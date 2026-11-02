১৯৫০ ৰ বৰভূঁইকঁপ : কেতিয়াও পানী নুশুকুৱা মৰিগাঁৱৰ বিস্ময়কৰ পুখুৰীটোৰ কাহিনী

১৯৫০ ৰ বৰভূঁইকঁপ : কেতিয়াও পানী নুশুকুৱা মৰিগাঁৱৰ বিস্ময়কৰ পুখুৰীটোৰ কাহিনী
মৰিগাঁৱৰ বৰঙাবাৰীত আজীৱন পানী থকা এক বিশেষ পুখুৰী ৷ সংৰক্ষণ আৰু উন্নয়নৰ অভাৱত বিলুপ্তিৰ আশংকা অঞ্চলবাসীৰ ৷
Published : November 2, 2026 at 7:48 AM IST
মৰিগাঁও : ১৯৫০ৰ বৰভূঁইকঁপৰ বিভীষিকাৰ কথা ন-কৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই ৷ ১৯৫০ চনত অসমত হোৱা বৰভূঁইকঁপৰ বিভীষিকাৰ কথা হয়তো সকলোৱে জানে ৷ অসমৰ বিভিন্ন স্থানত এতিয়াও সেই বৰভূঁইকঁপৰ স্বাক্ষৰ পোৱা যায় । সেই বৰভূঁইকঁপৰ বিভীষিকা প্ৰত্যক্ষ কৰা যিসকল বৰ্তমান জীৱিত, তেওঁলোকে এতিয়াও সেই ভূঁইকঁপৰ নাম ল’লেই শিঁয়ৰি উঠে ।
সেই বৰভূঁইকঁপৰ বিভীষিকাৰ স্বাক্ষৰ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে এতিয়াও মৰিগাঁও জিলাৰ বৰঙাবাৰীত দেখিবলৈ পোৱা যায় ৷ বৰভূঁইকঁপৰ সময়ত সেই অঞ্চলত এটা ডাঙৰ পুখুৰীৰ সৃষ্টি হৈছিল, যি পুখুৰীৰ পানী কাহানিও নুশুকায় ৷ অৰ্থাৎ প্ৰচণ্ড খৰাং বতৰেই হওক বা বাৰিষাই হওক, বছৰৰ বাৰটা মাহেই এই পুখুৰীটোত পানী থাকে ।
স্থানীয় ৰাইজে উল্লেখ কৰা মতে, প্ৰকৃতিৰ বুকুত সজীৱ হৈ থকা এই পুখুৰীটোৱে অঞ্চলটোৰ পৰিৱেশক চিৰসেউজ কৰি ৰখাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে ।
কিন্তু ১৯৫০ চনৰ পৰা এতিয়া ২০২৬ চন; সময়ৰ গতিত এই পুখুৰীটো তথা ইয়াৰ কাষৰ পৰিৱেশ কিছু জহি-খহি গৈছে ৷ পূৰ্বৰ তুলনাত এই পুখিৰীটোৰ ভাৰসাম্য কিছু হ্ৰাস পাইছে ৷
সেয়ে অঞ্চলবাসীয়ে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ তথা চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছে যে ১৯৫০ চনৰ ভূমিকম্পৰ স্মৃতি জড়িত আৰু ইতিহাসৰ সাক্ষী হৈ থকা এই অমূল্য প্ৰাকৃতিক সম্পদটিক ধ্বংসৰ মুখৰ পৰা ৰক্ষা কৰি ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ বাবে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক ৷
- ১৯৫০ চনৰ ভয়ংকৰ ভূমিকম্পৰ দিনৰ স্মৃতি :
বৰঙাবাৰীৰ স্থানীয় একাংশ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ মুখৰ পৰা জনা যায় যে ১৯৫০ চনৰ ১৫ আগষ্টত অসমত সংঘটিত সেই ভয়ংকৰ আৰু সৰ্বনাশী বৰভূমিকম্পৰ সময়তে বৰ্তমানৰ এই পুখুৰীটোৰ জন্ম হৈছিল ।
গাঁৱৰে এজন জ্যেষ্ঠ লোকে কয়, ‘‘১৯৪২ চনত মোৰ জন্ম হৈছিল ৷ ১৯৫০ ৰ ভূমিকম্প অহাৰ সময়ত মই সৰু আছিলো ৷ মা-দেউতাহঁতে কোৱা মতে, ভূমিকম্পৰ সময়ত এই ঠাইডোখৰত এক বিকট শব্দ হৈছিল ৷ মাটিৰ তলৰ পৰা পানী ওলাইছিল আৰু এটা সময়ত ই এটা ডাঙৰ পুখুৰীলৈ পৰিণত হৈছিল ৷’’
জ্যেষ্ঠ লোকজনে আৰু কয়, ‘‘সেই তেতিয়াই সৃষ্টি হোৱা পুখুৰীটো আজিও একেদৰেই আছে ৷ যিমান খৰাং বা বাৰিষা হ’লেও এই পুখুৰীটোৰ পানী কেতিয়াও নুশুকায় ৷’’
জ্যেষ্ঠ লোকজনে উল্লেখ কৰা মতে, ১৯৫০ চনত মাটি ফাটি বা ভূ-গৰ্ভৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱৰ্তন ঘটি হঠাতে সৃষ্টি হোৱা এই পুখুৰীটোৰ কাষতে বৰঙাবাৰীৰ আধ্যাত্মিক তথা ধৰ্মীয় স্থান ‘গোপাল কৃষ্ণ থান’ আছে ৷ খৰালিৰ দিনত যেতিয়া চৌপাশৰ আন আন পুখুৰী, জলাশয় আৰু পুৰণি পুখুৰীসমূহৰ পানী শুকাই যায়, তেনে সময়তো এই পুখুৰীটোৰ পানী স্বাভাৱিক অৱস্থাত থাকে ৷
- ভক্ত আৰু দৰ্শনাৰ্থীৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু :
গোপাল কৃষ্ণ থানলৈ নিয়মীয়াকৈ অহা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ, স্থানীয় লোক তথা দূৰ-দূৰণিৰ পৰা অহা দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ বাবে এই পুখুৰীটো আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হৈ আহিছে । স্থানীয় ৰাইজৰ বাবে এই পুখুৰীটো কেৱল পানী সংৰক্ষণ কৰা এটা সাধাৰণ পুখুৰী নহয়, বৰঞ্চ ১৯৫০ চনৰ প্ৰাকৃতিক তাণ্ডৱৰ এক জীৱন্ত দলিল আৰু ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদৰ প্ৰতীক । বহুতে এই ঠাইলৈ আহি জিৰণি লয় আৰু ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশে সকলোকে মুগ্ধ কৰে ।
- সংৰক্ষণ আৰু পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ অভাৱ :
১৯৫০ ৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ জীৱন্ত দলিল স্বৰূপ এই পুখুৰীটো সংৰক্ষণৰ বাবে চৰকাৰে যিমান গুৰুত্ব দিব লাগিছিল, সিমানখিনি গুৰুত্ব দিয়া নাই ৷ এই অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ ৷
উপযুক্ত তদাৰক আৰু সংৰক্ষণৰ অভাৱত এই পুখুৰীটো ক্ৰমাৎ অৱহেলিত হৈ পৰি ৰৈছে ৷ পুখুৰীৰ চাৰিওকাষে বন-জংঘলে আগুৰি ধৰাৰ লগতে ইয়াৰ পানীৰ স্বাভাৱিক পৰিচ্ছন্নতা আৰু সৌন্দৰ্য নষ্ট হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে । যাক লৈ ব্যথিত অঞ্চলবাসী ৷
- ৰাইজৰ দাবী আৰু প্ৰশাসলৈ আহ্বান :
এই পুখুৰীটো সংৰক্ষণৰ বাবে অঞ্চলটোৰ সচেতন নাগৰিক, যুৱ সমাজ আৰু বিভিন্ন দল-সংগঠনে গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনিক কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত এক বিশেষ দাবী উত্থাপন কৰিছে ।
অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ হৈ এজন লোকে কয়, ‘‘চৰকাৰে যদি শীঘ্ৰেই এক বিশেষ আঁচনি হাতত লৈ এই পুখুৰীটোৰ চাৰিওকাষে পকী ঘাট নিৰ্মাণ, পানী পৰিষ্কাৰকৰণ আৰু চৌহদৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ ব্যৱস্থা কৰে, তেতিয়া ই সংৰক্ষণৰ লগতে মৰিগাঁও জিলাৰ এক অন্যতম আকৰ্ষণীয় পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপেও বিকশিত হৈ উঠিব ।’’
তেওঁ কয়, ‘‘১৯৫০ চনৰ ভূমিকম্পৰ স্মৃতি জড়িত আৰু ইতিহাসৰ সাক্ষী হৈ থকা এই অমূল্য প্ৰাকৃতিক সম্পদটোক ধ্বংসৰ মুখৰ পৰা ৰক্ষা কৰি ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ বাবে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবৰ বাবে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৷’’