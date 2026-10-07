গুৱাহাটীত ১৮ জন অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক, আশ্ৰয় দিয়া হোটেল কৰ্তৃপক্ষকো গ্ৰেপ্তাৰ

গুৱাহাটীত ১৮ জন অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক, আশ্ৰয় দিয়া হোটেল কৰ্তৃপক্ষকো গ্ৰেপ্তাৰ
গুৱাহাটীত প্ৰৱেশ কৰিছে জাকে জাকে অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিক ৷ আৰক্ষীৰ জালত শিশু, মহিলাসহ অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিক ৷
Published : October 7, 2026 at 10:31 PM IST
গুৱাহাটী : গুৱাহাটীৰ পল্টনবজাৰ ৰে'লৱে ষ্টেচনত জাকে জাকে ঘূৰি ফুৰিছে অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিক ৷ অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকক আশ্ৰয় দিছে পল্টনবজাৰৰ একাংশ হোটেল কৰ্তৃপক্ষই ৷ শেহতীয়াকৈ মহানগৰ আৰক্ষীয়ে চলোৱা তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে এই কথা ৷
ঘটনা অনুসৰি, মঙলবাৰ আৰু বুধবাৰে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই শিশু আৰু মহিলাসহ মুঠ ১৮ জন অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
এই সন্দৰ্ভত ডিচিপি (সীমান্ত) কুলেন্দ্ৰ এন ডেকাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়,"বিগত দুদিনত আৰক্ষীয়ে দুটা পৃথকে পৃথকে চলোৱা অভিযানত মহিলা আৰু শিশুকে ধৰি বাংলাদেশৰ ১৮ জন লোকক আটক কৰা হৈছে । মঙলবাৰে বিয়লি প্ৰায় ৩ বজাত গুৱাহাটী ৰে'লৱে ষ্টেচনত লোকমান্য তিলক টাৰ্মিনাল এক্সপ্ৰেছৰ এটা ডবাৰ পৰা গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ সীমান্ত শাখাৰ বিশেষ দলে পাঁচজনীয়া বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক কৰে ।"
তেওঁ কয়,"লোকসকল বাংলাদেশৰ ঢাকা, বগুৰা, ৰাজবাৰী, নড়াইল আৰু জামালপুৰ জিলাৰ বাসিন্দা ৷ ৫ অক্টোবৰত অসমত প্ৰৱেশ কৰি দলটোৱে টকৌবাৰীৰ ‘হোটেল ভিণ্টেজ’ত আশ্ৰয় লৈ আছিল, যাতে ট্ৰেইনেৰে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যাব পাৰে ৷"
ডিচিপি ডেকাই কয়,"হোটেল ভিণ্টেজ হোম’ৰ মালিক অমিত ৰয় দৈমাৰী হোটেলখনৰ দুই মেনেজাৰ বিশাল পাল আৰু ৰঞ্জন ধৰ আৰু ধুবুৰীৰ এজন ৰিক্সা চালক হজৰত আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ৷ ৰিক্সা চালক আলীয়ে এই কাৰ্যৰ মূল মাষ্টাৰমাইণ্ড তথা মধ্যভোগী হিচাপে কাম কৰিছিল ৷ তেওঁ বাংলাদেশী নাগৰিকসকলক হোটেলখনলৈ অনাৰ লগতে তেওঁলোকৰ থকা-মেলাৰ ব্যৱস্থাৰ সমন্বয়ৰক্ষী হিচাপে কাম কৰিছিল ৷"
আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয়,"চাৰি গৰাকী মহিলা আৰু এজন পুৰুষসহ পাঁচজনীয়া বাংলাদেশী নাগৰিকৰ দলটোৱে মেঘালয়ৰ ডাউকী পথেৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰি অসমত উপস্থিত হৈছিল । আলীক জেৰা কৰাৰ লগতে তেওঁৰ হোৱাটছএপ পৰীক্ষা কৰাৰ সময়ত গম পালো, তেওঁ বাংলাদেশৰ বিভিন্ন হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ সক্ৰিয় সদস্য আছিল ৷"
ইফালে আৰক্ষীয়ে আটক কৰা এগৰাকী বাংলাদেশী মহিলাৰ পৰা এখন বৈধ আধাৰ কাৰ্ড উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, য’ত গুজৰাটৰ ঠিকনা উল্লেখ আছে ৷ এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"মহিলাগৰাকীয়ে পূৰ্বতে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰি গুজৰাটত আছিল আৰু তাতেই বিবাহপাশতো আৱদ্ধ হৈছিল ৷ বৰ্তমান পানবজাৰ আৰক্ষী থানাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ৷
আনহাতে, বুধবাৰে চলোৱা আন এটা অভিযানত পল্টনবজাৰ অঞ্চলৰ এখন হোটেলৰ পৰা মহিলা আৰু শিশুকে ধৰি ১৩ জনীয়া বাংলাদেশী নাগৰিকৰ আন এটা দলক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে ৷ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, এই দলটোৱে বিগত ১৪-১৫ বছৰ ধৰি শ্ৰীনগৰত বাস কৰি আছিল ৷ কিন্তু শ্ৰীনগৰ আৰক্ষীয়ে অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাৰ পিছত তেওঁলোক অসমলৈ পলাই আহে । তেওঁলোকে অসমৰ মাজেৰে বাংলাদেশলৈ যোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে ইয়ালৈ আহিছিল ।"
লগতে পঢ়ক: গুৱাহাটীত নাৰীৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ উদ্বেগজনক ছবি; সখী কেন্দ্ৰত ৪০৭৩ গোচৰ পঞ্জীয়ন