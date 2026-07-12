ETV Bharat / state

ডিমৰীয়াত আৰম্ভ ২০ দিনীয়া বিনামূলীয়া নাট্য কৰ্মশালা

বিধায়ক ড° তপন দাসৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আৰু ‘অংকুৰণ কলা নিকেতন’ৰ সহযোগিতাত ডিমৰীয়াত বিনামূলীয়া নাট্য কৰ্মশালা আৰম্ভ ৷

MLA TAPAN DAS
ডিমৰীয়াত আৰম্ভ ২০ দিনীয়া বিনামূলীয়া নাট্য কৰ্মশালা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 12, 2026 at 2:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ : নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত নাট্যচৰ্চা আৰু সাংস্কৃতিক চেতনাক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে ডিমৰীয়াত এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । বিধায়ক ড° তপন দাসৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আৰু ‘অংকুৰণ কলা নিকেতন’ৰ সহযোগিতাত শনিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ২০ দিনীয়া এক বিনামূলীয়া নাট্য কৰ্মশালা । ডিমৰীয়াৰ ক্ষেত্ৰীস্থিত শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ প্ৰেক্ষাগৃহত কৰ্মশালাখনৰ আনুষ্ঠানিকভাবে শুভাৰম্ভ কৰে বিধায়ক দাসে । মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে জনপ্ৰিয় অভিনেতা অৰুণ হাজৰিকা ৷

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সুপ্ত প্ৰতিভা বিকাশৰ লক্ষ্য

কৰ্মশালাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত থকা সুপ্ত অভিনয় প্ৰতিভা বিকাশ ঘটোৱাৰ লগতে তেওঁলোকক নাট্যকলাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰা । অধিক সংখ্যক শিক্ষাৰ্থীয়ে যাতে ইয়াৰ সুফল লাভ কৰিব পাৰে তাৰবাবে কৰ্মশালাখন দুটা শাখাত বিভক্ত কৰা হৈছে ৷ 'ক' শাখা: তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু 'খ' শাখাত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ।

ডিমৰীয়াত আৰম্ভ ২০ দিনীয়া বিনামূলীয়া নাট্য কৰ্মশালা (ETV Bharat Assam)

বিশিষ্ট অভিনেতা অৰুণ হাজৰিকাৰ অভিমত

"গ্ৰীষ্মকাল বুলিলে আমাৰ মনলৈ বিভিন্ন কৰ্মশালাৰ কথাই আহে। বৰ্তমান গ্ৰাম্যঞ্চলসমূহত গ্ৰীষ্মকালীন অভিনয়, নাট বা নৃত্য কৰ্মশালাৰ প্ৰচলন বাঢ়ি অহাটো অতি আশাব্যঞ্জক কথা, যাৰ বাবে আমিও উৎসাহিত হওঁ । আজিৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ শিকিবলৈ প্ৰচুৰ হেঁপাহ আছে আৰু এইদৰে আগবাঢ়ি অহাটো সমাজৰ বাবে এটা ভাল লক্ষণ । ই আমাৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব ।"

বিধায়ক ড° তপন দাসে শিক্ষাৰ্থীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

"মই কৰ্মশালাখনৰ সকলো প্ৰশিক্ষাৰ্থীক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছো । মোৰ বিশ্বাস, এই ২০ দিনীয়া প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ পৰা ভৱিষ্যতে বহুতো ভাল ভাল অভিনেতা-অভিনেত্ৰী ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হ’ব।"

প্ৰশিক্ষণৰ সময়সূচী

প্ৰতিদিনে পুৱা ৯:৩০ বজাৰ পৰা বিয়লি ৪:৩০ বজালৈ অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই কৰ্মশালাত অসমৰ কেইবাগৰাকীও অভিজ্ঞ নাট্যকৰ্মী আৰু শিল্পীয়ে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব । প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে ইয়াত অভিনয়, সংলাপ উচ্চাৰণ, মঞ্চ আচৰণ, অভিব্যক্তি আৰু নাট্যকলাৰ বিভিন্ন কাৰিকৰী দিশৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰিব ।

২০ দিনীয়া এই কৰ্মশালাৰ অন্তত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া সামৰণি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণকাৰী শিক্ষাৰ্থীসকলে দুখনকৈ নাটক মঞ্চস্থ কৰিব । য’ত তেওঁলোকে কৰ্মশালাত শিকা অভিনয় শৈলী দৰ্শকৰ সন্মুখত প্ৰদৰ্শন কৰাৰ সুযোগ পাব । এই অভিনয় কৰ্মশালাৰ উদ্যোগে ডিমৰীয়াৰ সাংস্কৃতিক পৰিৱেশক অধিক সমৃদ্ধ কৰিব বুলি আয়োজক কমিটীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: জুবিন গাৰ্গৰ ফটো অঁকাক লৈ চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্ত মানি নলয় সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই

TAGGED:

ডিমৰীয়া
অভিনেতা অৰুণ হাজৰিকা
নাট্য কৰ্মশালা
বিধায়ক তপন দাস
MLA TAPAN DAS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.