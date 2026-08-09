ETV Bharat / state

ঘৰ আছে কিন্তু উভতি অহাৰ সাহস নাই ! বানৰ পাছত কৰুণ বাস্তৱ

"পুনৰ যে এনেকুৱা নহ'ব কোনে আশ্বস্ত কৰিব ।" ২০ দিনৰ অন্তত ঘৰখন চাবলৈ যোৱা শিৱসাগৰৰ এগৰাকী বানাক্ৰান্তৰ আক্ষেপ ।

representative image
ঘৰ আছে কিন্তু উভতি অহাৰ সাহস নাই ! বান পাছত কৰুণ বাস্তৱ (x@bimalbora)
author img

By PTI

Published : August 9, 2026 at 7:35 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ : শেহতীয়াকৈ উজনি অসমত হোৱা প্ৰলয়ংকাৰী বানে কেৱল মানুহৰ ঘৰ-সম্পত্তি, পশুধন বা আপোনজনক কাঢ়ি লৈ যোৱা নাই । এই মহাপ্ৰলয়ে বহুতৰে সুখ, সপোন আৰু ভৱিষ্যৎ সকলো কাঢ়ি নিছে । পানী কমাৰ পিছত নিজৰ ঘৰখনলৈ ৰাওনা হোৱা লোকসকলে যি অনুভৱ কৰিছে হয়তো সেয়া কোনেও উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিব । বহুতে গৈ বানত ডুব যোৱা এখন ঘৰ দেখা নাই, পৰিয়ালৰ সাঁচি ৰখা অসংখ্য স্মৃতিৰ ধ্বংসাৱশেষ দেখিছে ।

শিৱসাগৰৰ নাছিমন জামানেও ঘৰলৈ উভতি গৈ তেনে এক পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে । তেওঁৰ বিয়াৰ ফটোৰ এলবামটো নষ্ট হৈ গ'ল, মাতৃয়ে মৰমতে ক্ৰয় কৰি দিয়া ডিনাৰ ছেটো ভাঙি চূৰ্ণ-বিচূৰ্ণ হৈ গ'ল । দুই সন্তানে পঢ়া টেবুল বাগৰি কিতাপ, বহী আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী ছেদেলি-ভেদেলি হৈ আছে ।

দেওবাৰে ২০ দিনৰ পাছত নিজৰ ঘৰখনলৈ উভতি আহি এই দৃশ্যবোৰে নাছিমনক আঘাত দিছে । এতিয়াও ঘৰৰ ভিতৰত পানী আছে । এই ঘৰখনেই আছিল তেওঁলোকৰ আশ্ৰয়ৰ ভৰসা, সুখ-দুখৰ অসংখ্য স্মৃতিৰ সাক্ষী । এই ঘৰখন কেতিয়া পুনৰ থকা উপযোগী হৈ উঠিব তাকে ভাবি নাছিমন ভাবুক হৈ পৰিছে । তাতকৈও তেওঁৰ বাবে চিন্তাৰ বিষয় হৈছে যে পুনৰ বৰষুণ হ'লে একেই অৱস্থা নহ'ব বুলি কোনে আশ্বস্ত কৰিব ।

নাছিমনে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আমাৰ এই ঘৰটো মোৰ স্বামীৰ পৰিয়ালৰ পূৰ্বপুৰুষৰ মাটিত আছে । মোৰ ঘৰৰ কাষতে মোৰ পিতৃৰ ঘৰ । আমাৰ সকলো ঘৰ প্লাৱিত হৈছে, আনকি কিছুমানে আমাতকৈও বেয়া পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে ।"

জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ ২১ জুলাইৰ সন্ধিয়া প্ৰায় ৬ বজাত দুই নাবালিকা কন্যাক লগত লৈ তেওঁ ঘৰ এৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল । সেই সময়ত দুমহলীয়া ঘৰৰ তলৰ মহলত প্ৰায় ৪ ফুট উচ্চতালৈ পানী উঠিছিল । স্বামী কৰ্মসূত্ৰে গুৱাহাটীত আছিল । দিনত ঘৰৰ কামত নিয়োগ কৰা শ্ৰমিকৰ সহায়ত কিছু সামগ্ৰী ওপৰৰ মহললৈ লৈ গৈছিল । কিন্তু সন্ধিয়ালৈ পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ হৈ পৰে ।

ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি বৰ্ণনা কৰি তেওঁ কয়, "মোৰ স্বামী চৰকাৰী কৰ্মচাৰী । তেওঁ গুৱাহাটীত চৰকাৰীসূত্ৰে থাকে । দুপৰীয়াৰ ভাগত ঘৰত পানী সোমাবলৈ ধৰিলে আৰু ছয় ঘণ্টাৰ ভিতৰতে পানী মোৰ বুকু পৰ্যন্ত পালে । আন্ধাৰো হৈ আহিছিল, বিদ্যুৎ কৰ্তন হৈছিল আৰু আমি কোনো প্ৰকাৰে ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ ।"

তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে চহৰৰ আন এটা অংশত থকা স্বামীৰ ভনীয়েকৰ বাসগৃহত আশ্ৰয় লৈ আছে । তেওঁলোকৰ উপৰিও পিতৃৰ পৰিয়াল আৰু এগৰাকী ভনীয়েকৰ পৰিয়ালো একেখন ঘৰতে আছে ।

তেওঁ কোনোমতে ঘৰৰ কিছু সামগ্ৰী ৰক্ষা কৰিব পাৰিছিল । তাৰ ভিতৰত কেইটামান ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী, অলপ কাপোৰ, অলংকাৰ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি-পত্ৰ । কিন্তু ছোফা, বিছনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আলমিৰা, বাচন-বৰ্তনলৈকে সকলোবোৰ নষ্ট হৈ গ'ল ।

তেওঁ কয়, "স্বামী আৰু মই আজি ঘৰটো চাবলৈ গৈছিলো আৰু এতিয়াও পানী আছে । আমাৰ ছোৱালী কেইজনীৰ অধ্যয়নৰ টেবুল আৰু তেওঁলোকৰ সকলো সামগ্ৰী ধ্বংস হৈছে । আমাৰ বিয়াৰ স্মৃতি থকা এলবামটো নষ্ট হৈ গৈছে । ঘৰটোক আমাৰ ঘৰ কৰি তোলা প্ৰতিটো সৰু সৰু বস্তুৱেই নষ্ট হৈছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "আমি এতিয়া প্ৰায় ১৫ জন মানুহ এটা ঘৰতে বাস কৰি আছো । আমি ভাগ্যৱান সকলৰ ভিতৰত কাৰণ আমাৰ লগত থাকিবলৈ নিজৰ পৰিয়াল আছে । কিন্তু আমি নিজৰ ঠাইলৈ উভতি যাব লাগিব । মোৰ ছোৱালীকেইজনীয়ে ঘূৰি আহিবলৈ ভয় কৰে । আকৌ বৰষুণ হ'লে কি হ'ব ?"

জামানে কয়, "মই কোনো বিশেষজ্ঞ নহয়, কিন্তু অঞ্চলটোৰ এজন বাসিন্দা হিচাপে মই বুজিব পাৰিছো যে পানী নিষ্কাশনৰ সমস্যা হৈছে । পথ আৰু দলং নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰাকৃতিক কালভাৰ্ট আৰু নলা সংকুচিত হৈছে । পানী পাম্প কৰি উলিয়াই দিয়া হৈছে, কিন্তু সেয়া পৰ্যাপ্ত নহয় ।"

নাছিমনৰ লগতে অঞ্চলটোৰ বহু পৰিয়ালে এতিয়া সুৰক্ষা আৰু সমাধানৰ আশ্বাসৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষৰ ফালে চাইছে যাতে তেওঁলোকে আকৌ এবাৰ নিজৰ জীৱনটো নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক : বানে ধোৱা জোনাইত পলসে পোতা বিদ্যালয় নহ'ল পৰিষ্কাৰ, গছৰ তলত পাঠগ্ৰহণ শিক্ষাৰ্থীৰ, খোৱাপানীৰ হাহাকাৰ

TAGGED:

অসমৰ বান পৰিস্থিতি
উজনি অসমৰ বান
ইটিভি ভাৰত অসম
প্ৰলয়ংকাৰী বান
ASSAM FLOODS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.