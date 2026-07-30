কোকৰাঝাৰত প্ৰায় ৫.৮ কোটি টকা মূল্যৰ হেৰ’ইন জব্দ : সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসা

কোকৰাঝাৰত প্ৰায় ৫.৮ কোটি টকা মূল্যৰ হেৰ’ইন জব্দ : সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসা
এখন বাহনেৰে দুটা সৰবৰাহকাৰীয়ে ২.৯৭ কেজি হেৰ’ইন আনি থকা অৱস্থাত কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীৰ তালাচীত ধৰা পৰে ৷
Published : July 30, 2026 at 12:39 AM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যখন ড্ৰাগছ মুক্ত কৰি তুলিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বদ্ধ পৰিকৰ ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ডঃ শৰ্মাই প্ৰথমটো কাৰ্যকালৰে পৰা ৰাজ্যত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বহু পৰিমাণে সফলো হৈছে ৷ কিন্তু একেবাৰে শেষ হৈ যোৱা নাই ড্ৰাগছৰ এই জালখন ৷
ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ এবাৰ সফলতা লাভ কৰিছে কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে ৷ পশ্চিমবংগৰ পৰা অসমলৈ প্ৰৱেশ কৰাৰ এটা সহজ পথ হৈছে শ্ৰীৰামপুৰ-অসম সংযোগী পথ ৷ এই পথেৰে অসমত প্ৰৱেশ কৰি ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলোৱা দুটা সৰবৰাহকাৰীক বুধবাৰে সন্ধিয়া কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷
প্ৰথমাৱস্থাত এখন বাহনেৰে দুজন লোকে আহি থকা অৱস্থাত কোকৰঝাৰ আৰক্ষীয়ে চলোৱা তালাচীত এই কথা পোহৰলৈ আহে ৷ আৰক্ষীয়ে লোক দুজনৰ পৰা ২.৯৭ কেজি হেৰ’ইন জব্দ কৰে ৷ জব্দকৃত এই হেৰ’ইনখিনিৰ বজাৰমূল্য প্ৰায় ৫.৮ কোটি টকা হ’ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে ৷ আৰক্ষীয়ে সৰবৰাহকাৰী দুটাই ব্যৱহাৰ কৰা বাহনখনো ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে ৷
A fake “On Duty” sticker could not hide the real intent.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 29, 2026
At Srirampur Naka, @KokrajharPolice intercepted a vehicle and seized 2.97 kg heroin worth ₹5.8 crore. Two accused apprehended.
Good job @assampolice. Our war on drugs continues.#AssamAgainstDrugs pic.twitter.com/g4Ky7wa6eE
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীৰ এই সফলতাৰ কথা নিজৰ সামাজিক মাধ্যমৰ একাউণ্টৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক্সত প্ৰকাশ কৰা পোষ্টটো আছিল এনেধৰণৰ, ‘‘এটা ভুৱা ‘অন ডিউটি’ লিখা ষ্টীকাৰে প্ৰকৃত উদ্দেশ্য লুকুৱাব পৰা নাছিল । শ্ৰীৰামপুৰত চলোৱা তালাচীত কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে এখন বাহনৰ পৰা ৫.৮ কোটি টকা মূল্যৰ প্ৰায় ২.৯৭ কেজি হেৰ’ইন জব্দ কৰে । দুজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰো কৰা হৈছে । বঢ়িয়া, অসম আৰক্ষী... ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ যুঁজ অব্যাহত আছে ।’’
উল্লেখ্য যে, আগন্তুক সময়তো অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত তথা অসম আৰক্ষীৰ সহযোগত ৰাজ্যত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত থাকিব ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্য চৰকাৰে আগন্তুক পাঁচ বছৰত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিব বুলিও পূৰ্বে মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিছে । ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰে আগন্তুক পাঁচ বছৰত আৰু অধিক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই ৰাইজক এই অভিযানত পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈও আহ্বান জনাইছিল ।
লগতে পঢ়ক: ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে দুসপ্তাহৰ সময় বান্ধি দিলে ৰাজ্য চৰকাৰক, কিন্তু কিয় ?