই সময়চোৱাত প্ৰাণ হেৰুৱায় । এই উদ্বেগজনক তথ্য বুধবাৰে সদনৰ মজিয়াত সদৰী কৰে সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ।
অগপ দলৰ বিধায়ক দীপ্তিময়ী চৌধুৰীৰ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এই তথ্য সদৰী কৰি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই সদনত কয়, ‘‘বিগত সময়চোৱাত পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ দুজন, যোৰহাট জিলাৰ এজন, বিশ্বনাথ জিলাৰ ১৫ জন, ধেমাজি জিলাৰ দুজন, কামৰূপ(গ্রাম্য) জিলাৰ ৪ জন, কার্বি আংলং জিলাৰ দুজন আৰু কাছাৰ জিলাৰ দ্বিতীয় সৰ্বাধিক ৩৪ জন লোকে চুবুৰীয়া সীমান্তৱৰ্তী এলেকাৰ লোকৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱায় । অৱশ্যে এই তালিকাত শিৱসাগৰ জিলাৰ তথ্য নাই ।’’
বিধায়িকাগৰাকীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰী অতুল বৰাই অসমৰ আন্তঃৰাজ্যিক সীমান্তত অসম আৰক্ষীৰ মুঠ ১০৩টা বিঅ’পি থকা বুলি সদনত সদৰী কৰে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসম আৰক্ষীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আন্তঃৰাজ্যিক সীমান্তৰ বিঅ’পিৰ তথ্য সদৰী কৰি সদনত জনায় যে গোলাঘাট জিলাত ৯টা, যোৰহাট জিলাত ১৬টা, শিৱসাগৰ জিলাত ৭টা, চৰাইদেউ জিলাত ৪টা, কার্বি আংলং জিলাত ৮টা, ডিব্রুগড় জিলাত দুটা, তিনিচুকীয়া জিলাত এটা, শদিয়াত দুটা, লখিমপুৰ জিলাত দুটা, ধেমাজি জিলাত ৬টা, বিশ্বনাথ জিলাত ৪টা, শোণিতপুৰ জিলাত এটা, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাত ৬টা, কামৰূপ(গ্রাম্য) জিলাত ৩টা, কামৰূপ(ম)জিলাত এটা, কাছাৰ জিলাত ১০টা, হাইলাকান্দি জিলাত ১০টা, শ্রীভূমি জিলাত ৫টা আৰু ডিমা হাছাও জিলাত ৬টা সহ মুঠ ১০৩টা বিঅ’পি আছে ৷
আনহাতে, গোলাঘাট জিলাৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ এ, বিচি আৰু ডি ছেক্টৰত ২৬টা নিউট্রেল ফ’র্চ বিঅ’পি আছে, যিসমূহ বর্তমান চিআৰপিএফৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ আছে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু উন্নয়ন বিভাগে জিলা প্রশাসন, বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালকপ্রধান(সীমান্ত), লোকনির্মাণ বিভাগ(গৃহ) আৰু বন বিভাগৰ সৈতে সমন্বয় সাধন কৰি আন্তঃৰাজ্যিক সীমান্তত সীমান্তৱর্তী জনসাধাৰণৰ জীৱন-সম্পত্তি আৰু ৰাজ্যৰ ভৌগোলিক অখণ্ডতা সুৰক্ষিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৫০ টা নতুন বিঅ’পি নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰা বুলিও সদনত উল্লেখ কৰে ।
লগতে আন্তঃৰাজ্যিক সীমান্তত থকা বিঅ’পি সমূহৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু উন্নয়ন বিভাগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে । এই কামৰ লগতে ২০২২-২৩ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা বিঅ’পি সমূহৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন আৰু ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু উন্নয়ন বিভাগে পর্যায়ক্রমে বিঅ’পিসমূহক প্ৰতিবছৰে ৫ লাখকৈ টকা Grants-In-Aid দিয়াৰ ব্যবস্থা কৰা হৈছে বুলিও মন্ত্রীগৰাকীয়ে সদনত জনায় ।
আনহাতে, অসম-অৰুণাচল, অসম-মেঘালয় আৰু অসম-মিজোৰামৰ সৈতে চলি থকা শেহতীয়া সীমান্তৰ স্থিতি সদৰী কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘অসম-অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুঠ ৮০৪.১০ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ সীমাত অসমৰ ৮ খন জিলাৰ লগত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ১২ খন জিলা অৱস্থিত । সীমা-বিবাদ নিষ্পত্তি কৰিবলৈ দুয়োখন ৰাজ্যৰ চৰকাৰে ১২ খনকৈ আঞ্চলিক কমিটী গঠন কৰে । দুয়োখন ৰাজ্যৰে পাৰস্পৰিক আঞ্চলিক কমিটীবোৰে সীমান্ত এলেকাসমূহ যুটীয়াভাৱে পৰিদৰ্শন কৰি উক্ত এলেকাৰ Historical Perspective, Administrative Convenience, Contiguity আৰু People's Will বিচাৰ কৰি আৰু স্থানীয় লোকৰ লগত কৰা আলোচনাৰ লগতে কমিটীবোৰৰ পাৰস্পৰিক মত বিনিময়ৰ দ্বাৰা আন্তঃৰাজ্যিক সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি কৰিবলৈ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে ।’’
মন্ত্রী বৰাই পুনৰ কয়, ‘‘অৰুণাচল প্রদেশে দাবী কৰা ১২৩ খন গাঁৱৰ ওপৰত যোৱা ইং ২০/০৪/২০২৩ তাৰিখে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গৃহমন্ত্রীৰ উপস্থিতিত নতুন দিল্লীত বুজাবুজিৰ চুক্তি কৰা হয় । তাৰোপৰি উল্লেখিত ১২৩ খন গাঁৱৰ উপৰিও আগতে জৰীপ নোহোৱা এলেকাসমূহৰ যুটীয়া সীমা জৰীপ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে । সেইমর্মে সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি কৰিবলৈ খণ্ড খণ্ডকৈ আন্তঃৰাজ্যিক সীমাৰ মুঠ ২৯১.০৮ কিলোমিটাৰ অংশ দুয়োখন ৰাজ্যৰ সহমতত সীমা নিশ্চিত কৰা হৈছে । ইয়াৰে মুঠ ১৪৯.৬১ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ সীমা দুয়ো ৰাজ্যৰ প্রতিনিধিৰ উপস্থিতিত যোৱা ইং ০৯/০২/২০২৬ তাৰিখৰ পৰা ১০/০৬/২০২৬ তাৰিখলৈ যুটীয়াভাবে ভাৰতীয় জৰীপ বিভাগ(SOI) ৰ দ্বাৰা সীমাৰ জৰীপৰ কাম কৰা হৈছে । বাকী থকা অংশৰ জৰীপৰ কাৰ্য বর্ষা ঋতুৰ পিছত কৰা হ’ব ।’’
আনহাতে, মেঘালয়ৰ প্ৰসংগত মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘অসম-মেঘালয়ৰ মাজত ১২ টা এলেকাৰ সীমা বিবাদ আছে । সেই এলেকাকেইটা হ'ল তাৰাবাৰী, গিজাং, হাঁহিম, লাম্পি, বৰদুৱাৰ, বকলাপাৰা, নংৱা-মৌতামুৰ (গড়ভঙা), খানাপাৰা-পিলিংকাটা, দেশডুমৰীয়া, ব্লক-১ আৰু ব্লক-২, পিচিয়াৰ-খান্দুলী আৰু ৰাতাচেৰা । এই ১২ টা এলেকাৰ প্রথম পৰ্যায়ত ৬ টা এলেকা ক্ৰমে তাৰাবাৰী, হাঁহিম, গিজাং, বকলাপাৰা, খানাপাৰা-পিলিংকাটা, ৰাতাচেৰাৰ বাবে দুয়োখন ৰাজ্যই ৩ খনকৈ আঞ্চলিক কমিটী গঠন কৰি দুয়োখন ৰাজ্যৰে পাৰস্পৰিক আঞ্চলিক কমিটীবোৰে সীমান্ত এলেকাসমূহ যুটীয়াভাৱে পৰিদৰ্শন কৰি উক্ত এলেকাৰ Historical Perspective, Ethnicity of Local Population, Contiguity with Boundary, People's Will আৰু Administrative Convenience বিচাৰ কৰি আৰু স্থানীয় লোকৰ সৈতে আলোচনা কৰি কমিটিবোৰৰ পাৰস্পৰিক মত বিনিময়েৰে নিজ নিজ চৰকাৰক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ পিছত দুয়োখন চৰকাৰৰ যুটীয়া সিদ্ধান্তমর্মে আন্তঃৰাজ্যিক সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি কৰিবলৈ ব্যৱস্থা লৈছে । সেইমর্মে মেঘালয়ে দাবী কৰা ১২ টা অঞ্চলৰ ভিতৰত প্ৰথম পৰ্যায়ত উপৰোক্ত ৬ টা অঞ্চলৰ বাবে ইং ২৯/০৩/২০২২ তাৰিখে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত নতুন দিল্লীত বুজাবুজিৰ চুক্তি দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীদ্বয়ে স্বাক্ষৰ কৰে ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘পৰৱৰ্তী সময়ত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশমর্মে দুয়ো ৰাজ্যৰ সহমতত ভাৰতীয় জৰীপ বিভাগে দুয়ো ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত হাঁহিম এলেকাৰ যুটীয়া জৰীপ আৰু সীমাৰ খুঁটা পোতাৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে । তেনেকৈ গিজাং এলেকাৰ যুটীয়া জৰীপ আৰু সীমাৰ খুঁটা পোতাৰ কাম বর্তমান শেষ পর্যায়ত আছে । তাৰাবাৰী এলেকাৰ বাবে মেঘালয় চৰকাৰৰ সমন্বয় বিষয়াই হাতত লোৱা যাৱতীয় কাৰ্যৰ প্ৰতিবেদন পৰীক্ষণ কৰাৰ পাছত তাৰাবাৰী এলেকাৰ সীমা নির্ধাৰণ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হ'ব । বকলাপাৰা এলেকাৰ চৰজমিন স্থিতি নিৰূপণৰ বাবে ৰাভা হাছং স্বায়ত্ত পৰিষদক দায়িত্ব দিয়া হৈছে, তেওঁলোকৰ প্ৰতিবেদনৰ বাবে অপেক্ষা কৰা হৈছে । ৰাতাচেৰা এলেকাৰ বাবে সীমা নির্ধাৰণ কৰি মেঘালয় চৰকাৰৰ সহমতৰ বাবে প্ৰস্তাৱ পঠিওৱা হৈছে । মেঘালয় চৰকাৰৰ উত্তৰৰ বাবে অপেক্ষাৰত । খানাপাৰা-পিলিংকাটা এলেকাৰ সহমতৰ সীমা নির্ধাৰণৰ বাবে দুয়ো ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত SOI ৰ দ্বাৰা যুটীয়া জৰীপ কৰি থকা হৈছে । বাকী থকা ৬ টা বিবাদমান অঞ্চল লামপী, বৰদুৱাৰ, নংৱা-মৌতামুৰ (গড়ভঙা), দেশডুমৰীয়া, ব্লক-১ আৰু ব্লক-২ আৰু পিচিয়াৰ-খান্দুলীৰ বাবেও আঞ্চলিক কমিটী দুয়োখন ৰাজ্যই গঠন কৰিছে । এই আঞ্চলিক কমিটীসমূহে পাৰস্পৰিকভাৱে আলোচনা কৰি আৰু স্থানসমূহ যুটীয়াভাৱে পৰিদৰ্শন কৰি স্থানীয় লোকৰ লগত আলোচনামর্মে সীমা সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে ।’’
মিজোৰামৰ প্ৰসংগত মন্ত্রী অতুল বৰাই কয়, ‘‘একেদৰে অসম আৰু মিজোৰাম ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰত মিজোৰামে দাবী কৰা ভূমি এলেকাৰ সীমা সমস্যা নিষ্পত্তি কৰিবলৈ দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজত ভিন্ন পৰ্যায়ত দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা চলি আছে । সম্ভাৱনা কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে অসম চৰকাৰৰ সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত এটি প্রতিনিধি দলে আইজল ভ্ৰমণ কৰি মিজোৰাম চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰিছে আৰু আৰু মিজোৰাম চৰকাৰৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত এটি প্রতিনিধি দলেও ইতিমধ্যে অসম ভ্ৰমণ কৰি আমাৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছে । এই বিষয়ত দুয়োখন ৰাজ্যৰ সচিব পৰ্যায়ৰ বৈঠকো ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে ।’’
লগতে পঢ়ক: সীমা সমস্যা : দিছপুৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু নাগালেণ্ডৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক