সীমান্তত সুৰক্ষা বৃদ্ধিৰ পাছত অসমে ঘূৰাই পঠিয়ালে ১৮ বাংলাদেশীক

সীমান্তত সুৰক্ষা বৃদ্ধিৰ পাছত অসমে ঘূৰাই পঠিয়ালে ১৮ বাংলাদেশীক
চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশত বৰ্ধিত উত্তেজনাৰ মাজতে বিকাশ আৰু সীমা সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
Published : December 25, 2025 at 7:01 PM IST
গুৱাহাটী: অবৈধভাৱে অসমত প্ৰৱেশ কৰা বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ১৮ অবৈধ বিদেশীক পুনৰ তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদৰী কৰে এই কথা ।
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয় যে দেশত অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰাৰ গোচৰত অসমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ১৮ বিদেশীক কৰা হয় প্ৰত্যাৱৰ্তন । ইফালে তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত পৰিচয় তথা তেওঁলোক ক'ৰ পৰা আহিছিল সেই সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য তেওঁ ৰাজহুৱা কৰা নাই ।
এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই বুধবাৰে নিশা X ত এটা প'ষ্টত উল্লেখ কৰে এইদৰে, "তেওঁলোকে ভাৰতক ভোকত মাৰিবলৈ আৰু পূৰ্বোত্তৰ দখল কৰাৰ সপোন দেখি আহিছে । কিন্তু আমি অসমত বিকাশৰ ধাৰা বৃদ্ধি কৰিবলৈ, আৰ্থিক প্ৰগতিক গতি প্ৰদান কৰিবলৈ আৰু ১৮ অবৈধ বিদেশীক তেওঁলোকৰ নৰকলৈ পুনৰ পঠিয়াবলৈ, সকলো খৰচসহ এক যাত্ৰাৰে পঠিয়াবলৈ ব্যস্ত হৈ আছোঁ । তেওঁলোকৰ বাবে এক বেয়া খবৰ, অসম ভোকাতুৰ নহয়, মাত্ৰ সতৰ্ক আৰু নিৰ্ণায়কহে ।"
অসমৰ শ্ৰীভূমি, কাছাৰ, ধুবুৰী আৰু দক্ষিণ শালমৰা-মানকাছাৰ জিলাই বাংলাদেশৰ সৈতে ২৬৭.৫ কিঃমিঃ দৈৰ্ঘৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা বৰ্তাই আহিছে । শ্ৰীভূমিৰ সূতাৰকান্দিত এক এককৃত তালাচী চকী আছে । পূৰ্বোত্তৰত ভাৰত-বাংলাদেশ সীমাত মুঠ তিনিটা এককৃত তালাচী চকী আছে, যাৰ ভিতৰত বাকী দুটা মেঘালয়ৰ ডাউকী আৰু ত্ৰিপুৰাৰ আখ'ৰাত অৱস্থিত । এইক্ষেত্ৰত এটা আৰু ICP(আন্তৰিক নিয়ন্ত্ৰণ কেন্দ্ৰ) অসমৰ দৰঙাত ভাৰত-ভূটান সীমাৰ কাষত অৱস্থিত ।
অসম আৰক্ষীয়ে প্ৰথমে উল্লেখ কৰিছিল যে ৰাজ্যিক বল আৰু বি এছ এফে যোৱাটো বৰ্ষত চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশত ৰাজনৈতিক উত্থান-পতনৰ পাছত আইন অনুসৰি অনা-ভাৰতীয়ৰ দ্বাৰা বাংলাদেশৰ পৰা ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ বাবে যিকোনো প্ৰকাৰৰ প্ৰয়াসক বাধা দিয়াৰ বাবে সকলো প্ৰকাৰৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । বৰ্তমান অসমত থকা প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় পাছপ'ৰ্টৰ গৰাকীক প্ৰৱেশ পথেৰে প্ৰবাসীসকলক অশান্তজৰ্জৰ বাংলাদেশলৈ উভতি যোৱাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে ।