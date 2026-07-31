২ আগষ্টৰ পৰা লোকপিয়লৰ প্ৰথম পৰ্যায় আৰম্ভ: শিৱসাগৰ-চৰাইদেউ জিলাত সদ্যহতে স্থগিত

২ আগষ্টৰ পৰা লোকপিয়লৰ প্ৰথম পৰ্যায় আৰম্ভ: শিৱসাগৰ-চৰাইদেউ জিলাত সদ্যহতে স্থগিত
এইবাৰৰ লোকপিয়লৰ বাবে অসমত ৮৫ হাজাৰ গণনাকাৰী বিষয়াক নিযুক্ত কৰা হৈছে । এই বিষয়াসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰো কাম ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে ।
Published : July 31, 2026 at 2:51 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যত অহা ২ আগষ্টৰ পৰা লোকপিয়ল ২০২৭ৰ স্ব-গণনা আৰম্ভ হ'ব । বান পৰিস্থিতিৰ বাবে উজনি অসমৰ শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাত সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছে লোকপিয়লৰ স্ব-গণনা । সংহাৰী বানে সৃষ্টি কৰা অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ বাবে লোকপিয়ল সঞ্চালকালয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।
প্ৰলয়ংকাৰী বানত জিলা দুখনৰ পৰিস্থিতি অৱৰ্ণনীয় হৈ আছে । বহু পৰিয়াল গৃহহীন হৈ আছে । যাৰ বাবে জিলা দুখনত সাময়িকভাৱে লোকপিয়লৰ স্ব-গণনা স্থগিত ৰখা হৈছে । এই কথা জানিবলৈ দিয়ে লোকপিয়ল সঞ্চালক বিশ্বজিৎ পেগুৱে ।
উল্লেখ্য যে পহিলা আগষ্টত অৰ্থাৎ কাইলৈ লোকপিয়ল ২০২৭ৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বিভিন্ন দিশ সামৰি দিছপুৰত সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব লোকপিয়ল সঞ্চালকে । লক্ষ্যণীয় বিষয় যে প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীকে ধৰি আন ব্যৱস্থাপনাৰে ২ আগষ্টৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি লোকপিয়লৰ প্ৰাথমিক কাম-কাজ আৰম্ভ কৰাৰ বাবে ৰাজ্যিক লোকপিয়ল সঞ্চালকালয় সাজু হৈছে ।
এইবাৰৰ লোকপিয়লৰ বাবে অসমত ৮৫ হাজাৰ গণনাকাৰী বিষয়াক নিযুক্ত কৰা হৈছে । এই বিষয়াসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰো কাম ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে । ২ আগষ্টৰ পৰা লোকপিয়লৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাম আৰম্ভ হ'ব আৰু ১৭ আগষ্টৰ পৰা গণনাকাৰী বিষয়াসকল ঘৰে ঘৰে যাব ।
ঘৰে ঘৰে গৈ বিষয়াসকলে গৃহ গণনাৰ কাম প্ৰথম পৰ্যায়ত ১৫ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত সম্পন্ন কৰিব । গণনাকাৰী বিষয়াৰ দলসমূহে ঘৰে ঘৰে গৈ নাগৰিকসকলৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব । ২ আগষ্টৰ পৰা ৰাজ্যত দুটা পৰ্যায়ত লোকপিয়লৰ কাম আৰম্ভ হ'ব । ইয়াৰ পাছত ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা হ'ব জাতি গণনাৰ কাম ।
উল্লেখ্য যে দেশৰ অন্যান্য প্রান্তত ইতিমধ্যে পহিলা এপ্ৰিলৰ পৰা লোকপিয়ল আৰম্ভ হৈছে যদিও অসমত বিধানসভা নির্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পলমকৈ আৰম্ভ হৈছে । এইবাৰ জনগণনাৰ উপৰি সামাজিক অৱস্থা আৰু জাতিগত গণনাকে ধৰি গৃহ পিয়লো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে লোকপিয়লৰ কাম ডিজিটেল প্রক্রিয়াত হ'ব । সেই অনুসৰি অহা দুই আগষ্টত মোবাইল প'ৰ্টেল মুকলি হোৱাৰ পাছত জনতাই নিজেই প'ৰ্টেলত লগ ইন কৰি পৰিয়ালৰ সদস্য, ঘৰ, শিক্ষা, জীৱিকা আদি তথ্য নিজেই দাখিল কৰিব পাৰিব ।
এই প্ৰক্ৰিয়া পোন্ধৰ দিন ধৰি চলাৰ পাছত অর্থাৎ ১৭ আগষ্টৰ পৰা গণনাকাৰী বিষয়াসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ উক্ত তথ্যসমূহ পৰীক্ষা কৰিব । এই প্ৰক্ৰিয়া ১৫ ছেপ্টেম্বৰলৈকে চলিব । আনহাতে এইবাৰ বাসগৃহসমূহৰ জিঅ' টেগিং কৰা হ'ব আৰু প্ৰতিটো ঘৰক পৰিচয়সূচক নম্বৰ প্ৰদান কৰা হ'ব ।
উল্লেখ্য যে ২০১১ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ মুঠ জনসংখ্যা প্ৰায় ৩.২৯ কোটি আছিল । সেই সময়ছোৱাত ৰাজ্যখনত মুছলমান জনসংখ্যাৰ হাৰ আছিল প্ৰায় ৩৪ শতাংশ । এইবাৰৰ লোকপিয়লত ৰাজ্যখনৰ জনসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।