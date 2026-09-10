ETV Bharat / state

ড৹ বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা মহাবিদ্যালৰ হীৰক জয়ন্তীৰ প্ৰথম বিশেষ অনুষ্ঠানত আবৃত্তিকাৰ, কবি ড৹ অমৰজ্যোতি চৌধুৰী

পুৰণিগুদাম অঞ্চলৰ একমাত্ৰ উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান ড৹ বিকেবি মহাবিদ্যালৰ হীৰক জয়ন্তীৰ প্ৰথম বিশেষ অনুষ্ঠান । উপস্থিত আবৃত্তিকাৰ, কবি ড৹ অমৰজ্যোতি চৌধুৰী ।

1st special program of the Diamond Jubilee of Dr. Birinchi Kumar Baruah College was held
ড৹ বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা মহাবিদ্যালৰ হীৰক জয়ন্তীৰ প্ৰথম বিশেষ অনুষ্ঠান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 10, 2026 at 8:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ৩১ জুলাই, ২০২৬ তাৰিখে বৃহত্তৰ পুৰণিগুদাম অঞ্চলৰ একমাত্ৰ উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান ড৹ বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ে ৬০ বছৰত ভৰি দিলে ৷ তদুপলক্ষে বৃহস্পতিবাৰে হীৰক জয়ন্তীৰ প্ৰথম বিশেষ অনুষ্ঠান দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে শুভাৰম্ভণি কৰা হয় ৷ ড৹ বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ হীৰক জয়ন্তীৰ প্ৰচাৰ বিভাগৰ সম্পাদিকা ড৹ পুণ্য লতা গোহাঁই এই কথা সদৰী কৰে ।

মহাবিদ্যালয়খনৰ বিশেষ দিনটোত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্রাক্তন উপাচার্য, পদাৰ্থ বিজ্ঞানী, বিশিষ্ট আবৃত্তিকাৰ, কবি ড৹ অমৰজ্যোতি চৌধুৰী মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে । লগতে উক্ত সভাত মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ ড৹ নৃপেন চন্দ্ৰ দাস, উপাধ্যক্ষ ড৹ সোমনাথ বৰা, চামগুৰি মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ড৹ ইন্দ্ৰজিৎ বেজবৰুৱা উপস্থিত থাকে ৷

1st special program of the Diamond Jubilee of Dr. Birinchi Kumar Baruah College was held
আবৃত্তিকাৰ, কবি ড৹ অমৰজ্যোতি চৌধুৰীৰ ভাষণ (ETV Bharat Assam)

উক্ত অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি ড৹ অমৰজ্যোতি চৌধুৰীয়ে কয়, "অসমৰ নিচিনা কৃষ্টি- সংস্কৃতিৰে পৰিপূৰ্ণ আৰু চহকী ঠাই পৃথিৱীৰ ক’তোৱেই বিচাৰি পাবলৈ নাই ৷ অসমীয়া কৃষ্টিত বিনয় ভাৱ আছে আৰু সেই বিনয় ক্ষমা-ভিক্ষাৰ মাজেৰে প্ৰকাশ পায় । অসমীয়া কৃষ্টিৰ বিশেষ লক্ষণ সাতটি ‘ব’ আখৰৰ মাজেৰে প্ৰকাশ পায় ৷ সেয়া হৈছে ক্ৰমে, বিনয়, বিনোদন, বান্ধোন, বিলনীয়া, বৰষুণ, বৰদৈচিলা আৰু বোধন ৷”

উল্লেখ্য যে, পুৰণিগুদামৰ সু-সন্তান বিদ্যাধৰ খাউণ্ডৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত পুৰণিগুদাম অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সহযোগত পুৰণিগুদামৰ সু-সন্তান প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী, কবি, দেৱকান্ত বৰুৱাই ১৯৬৭ চনৰ ৩১ জুলাইত ড৹ বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা মহাবিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠাৰ বীজ ৰোপণ কৰিছিল আৰু আজি উক্ত বীজ জ্ঞানৰ ফুলে ফলে জাতিস্কাৰ হৈ ৬০ বছৰত ভৰি দিয়ে ।

1st special program of the Diamond Jubilee of Dr. Birinchi Kumar Baruah College was held
উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল (ETV Bharat Assam)

সেই উপলক্ষে আয়োজিত মুকলি সভাখনত ড৹ বিৰিঞ্চিকুমাৰ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ড৹ ভূপেন শইকীয়া ৰচিত আৰু প্ৰশান্ত গোস্বামী সুৰাৰোপিত 'জ্ঞানৰ বন্তি জ্বলাম' শীৰ্ষক মহাবিদ্যালয়ৰ গীত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পৰিৱেশন কৰাৰ পাছতে মহাবিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি পুলিন হাজৰিকাই সভাখন পৰিচালনা কৰে । উক্ত অনুষ্ঠানতে মুখ্য অতিথি ড৹ অমৰজ্যোতি চৌধুৰীয়ে বি. কে. বি. মহাবিদ্যালয়ৰ বাৰ্ষিক আলোচনী 'কৰ্ষণ' উন্মোচন কৰে ৷

গ্ৰন্থখনি উন্মোচন কৰাৰ পাছতে তেখেতে ভাষণ প্ৰদান কৰি ষ্টিফেন্স হকিন্সৰ মৌন হৈ কথা শুনাৰ সুত্ৰধৰি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে অনুষ্ঠানত উপস্থিত দৰ্শক, ছাত্ৰছাত্ৰীৰ শুনাৰ আগ্ৰহ আছে নে নাই আৰু কোলাহল হৈছে নে নাই পৰীক্ষা কৰি উপস্থিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰা পৰিলক্ষিত হয় ৷

1st special program of the Diamond Jubilee of Dr. Birinchi Kumar Baruah College was held
'জ্ঞানৰ বন্তি জ্বলাম' শীৰ্ষক মহাবিদ্যালয়ৰ গীত পৰিৱেশন (ETV Bharat Assam)

উল্লেখযোগ্য যে, এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে মহাবিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে মহবিদ্যালয়ত পান, তামোল আৰু গুটখা নিষিদ্ধ কৰাৰ এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াই কয়,"আজিৰ দিনটোৰ পৰা মহবিদ্যালয়ত পান, তামোল আৰু গুটখা নিষিদ্ধ কৰা হৈছে আৰু যি সকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই কঠোৰ নিয়ম ভংগ কৰিব তেওঁলোকে শাস্তিৰ সন্মুখিন হ’ব লগিব ৷"

লগতে পঢ়ক: নলবাৰীত পেপচিক' প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ; ৭৫০ কোটি টকাৰ বিনিয়োগ, ৫০০০ কৃষক উপকৃত

এগৰাকী ভাৱৰীয়া জীৱনৰ সমস্যা এইবাৰ ৰূপালী পৰ্দাত, 'শৰশয্যা'ই দিব অনন্য সোৱাদ

TAGGED:

DIAMOND JUBILEE
হীৰক জয়ন্তী
বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা মহাবিদ্যাল
ইটিভি ভাৰত অসম
DR BIRINCHI KUMAR BARUAH COLLEGE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.