সীমান্তত সুৰক্ষা বৃদ্ধিৰ পাছত অসমে ঘূৰাই পঠিয়ালে ১৮ বাংলাদেশীক

চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশত বৰ্ধিত উত্তেজনাৰ মাজতে বিকাশ আৰু সীমা সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।

18 foreigners trying to enter India illegally nabbed, sent back
অসমে ঘূৰাই পঠিয়ালে ১৮ বাংলাদেশীক (ETV Bharat Assam)
By PTI

Published : December 25, 2025 at 7:01 PM IST

গুৱাহাটী: অবৈধভাৱে অসমত প্ৰৱেশ কৰা বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ১৮ অবৈধ বিদেশীক পুনৰ তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদৰী কৰে এই কথা ।

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয় যে দেশত অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰাৰ গোচৰত অসমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ১৮ বিদেশীক কৰা হয় প্ৰত্যাৱৰ্তন । ইফালে তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত পৰিচয় তথা তেওঁলোক ক'ৰ পৰা আহিছিল সেই সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য তেওঁ ৰাজহুৱা কৰা নাই ।

এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই বুধবাৰে নিশা X ত এটা প'ষ্টত উল্লেখ কৰে এইদৰে, "তেওঁলোকে ভাৰতক ভোকত মাৰিবলৈ আৰু পূৰ্বোত্তৰ দখল কৰাৰ সপোন দেখি আহিছে । কিন্তু আমি অসমত বিকাশৰ ধাৰা বৃদ্ধি কৰিবলৈ, আৰ্থিক প্ৰগতিক গতি প্ৰদান কৰিবলৈ আৰু ১৮ অবৈধ বিদেশীক তেওঁলোকৰ নৰকলৈ পুনৰ পঠিয়াবলৈ, সকলো খৰচসহ এক যাত্ৰাৰে পঠিয়াবলৈ ব্যস্ত হৈ আছোঁ । তেওঁলোকৰ বাবে এক বেয়া খবৰ, অসম ভোকাতুৰ নহয়, মাত্ৰ সতৰ্ক আৰু নিৰ্ণায়কহে ।"

অসমৰ শ্ৰীভূমি, কাছাৰ, ধুবুৰী আৰু দক্ষিণ শালমৰা-মানকাছাৰ জিলাই বাংলাদেশৰ সৈতে ২৬৭.৫ কিঃমিঃ দৈৰ্ঘৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা বৰ্তাই আহিছে । শ্ৰীভূমিৰ সূতাৰকান্দিত এক এককৃত তালাচী চকী আছে । পূৰ্বোত্তৰত ভাৰত-বাংলাদেশ সীমাত মুঠ তিনিটা এককৃত তালাচী চকী আছে, যাৰ ভিতৰত বাকী দুটা মেঘালয়ৰ ডাউকী আৰু ত্ৰিপুৰাৰ আখ'ৰাত অৱস্থিত । এইক্ষেত্ৰত এটা আৰু ICP(আন্তৰিক নিয়ন্ত্ৰণ কেন্দ্ৰ) অসমৰ দৰঙাত ভাৰত-ভূটান সীমাৰ কাষত অৱস্থিত ।

অসম আৰক্ষীয়ে প্ৰথমে উল্লেখ কৰিছিল যে ৰাজ্যিক বল আৰু বি এছ এফে যোৱাটো বৰ্ষত চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশত ৰাজনৈতিক উত্থান-পতনৰ পাছত আইন অনুসৰি অনা-ভাৰতীয়ৰ দ্বাৰা বাংলাদেশৰ পৰা ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ বাবে যিকোনো প্ৰকাৰৰ প্ৰয়াসক বাধা দিয়াৰ বাবে সকলো প্ৰকাৰৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । বৰ্তমান অসমত থকা প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় পাছপ'ৰ্টৰ গৰাকীক প্ৰৱেশ পথেৰে প্ৰবাসীসকলক অশান্তজৰ্জৰ বাংলাদেশলৈ উভতি যোৱাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

