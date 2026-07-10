ETV Bharat / state

উদুলি-মুদুলি জোনাইৰ মূৰ্কংচেলেক কৃষ্টি ভৱন প্ৰাংগণ, টিএমপিকেৰ সাধাৰণ অধিৱেশন আৰম্ভ

তিনি হাজাৰ প্ৰতিনিধিৰে উদুলি-মুদুলি জোনাইৰ টিএমপিকেৰ অধিৱেশনস্থলী ৷

17th General meeting of TMPK
শুকুৰবাৰৰ পৰা টিএমপিকেৰ সাধাৰণ অধিৱেশন আৰম্ভ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 10, 2026 at 2:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই: শুকুৰবাৰৰ পৰা চাৰিদিনীয়াকৈ জোনাইৰ মূৰ্কংচেলেক কৃষ্টি ভৱন প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হৈছে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ সংগঠন টাকাম মিচিং পৰিণ কৌবাং চমুকৈ টিএমপিকেৰ সপ্তদশ ত্ৰি-বাৰ্ষিক সাধাৰণ অধিৱেশন ৷ ১৬ খন সাংগঠনিক জিলাৰ প্ৰায় তিনি হাজাৰ প্ৰতিনিধিৰে উদুলি মুদুলি অধিৱেশনস্থলী ৷ পুৱা পতাকা উত্তোলন, শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ পাছতে পুৰণা জেলেমৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হয় এক হাফ মাৰাথান ৷

ইয়াৰ পাছতে এক আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত হয় । অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাবে উপস্থিত থাকে সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা ৷ আলোচনাচক্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰি টিএমপিকেৰ সামাজিক, শিক্ষা বিভিন্ন সমস্যাৰাজি তথা সকলো দিশতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে বুলি উল্লেখ কৰে সাংসদ বৰুৱাই ৷ উল্লেখ্য যে, এইবাৰৰ টিএমপিকেৰ সাধাৰণ অধিবেশনখনৰ মূল লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হৈছে 'আমাৰ কৰ্ম, আমাৰ ধৰ্ম' ৷ এই লক্ষ্য লৈ আত্মনিৰ্ভৰশীল এখন মিচিং সমাজ গঢ়া ৷

শুকুৰবাৰৰ পৰা টিএমপিকেৰ সাধাৰণ অধিৱেশন আৰম্ভ (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত টিএমপিকেৰ সভাপতি তিলক দলেই কয়,"আত্মনিৰ্ভৰশীল মিচিং সমাজ গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে নতুন প্ৰজন্মক আগুৱাই নিয়া, এখন সুন্দৰ প্ৰগতিশীল গণতান্ত্ৰিক মিচিং সমাজ গঢ়া, ড্ৰাগছমুক্ত মিচিং সমাজ, প্লাষ্টিকমুক্ত মিচিং সমাজ, পবা বনাঞ্চল সংৰক্ষণ, বাল্যবিবাহ ৰোধ, গ্ৰীণ জোনাই গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ৷"

হাফ মাৰাথানৰ উদ্দেশ্যৰ কথা উল্লেখ কৰি দলেই কয়,"জোনাইক আমি বচাব লাগিব ৷ জোনাইক বচাবলৈ হ'লে পবা বনাঞ্চল সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব । লগতে ড্ৰাগছমুক্ত মিচিং সমাজ, প্লাষ্টিকমুক্ত মিচিং সমাজ গঢ়া, সুস্থ জীৱনশৈলী, সামাজিক দায়বদ্ধতা আৰু জনসচেতনতা বৃদ্ধিৰ এক সজাগতা পদক্ষেপ স্বৰূপে এই মাৰাথান ৷"

টিএমপিকেৰ সম্পাদক চান দঃঞি পাংগিঙে কয়, "টিএমপিকেৰ সাধাৰণ অধিৱেশন মেলামুখী অধিৱেশন নহয় ৷ ইয়াত আমি মনঃস্তাত্বিক আৰু তত্বগধুৰ কিছুমান বিষয় লৈ আলোচনা হ'ব । যিহেতু মিচিং জনগোষ্ঠীটো ৫০ বছৰতকৈ অধিক কাল সমস্যাৰ মাজত ব্ৰতী হৈ আছো । গতিকে এই সংগ্ৰাম আৰু সমস্যা কেনেকৈ দূৰ কৰিব কেনেকৈ শিক্ষা, ভূমি সমস্যা সমাধান কৰা হ'ব আদি বিভিন্ন বিষয় ওপৰত আলোচনা কৰা হ'ব ।"

লগতে পঢ়ক :ধুবুৰীত এইচআইভিত আক্ৰান্তৰ সংখ্য়া বৃদ্ধি: মাহজোৰা সমন্বিত স্বাস্থ্য অভিযান আৰম্ভ

TAGGED:

জোনাই
টিএমপিকে
জোনাইৰ মূৰ্কংচেলে
টিএমপিকেৰ অধিৱেশন
17TH GENERAL MEETING OF TMPK

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.