পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি অনুষ্ঠিত হ'ল ৰঙালী বিহুৰ মাতৃস্বৰূপ তৰা চিঙা বিহু

মৰাণত উলহ-মালহেৰে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি অনুষ্ঠিত হ'ল ষষ্ঠদশ বাৰ্ষিক কেন্দ্ৰীয় তৰা চিঙা বিহু ।

16th Annual Central Tora Singa Bihu was traditionally held in Moran
Published : March 21, 2026 at 8:04 PM IST

ডিব্ৰুগড়: পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি মৰাণত অনুষ্ঠিত হ'ল ৰঙালী বিহুৰ মাতৃ স্বৰূপ তৰা চিঙা বিহু । মৰাণৰ ঊষাপুৰ মহিলা সমাজৰ উদ্যোগত, মৰাণৰ বিভিন্ন দল-সংগঠন আৰু মৰাণবাসীৰ সহযোগত শনিবাৰে মৰাণত আৰম্ভ হয় ষষ্ঠদশ বাৰ্ষিক কেন্দ্ৰীয় তৰা চিঙা বিহু । এই উপলক্ষে মৰাণৰ ঊষাপুৰস্থিত মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত জুবিন গাৰ্গ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত পুৱাৰে পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে উখল-মাখল পৰিৱেশ ।

পুৱা পতাকা উত্তোলন, স্মৃতি তৰ্পণৰ পাছতে পৰম্পৰাগতভাৱে তৰা চিঙা বিহুৰ থাপনা স্থাপন কৰা হয় । ইয়াৰ পাছতে বিহুস্থলীৰ পৰা মৰাণ নগৰলৈ এক বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক দোলাযাত্ৰা উলিওৱা হয় । সাংস্কৃতিক দোলাযাত্ৰা উদ্বোধন কৰে মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষা ডঃ মিতালী কোঁৱৰে ।

এই শোভাযাত্ৰাত গায়ন-বায়ন, বিহু হুঁচৰিৰ লগতে টাই আহোম, সোণোৱাল কছাৰী, মিচিং, গোৰ্খা জনগোষ্ঠীকে ধৰি বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক দলে অংশগ্ৰহণ কৰে । সাংস্কৃতিক দোলাযাত্ৰা কৰি বিহু অনুষ্ঠিত স্থানত তৰাগছ আনি আসনত স্থাপন কৰা হয় । ধৰ্মীয় নীতি নিয়মেৰে তৰাগছ স্থাপন কৰা পাছত অনুষ্ঠিত হয় কেইবাটাও সাংস্কৃতিক আৰু সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান ।

কেনেকৈ পালন কৰা হয় তৰা চিঙা বিহু:

চাওলুং চ্যুকাফাই উদ্ভাৱন কৰা ৰঙালী বিহুৰ মাতৃ স্বৰূপ এই তৰা চিঙা বিহু বিগত বহু বছৰৰ পৰাই মৰাণত ৰাইজে অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে । কেৱল ধৰ্মীয় পৰম্পৰা ৰীতি-নীতি পালন কৰি অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই তৰা চিঙা বিহু । জানিব পৰা অনুসৰি এই বিহু আৰম্ভ কৰিছিল চাওলুং চ্যুকাফাই ।

দোলাৰে অনা হ'ল তৰাগছ (ETV Bharat Assam)

এই বিহুত আৰম্ভণিতেই দোলা যাত্ৰাৰে তৰাগছ আনি আসনত স্থাপন কৰা হয় । বাৰে বৰণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা কৰি দোলা যাত্ৰাৰে তৰাগছ আনি আসনত স্থাপন কৰা হয় । ৰঙালী বিহুৰ পূৰ্বে তৰাগছ আনি আসনত স্থাপন কৰা পাছত ৭ ব'হাগৰ দিনটোত এই বিহু সামৰণি মৰা হয় ।

স্থাপন কৰা হ'ল তৰাগছ (ETV Bharat Assam)

হেৰাই যোৱা তৰা চিঙা বিহু পুনৰ পালন কৰা হৈছে:

ষষ্ঠদশ বাৰ্ষিক কেন্দ্ৰীয় তৰা চিঙা বিহু অনুষ্ঠিত কৰি উদ্যোক্তাই কয়, "চাওলুং চ্যুকাফাৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধা জনাই আমি তৰা চিঙা বিহু আৰম্ভ কৰিছোঁ । কিয়নো তেখেতে তৰা চিঙা বিহুৰ ভেটি গঢ়িছিল । চাওলুং চ্যুকাফাই চাৰি জোপা তৰা গছ স্থাপন কৰি তৰা চিঙা বিহুখন আৰম্ভ কৰিছিল । চুকাফাই আৰম্ভ কৰা এই বিহু হেৰাই গৈছিল যদিও পুনৰ উদ্ধাৰ কৰি পালন কৰা হৈছে ।"

