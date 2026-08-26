খানাপাৰাত প্ৰথম বহুবিভাগীয় টাস্ক ফ’ৰ্চৰ বৈঠক, সাঁচিগছৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণক লৈ আলোচনা

খানাপাৰাত প্ৰথম বহুবিভাগীয় টাস্ক ফ’ৰ্চৰ বৈঠক, সাঁচিগছৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণক লৈ আলোচনা
কৃষকসকলৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰা আৰু সাঁচিগছৰ মূল্য শৃংখল শক্তিশালী কৰাৰ ব্যৱস্থাসমূহ নিৰূপণ কৰা সন্দৰ্ভত আলোচনা ৷
Published : August 26, 2026 at 9:57 PM IST
হায়দৰাবাদ : বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাস্থিত অসম প্ৰশাসনিক পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত উদ্যোগ, বাণিজ্য আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান বিভাগৰ উদ্যোগত বহুবিভাগীয় টাস্ক ফ’ৰ্চৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । বৈঠকত উপস্থিত আছিল মন্ত্রী জয়ন্তমল্ল বৰুৱা, বিমল বড়া আৰু পীযুষ হাজৰীকা ৷
বৈঠকত কৃষকসকলৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰা আৰু সাঁচিগছৰ মূল্য শৃংখল শক্তিশালী কৰাৰ ব্যৱস্থাসমূহ নিৰূপণ কৰা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় । তদুপৰি বৈঠকত অগৰু খণ্ডৰ প্ৰচাৰ আৰু বিকাশৰ বাবে প্ৰধান পদক্ষেপ সমূহ, প্ৰতিষ্ঠানিক ব্যৱস্থাৱলী তথা সময়ভিত্তিক কাৰ্যসূচীৰ ৰূপৰেখা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হয় বুলি সামাজিক মাধ্যমত উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
এই সন্দৰ্ভত এক্সত মন্ত্ৰী বৰুৱাই কয়,"প্ৰতিখন জিলাত একোটা পৰীক্ষাগাৰ কৰা হ'ব। যাতে এজন খেতিয়কে নিজৰ প্ৰডাক্টটো কিমান দামত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব সেই কথা জানিব পাৰিব। গছডাল কটাৰ পাছত পৰীক্ষাগাৰত পৰীক্ষা কৰি আনি মূল্য নিৰূপণ কৰিব পাৰিব। যাতে মধ্যভোগীয়ে ঠগাব নোৱাৰে। এইবোৰ কথা বৈঠকত আলোচনা কৰা হয়।"
তেওঁ লগতে কয়,"নীতি সৰলীকৰণ যত, আগৰ কাঠৰ খেতি, কাটি পেলোৱা আৰু পৰিবহণৰ বাবে পদ্ধতি সহজ কৰা । অসমৰ আগৰউডৰ তেল আৰু কাঠৰ ৰপ্তানি সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে নীতিগত সমৰ্থন শক্তিশালী কৰা । প্ৰযুক্তি আৰু প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে আধুনিক নিষ্কাশন কৌশল আৰু গুণগত মানক প্ৰসাৰ কৰা । আগৰউড ভিত্তিক কুটিৰ আৰু ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগসমূহক গ্ৰাম্য যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে জীৱিকাৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ৷"
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্ত্রী বৰুৱাই কয়, "কিছুমান মধ্যভোগীয়ে অগৰুৰ এখন মনপলি বজাৰ বনাই ৰাখিছে । মই ভাবো এই মনপলি বজাৰখন আজিৰ পৰা শেষ হ'ব । সাঁচিগছ বা অগৰু খেতিৰ লগত অসমৰ এটা বৃহৎ সংখ্যক খেতিয়ক তথা লোক জড়িত হৈ আছে । তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰত গছ উৎপাদন কৰে । একো একোটা গছৰ পৰা বহুত দাম পোৱা যায় যদিও খেতিয়কজনে প্ৰকৃত দাম নাপায় । মধ্যভোগীসকলে ইয়াৰ সুবিধাটো পায় ।"
তেওঁ লগতে কয়,"প্ৰতিখন জিলাত একোটা পৰীক্ষাগাৰ কৰা হ'ব । যাতে এজন খেতিয়কে নিজৰ প্ৰডাক্টটো কিমান দামত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব সেই কথা জানিব পাৰিব । গছডাল কটাৰ পাছত পৰীক্ষাগাৰত পৰীক্ষা কৰি আনি মূল্য নিৰূপণ কৰিব পাৰিব । যাতে মধ্যভোগীয়ে ঠগাব নোৱাৰে । সকলো অনলাইনত হ'ব যেতিয়া অবৈধ কৰাৰ কথা নাই ।"
লগতে পঢ়ক : কাজিৰঙা সন্দৰ্ভত চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে ২৯ আগষ্টত কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যজোৰা প্ৰতিবাদ ঘোষণা