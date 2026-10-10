লক্ষ্য প্ৰদূষণমুক্ত গোলাঘাট ! মেঘালয়ৰ চিমেণ্ট কাৰখানালৈ ১৯ টন প্লাষ্টিক আৱৰ্জনা প্ৰেৰণ

লক্ষ্য প্ৰদূষণমুক্ত গোলাঘাট ! মেঘালয়ৰ চিমেণ্ট কাৰখানালৈ ১৯ টন প্লাষ্টিক আৱৰ্জনা প্ৰেৰণ
নুমলীগড় শোধনাগাৰ আৰু গ' গ্ৰীণৰ সহযোগত গোলাঘাট পৌৰসভাই প্ৰদূষণ সৃষ্টিকাৰী এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিক মেঘালয়ৰ চিমেণ্ট কাৰখানালৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
Published : October 10, 2026 at 6:34 PM IST
গোলাঘাট : প্লাষ্টিক বা পলিথিন বেগ বৰ্তমান সময়ত প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি গুৰুতৰ ভাবুকি হিচাপে দেখা দিছে । কাৰণ এই পলিথিন বেগ পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ অন্যতম কাৰক । ইফালে এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য পলিথিন বেগ পৰিৱেশৰ লগতে জীৱকুলৰ বাবেও অতি ভয়ংকৰ হিচাপে প্ৰমাণিত হৈছে । যাৰ বাবে এই মাৰাত্মক সামগ্ৰী বিধ আঁতৰাই পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ বাবে গোলাঘাটৰ নুমলীগড় শোধনাগাৰ আৰু গ' গ্ৰীণ এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ লিমিটেডে প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।
বিশেষকৈ গোলাঘাট নগৰক প্লাষ্টিকমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে পৌৰসভাই নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা আঁচনি (CSR) পুঁজিৰ সহযোগত বিশেষ উদ্যোগ লৈছে ।
নগৰখনত দীৰ্ঘদিন ধৰি জমা হৈ থকা এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনা নিষ্কাশন আৰু উপযুক্ত ব্যৱস্থাপনাৰ জৰিয়তে পৰিৱেশ প্ৰদূষণ ৰোধৰ লক্ষ্যৰে পদক্ষেপ লোৱা হৈছে । তাৰ অংশ হিচাপে শনিবাৰে প্ৰায় ১৯ টন এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিক বা পলিথিন বেগৰ আৱৰ্জনা মেঘালয়ৰ চিমেণ্ট কাৰখানালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । য'ত এই প্লাষ্টিকবোৰ বিকল্প ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
বেচৰকাৰী সংস্থা গ' গ্ৰীণ আৰু নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ সহযোগত গোলাঘাট পৌৰসভাই লোৱা এই পদক্ষেপে গোলাঘাটত বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে গোলাঘাট পৌৰসভাই প্ৰতিদিনে নগৰৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা জাবৰ-জোঁথৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত জমা কৰে । এই আৱৰ্জনাত বেছি অংশই এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিক থাকে । যি পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ আশংকা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে প্লাষ্টিকসমূহ পৃথকীকৰণ আৰু উপযুক্তভাৱে নিষ্কাশন কৰাটোও এক ডাঙৰ সমস্যা হৈ পৰে ।
দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এই সমস্যা সমাধানৰ লক্ষ্যৰে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰি অহা এটা বেচৰকাৰী সংস্থা গ' গ্ৰীণৰ সহযোগত গোলাঘাট পৌৰসভাই বিশেষ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে । তাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰায় ১৯ টন এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিক সংগ্ৰহ কৰি মেঘালয়ৰ এটা চিমেণ্ট কাৰখানালৈ উপযুক্ত ব্যৱহাৰৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
পৰ্যায়ক্ৰমে গোলাঘাট নগৰত জমা হৈ থকা প্ৰায় ১০০ টন এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনা নিষ্কাশন আৰু পুনৰ ব্যৱহাৰৰ উপযোগী কৰি তোলাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
গোলাঘাটৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত জিণ্টু বৰা, নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা বিভাগৰ মুখ্য মহাপ্ৰৱন্ধক মিণ্টু সন্দিকৈ আৰু গোলাঘাট পৌৰসভাৰ সভানেত্ৰী দুলুমণি বৰবৰাৰ উপস্থিতিত শনিবাৰে এই কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় । অনুষ্ঠানত গোলাঘাটৰ উপ-পৌৰপতি সীমান্ত বৰা, ৱাৰ্ড সদস্যসকলৰ লগতে গ' গ্ৰীণৰ প্ৰতিনিধি সকলো উপস্থিত থাকে ।
ইফালে এই পদক্ষেপে গোলাঘাট নগৰৰ প্লাষ্টিক আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰত এক ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন আনিব বুলি আশা কৰা হৈছে । একে সময়তে নগৰখনক পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন, প্ৰদূষণমুক্ত আৰু প্লাষ্টিকমুক্ত কৰি তোলাৰ বাবে পৌৰসভাৰ এনে পদক্ষেপৰ সমান্তৰালভাৱে নাগৰিকসকলেও এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰাৰ লগতে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত সচেতনতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব ।
এই সম্পৰ্কে নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা বিভাগৰ মুখ্য মহাপ্ৰৱন্ধক মিণ্টু সন্দিকৈয়ে কয়, "প্লাষ্টিক আমাৰ বাবে এক ডাঙৰ সমস্যা আৰু প্লাষ্টিকৰ পৰা আমাৰ পৰিৱেশ বহু ক্ষতি হয় । তাৰ ভিতৰত এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিক অতিকৈ ভয়াৱহ । যাৰ বাবে আমি গোলাঘাট পৌৰসভাৰ লগত আলোচনা কৰি এই প্লাষ্টিক কেনেকৈ চিমেণ্ট ফেক্টৰীলৈ লৈ যাব পাৰি তাৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিছোঁ আৰু চিমেণ্ট কাৰখানাই এই প্লাষ্টিক ইন্ধনজাত সামগ্ৰী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে ।
ইয়াৰ অংশ হিচাপে গোলাঘাটৰ পৰা মেঘালয়ৰ চিমেণ্ট কাৰখানালৈ এই প্লাষ্টিক প্ৰেৰণ কৰাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ । এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে গোলাঘাট নগৰখন পৰিষ্কাৰ হৈ থকা ডাঙৰ ভূমিকা পালন কৰিব । আমাৰ অসমত প্লাষ্টিক জ্বলোৱা সম্ভৱ নহয় যাৰ বাবে অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰা চিমেণ্ট কাৰখানাত তাৰ ব্যৱস্থা আছে । তেওঁলোকে এই প্লাষ্টিক ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ কৰিব পাৰে ।"
এই সম্পৰ্কে গোলাঘাট পৌৰসভাৰ উপ-পৌৰপতি সীমান্ত বৰাই কয়, "নুমলীগড় শোধনাগাৰে এক সুন্দৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । গোলাঘাট নগৰত পেলনীয়া প্লাষ্টিক এক ডাঙৰ সমস্যা যি সমূহ আমাৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত জমা হৈ থাকে । কিয়নো প্ৰত্যেক দিনাই গোলাঘাট নগৰৰ পৰা প্ৰায় ২০ টন এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিক বা আৱৰ্জনা তুলি ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত জমা কৰা হয় ।
জমা হৈ থকা প্লাষ্টিকৰ পৰা আমাৰ পৰিৱেশ দূষিত হৈ পৰাৰ লগতে গোলাঘাট নগৰৰ বাবে এক শংকাৰ সৃষ্টি কৰিব । কিন্তু এই সমস্যা সমাধানৰ কৰিবলৈ নুমলীগড় শোধনাগাৰ আৰু গ' গ্ৰীণ নামৰ এক সংস্থাৰ সহযোগত প্ৰথম বাৰৰ বাবে ১৯ টন প্লাষ্টিক মেঘালয়ৰ চিমেণ্ট কাৰখানালৈ লৈ যাব ।"
নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ লক্ষ্য গোলাঘাট নগৰৰ পৰা ১০০ টন প্লাষ্টিক আঁতৰাই নিয়া । উপ পৌৰপতিয়ে লগতে গোলাঘাটৰ ৰাইজক এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈও আহ্বান জনাইছে ।
উল্লেখ্য যে গোলাঘাটৰ পৰা এই প্লাষ্টিকবোৰ মেঘালয়ৰ লুংচাঙৰ ডালমিয়া চিমেণ্ট কাৰখানালৈ লৈ যোৱা হয় । উক্ত চিমেণ্ট কাৰখানাত এই প্লাষ্টিক ইন্ধনজাত সামগ্ৰী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰিব ।
লগতে পঢ়ক :
মহালয়াত ঢাক-ঢোলৰ শব্দ, মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে দেৱীক মৰ্ত্যলৈ আদৰণি