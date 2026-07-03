নগাঁৱৰ ৩ কেন্দ্ৰত এচিএছৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাৰ পৰীক্ষাৰ্থী ১৮৭৬গৰাকী
৫ জুলাইত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম লোকসেৱা আয়োগৰ সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষা ।
Published : July 3, 2026 at 12:43 PM IST
নগাঁও : অহা ৫ জুলাইত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাজ্য প্ৰশাসনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰূপে বিবেচিত অসম লোকসেৱা আয়োগৰ সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত (প্ৰাৰম্ভিক)নগাঁও জিলাৰ ১৮৭৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব । ইতিমধ্য়ে জিলা প্ৰশাসনে প্ৰস্তুতি পৰ্ব সম্পূৰ্ণ কৰিছে ।
অসম অসামৰিক সেৱাসহ অন্যান্য সহযোগী সেৱাৰ বাবে অনুষ্ঠিতব্য় এই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষা নগাঁও চহৰৰ তিনিটা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব । ইয়াৰে নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ত ৫৭০ গৰাকী, নগাঁও ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ত ৭২০ আৰু আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাবিদ্যালয়ত ৫৮৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা সাজু কৰা হৈছে । সিদিনা ৰাজ্যৰ অন্যান্য অংশৰ লগতে নগাঁও জিলা সদৰতো এই তিনিটা কেন্দ্ৰত পুৱা ১০ বজাৰ পৰা ১২ বজালৈ আৰু ২ বজাৰ পৰা ৪ বজালৈ দুয়োবেলা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ।
পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ নীতি-নিয়মৰ মাজেৰে আৰু কঠোৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ মাজত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । এই উপলক্ষে জিলা আয়ুক্তগৰাকীৰ সভাপতিত্বত জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক পাৰ্থ প্ৰতিম দাস, অতিৰিক্ত আয়ুক্ত গোপাল শৰ্মা, যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক ডাঃ পঞ্চম কুমাৰ বৰা, অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰোজী তালুকদাৰ, কোষাগাৰ বিষয়া অলক তামুলী, বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক মৃদুল কুমাৰ নাথ, প্ৰধান ডাকঘৰৰ অধীক্ষক, দুয়োখন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ক আদিক লৈ অলপতে আয়োজিত এখন সভাত পৰীক্ষা সম্পৰ্কীয় সকলো বিষয় বিতংকৈ আলোচনা কৰা হয় ।
সমগ্ৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ জিলা আয়ুক্তই নিজেই তদাৰক কৰি আছে । পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ সমূহৰ ১০০ মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত সেইদিনা পৰীক্ষাৰ্থী আৰু পৰীক্ষাৰ দায়িত্বত নিয়োজিত বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ বাহিৰে আন কোনো লোকৰেই প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰি জিলা আয়ুক্তই ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতাৰ ১৬৩ নং ধাৰাৰ অধীনত আদেশ জাৰি কৰিছে ।
জিলা তথ্য আৰু জনসংযোগ বিষয়া বিকাশ শৰ্মাই এই কথা প্ৰকাশ কৰি কয় যে ই-নামভৰ্তি প্ৰমাণপত্ৰ অবিহনে কোনো প্ৰাৰ্থীকে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব ।
প্ৰাৰ্থীসকলক কেৱল নিজৰ প্ৰৱেশ পত্ৰ, পৰিচয় পত্ৰ আৰু কলমৰ বাহিৰে আন সামগ্ৰী নানিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। বিশেষকৈ যিকোনো ধৰণৰ ঘড়ী, পেঞ্চিল বাকচ, ক্লিপ ব'ৰ্ড, বহী, কিতাপ, কাগজ, মোবাইল ফোন, খাদ্য সামগ্ৰী, বেগ আদি সম্পূৰ্ণ বাৰণ কৰা হৈছে ।
আটাইবোৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত চিচিটিভি কেমেৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ অধ্যক্ষ বা পঞ্জীয়ককে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্ৰৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে । পৰীক্ষাৰ বাবেই সেইদিনা দেওবৰীয়া বন্ধৰ মাজতো ভাৰতীয় ডাক সেৱাৰ জিলাৰ প্ৰধান কাৰ্যালয় খোলা ৰখা হ'ব ।
লগতে পঢ়ক:বিশ্বৰ শীৰ্ষ ৫ শতাংশ বিজ্ঞানীৰ তালিকাত জিলিকিল ডঃ মধুমিতা বৰুৱা
নাৰী সবলীকৰণৰ বাৰ্তাৰে ৭,৮০০ কিলোমিটাৰ চাইকেল চলাই তিনিচুকীয়াত আশা