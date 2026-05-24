তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত সাউদ ভোলানাথ বৰুৱাৰ স্মৃতিত 'বাণিজ্য দিৱস' পালন
শনিবাৰে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত সাউদ ভোলানাথ বৰুৱাৰ ১৭৩ সংখ্যক জন্মজয়ন্তী পালন কৰা হয় ৷
Published : May 24, 2026 at 7:31 AM IST
তেজপুৰ : অসমৰ বিশিষ্ট উদ্যোগপতি আৰু সমাজহিতৈষী সাউদ ভোলানাথ বৰুৱাৰ ১৭৩ সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শনিবাৰে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্য়ালয়ত 'বাণিজ্য দিৱস' পালন কৰা হয় । বিশ্ববিদ্যালয়খনত আয়োজন কৰা এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ আলোচনা সভাত ভোলানাথ বৰুৱাৰ জীৱন, উদ্যোগপতি হিচাপে তেওঁৰ দূৰদৰ্শিতা, আৰ্থ-সামাজিক অৱদান আৰু অসমৰ বাণিজ্যিক ইতিহাসত তেওঁৰ স্থায়ী অৱদানৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হয় । অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, উদ্যোগপতি, সমাজচিন্তক আৰু বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ অতিথিসকল উপস্থিত থাকে ৷
উক্ত সভাত উপস্থিত অতিথিসকলৰ ভিতৰত আছিল বিশিষ্ট লেখক, সমালোচক আৰু বক্তা ময়ূৰ বৰা, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সম-উপাচাৰ্য অধ্যাপক অমৰেন্দ্ৰ কুমাৰ দাস, পদ্মশ্ৰী অজয় দত্ত, অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য অধ্যাপক আৰএম পন্ট, দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ বাণিজ্য বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী ড০ মহেন্দ্ৰ নাথ কেওঁট, অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ শান্তনু বৰুৱাৰ লগতে কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ৷
সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি অধ্যাপক অমৰেন্দ্ৰ কুমাৰ দাসে উদ্যোগ আৰু ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত সাউদ ভোলানাথ বৰুৱাৰ অৱদানৰ কথা স্মৰণ কৰি কয় যে, চাকৰি বিচৰা নহয়, চাকৰি সৃষ্টি কৰা ব্যক্তি হিচাপে গঢ় উঠিব লাগিব ৷ লগতে বহু উন্নত দেশত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যক মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া হিচাপে গণ্য কৰা হয়, যিয়ে উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্ৰত অধিক পেছাদাৰী আৰু পৰিচালনামূলক দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰতিফলন ঘটায় বুলি তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে ৷
পদ্মশ্ৰী অজয় দত্তই সাউদ ভোলানাথ বৰুৱাক জীয়াই থকাৰ কলা আৰু দানৰ কলা উভয়তে দক্ষ ব্যক্তি বুলি অভিহিত কৰি ৷ আত্মবিশ্বাস সম্পন্ন সফল ব্যৱসায়ী আৰু সমাজহিতৈষী ব্যক্তি হিচাপে বৰ্ণনা কৰি স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষা খণ্ডত তেওঁৰ উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ আৰু জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপৰ কথা স্মৰণ কৰে পদ্মশ্ৰী অজয় দত্তই । ময়ূৰ বৰাই অসমীয়া সমাজ আৰু বাণিজ্যৰ ঐতিহাসিক সম্পৰ্কৰ ওপৰত কয় যে, অসমীয়া সমাজত ধীৰে ধীৰে বৃদ্ধি পোৱা বাণিজ্যিক সচেতনতা এক আশাব্যঞ্জক লক্ষণ । ভোলানাথ বৰুৱা আছিল শৃংখলাবদ্ধ, মেধাৱী, দূৰদৰ্শী আৰু অত্যন্ত কৌশলী ব্যৱসায়ী আছিল বুলি উল্লেখ কৰে তেওঁ ।
বৰাই লগতে কয়, "ব্যৱসায়িক ব্যৰ্থতাৰ পিছত ৩৮ বছৰ বয়সত কলকাতালৈ যোৱা ঘটনাই ভোলানাথ বৰুৱাৰ জীৱনত এক নিৰ্ণায়ক পৰিৱৰ্তন আনে আৰু সেই অভিজ্ঞতাই তেওঁক আগশাৰীৰ উদ্যোগপতি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰে । তেওঁ অসমত উচ্চ শিক্ষাৰ বিকাশত বৰুৱাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আছে ৷ বিশেষকৈ যোৰহাটত প্ৰিন্স অৱ ওৱেলছ ইনষ্টিটিউত অব ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰতিষ্ঠাত তেওঁৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে ৷ ইংৰাজ ৰাজকুমাৰৰ নামত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নামকৰণ কৰাৰ আঁৰত মূল উদ্দেশ্য আছিল ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৃষ্ঠপোষকতা আৰু প্ৰশাসনিক সহায় অব্যাহত ৰাখি প্ৰতিষ্ঠানটোৰ স্থায়িত্ব নিশ্চিত কৰা।"
গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ সহকাৰী অধ্যাপক ড০ পঞ্চানন বৰ্মনে ভাষণত কয়,"ইতিহাসত অতি কম ব্যক্তিকহে 'মাৰ্চেণ্ট' উপাধিৰে সন্মানীত কৰা হৈছে । ভোলানাথ বৰুৱাৰ জীৱন আৰু অৱদানৰ ওপৰত অধিক গৱেষণাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে ৷ যাতে তেওঁৰ অসামান্য অৱদানসমূহে অনাগত দিনত অধিক স্বীকৃতি লাভ কৰে ।"