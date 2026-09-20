ETV Bharat / state

২৭ জিলাত পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগৰ টাইড ফাণ্ডৰ অব্যৱহৃত ১৬৪৮.২৯ কোটি টকা

পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ ব্যৰ্থতা ৷ এতিয়াও অব্যৱহৃত হৈ পৰি ৰৈছে চৰকাৰী কোটি কোটি টকা ৷

1648.29 crore of unused tied funds of 15th Finance Commission in 27 districts of Assam
পানী যোগান আঁচনি (File phoro : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 20, 2026 at 9:22 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ৰাজ্যখনৰ বিকাশৰ বাবে বিভিন্ন শিতানত পুঁজিৰ আৱণ্টন দিয়া হয় যদিও বহু সময়ত ইয়াৰ ব্যৱহাৰ হোৱা পৰিলক্ষিত নহয় । অব্যৱহৃত হৈ পুঁজি পৰি থাকে ।

লক্ষণীয় বিষয় যে পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগৰ টাইড ফাণ্ডৰ ১৬৪৮.২৯ কোটি টকা এতিয়াও অব্যৱহৃত হৈ আছে । পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগৰ অধীনত ৰাজ্যৰ পঞ্চায়তীৰাজ অনুষ্ঠানসমূহলৈ আৱণ্টিত টাইড ফাণ্ডৰ পুঁজি ব্যৱহাৰক কৰিব নোৱাৰাটো চৰম পৰিতাপৰ বিষয় ।

পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি বিগত ২০২০-২১ বৰ্ষৰ পৰা ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষলৈ ৰাজ্যৰ ২৭ খন জিলাৰ বাবে মুঠ ৩৬৮৩.৪৬ কোটি টকা আৱণ্টন দিয়া হৈছিল । কিন্তু অৱণ্টিত এই পুঁজিৰ ভিতৰত এতিয়াও ১৬৪৮.২৯ কোটি টকা খৰচ নোহোৱাকৈ বিভাগতে পৰি আছে ।

নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ এগৰাকী যুটীয়া সঞ্চালক পৰ্যায়ৰ বিষয়াই জনোৱা মতে, এই পুঁজি কেৱল জল জীৱন মিছনৰ পাইপযোগে পানী যোগান আঁচনি আৰু স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ (গ্ৰামীণ) সামূহিক অনাময় সম্পদৰ পৰিচালনা আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবেহে সংৰক্ষিত । সম্পদৰ পৰিচালনা আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ চমুকৈ O&M এক নিৰন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া হোৱা বাবে প্ৰয়োজন অনুসৰি এই ধন খৰচ কৰা হয় আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে ইতিমধ্যে পঞ্চায়তীৰাজ অনুষ্ঠানসমূহে আঁচনি অনুমোদন কৰিছে ।

বিভাগীয় তথ্য অনুসৰি সৰ্বাধিক পুঁজি বাকী থকা জিলা হৈছে ধুবুৰী । জিলাখনত এতিয়াও ১০৩.৬৬ কোটি টকা অব্যৱহৃত হৈ আছে । তাৰ পাছতে বৰপেটা জিলাত দ্বিতীয় সৰ্বাধিক পুঁজি অব্যৱহৃত হৈ আছে । জিলাখনত এতিয়াও ১০২.৩৪ কোটি টকা পৰি আছে ।

1648.29 crore of unused tied funds of 15th Finance Commission in 27 districts of Assam
অব্যৱহৃত হৈ পৰি ৰৈছে চৰকাৰী কোটি কোটি টকা (ETV Bharat Assam)

একেদৰে তৃতীয় স্থানত আছে নগাঁও জিলা । নগাঁও জিলাত টাইড ফাণ্ডৰ ৯৩.৮২ কোটি টকা এতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই ।

আনহাতে আটাইতকৈ কম পুঁজি বাকী আছে মাজুলী জিলাত । জিলাখনত মুঠ ২৪.৩৮ কোটি টকা ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই ।

তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা হৈছে যে ৰাজ্যজুৰি জল জীৱন মিছনৰ আঁচনিৰ কাম চলি থকা অৱস্থাত আৰু ইয়াত বিয়াগোম দুৰ্নীতি হোৱা বুলি বিৰোধীয়ে সঘনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি থকাৰ সময়তে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন অব্যৱহৃত হৈ থকা তথ্যই নতুন বিতৰ্কৰ সূচনা কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে, পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি ২০২০-২১ চনৰ পৰা ২০২৫-২৬ চনলৈ ৰাজ্যৰ ২৭ খন জিলাৰ বাবে টাইড ফাণ্ডৰ অধীনত মুঠ ৩৬৮৩.৪৩ কোটি টকা আৱণ্টন দিয়া হৈছিল । ইয়াৰ ভিতৰত ২০৩৫.১৮ কোটি টকাহে ব্যয় হোৱাৰ বিপৰীতে ১৬৪৮.২৯ কোটি টকা এতিয়াও খৰচ নোহোৱাকৈ ৰৈ গৈছে ।

1648.29 crore of unused tied funds of 15th Finance Commission in 27 districts of Assam
গ্ৰামোন্নয়নৰ কাম (Special Arrangement)

ৰাজ্যৰ ২৭ জিলাত টাইড ফাণ্ডৰ আবণ্টিত ধনৰ বিপৰীতে ব্যৱহৃত ধন আৰু এতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি পৰি থকা পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে ক্ৰমে - বজালী জিলাৰ বাবে আৱণ্টিত ৪১.৯৭ কোটি টকাৰ ভিতৰত ১৬.৯৩ কোটি ব্যয় হৈছে আৰু এতিয়াও ২৫.০৪ কোটি বাকী আছে ।

বৰপেটা জিলাত ১৭৯.১ কোটিৰ ভিতৰত ৭৬.৭ কোটি ব্যয় হৈ আৰু ১০২.৩৪ কোটি বাকী আছে । বিশ্বনাথ জিলাত ১০৮.০ কোটিৰ ভিতৰত ৭৩.০ কোটি ব্যয় হৈছে যদিও ৩৪.৯৫ কোটি টকা অব্যৱহৃত হৈ পৰি আছে ।

আনহাতে বঙাইগাঁও জিলাৰ বাবে আৱণ্টিত ১০৮.৭ কোটি টকাৰ ভিতৰত ৫২.৬ কোটি ব্যয় হৈছে আৰু ৫৬.০৫ কোটি টকা ব্যৱহাৰ হোৱা নাই । কাছাৰ জিলাত আৱণ্টিত ২০৮.৮ কোটি টকাৰ ভিতৰত ১৪২.৩ কোটি টকা ব্যয় হৈছে আৰু ব্যয় হোৱা নাই ৬৬.৪৬ কোটি টকা ।

চৰাইদেউ জিলাত আৱণ্টিত ৬৯.৫ কোটি টকাৰ ভিতৰত ৩৬.৯ কোটি টকা ব্যয় হৈছে আৰু ৩২.৫৯ কোটি টকা অব্যৱহৃত হৈ পৰি আছে । ইফালে দৰং জিলাত আৱণ্টিত ১৩৩.২ কোটি টকাৰ ভিতৰত ৮২.৫ কোটি টকা ব্যয় হৈছে আৰু ব্যয় হোৱা নাই ৫০.৬৪ কোটি টকা ।

ধেমাজি জিলাত আৱণ্টিত ১৪৬.৫ কোটি টকাৰ ভিতৰত ৮৭.১ কোটি ব্যয় হৈছে আৰু ৫৯.৩৫ কোটি টকা ব্যয় হোৱা নাই । ধুবুৰী জিলাত সৰ্বাধিক ১৯১.২ কোটি টকা আৱণ্টনৰ ভিতৰত মাত্ৰ ৮৭.৬ কোটি টকা ব্যয় হৈছে আৰু ১০৩.৬৬ কোটি টকা এতিয়াও অব্যৱহৃত অৱস্থাত আছে ।

1648.29 crore of unused tied funds of 15th Finance Commission in 27 districts of Assam
পানী যোগান আঁচনি (Special Arrangement)

সেইদৰে ডিব্ৰুগড় জিলাত আৱণ্টিত ১৮২.৬ কোটিৰ ভিতৰত ৮৮.৯ কোটি টকা ব্যয় হৈছে আৰু ৯৩.৭১ কোটি টকা পৰি আছে। গোৱালপাৰা জিলাত আৱণ্টিত ১৪৩.৮ কোটি টকাৰ ভিতৰত ৯৩.৫ কোটি ব্যয় হোৱাৰ বিপৰীতে ব্যয় হোৱা নাই ৫০.২৯ কোটি টকা । গোলাঘাট জিলাৰ বাবে আৱণ্টিত ১৬০.৯ কোটিৰ ভিতৰত ৮৫.১ কোটি ব্যয় হৈছে আৰু ৭৫.৭২ কোটি টকা বিভাগতে পৰি আছে ।

একেদৰে হাইলাকান্দি জিলাত আৱণ্টিত ১১১.৫ কোটি টকাৰ ভিতৰত ৭৩.৩ কোটি ব্যয় হৈছে আৰু ৩৮.২০ কোটি টকা অব্যৱহৃত হৈ পৰি আছে । হোজাই জিলাত আৱণ্টিত ১০৪.০ কোটি টকাৰ ৫৬.৮ কোটি টকা ব্যয় হোৱাৰ বিপৰীতে ৪৭.১৮ কোটি টকা পৰি আছে ।

যোৰহাট জিলাত আৱণ্টিত ১১৪.৪ কোটি টকাৰ ভিতৰত ৫৭.৩ কোটি ব্যয় হৈছে আৰু ব্যয় হোৱা নাই ৫৭.১৫ কোটি টকা । কামৰূপ জিলাত আৱণ্টিত ১৮৭.১ কোটি টকাৰ ভিতৰত ১০৭.৩ কোটি ব্যয় হৈছে আৰু ৭৯.৮২ কোটি টকা ব্যৱহাৰ হোৱা নাই । কামৰূপ মহানগৰ জিলাত আৱণ্টিত ৯৬.৩ কোটি টকাৰ ভিতৰত ৩৫.৬ কোটি ব্যয় হৈছে যদিও ৬০.৭৬ কোটি ব্যৱহাৰ হোৱা নাই ৷

লখিমপুৰ জিলাত আৱণ্টিত ১৪৬.৪ কোটি টকাৰ ভিতৰত ৯২.৮ কোটি ব্যয় হৈছে আৰু ৫৩.৬৫ কোটি টকা বিভাগতে পৰি থাকিল । অৱশ্যে মাজুলী জিলাত আটাইতকৈ কম ৬০.৫ কোটি আৱণ্টনৰ ভিতৰত ৩৬.১ কোটি ব্যয় হৈ ২৪.৩৮ কোটি টকা ।

সেইদৰে মৰিগাঁও জিলাত আৱণ্টিত ১৪৭.৪ কোটি টকাৰ বিপৰীতে ৬৪.০ কোটি টকা ব্যয় হৈছে আৰু ৮৩.৩৮ কোটি টকা ব্যয় হোৱা নাই । নগাঁও জিলাত ২১৭.৮ কোটি টকা আৱণ্টন হোৱাৰ বিপৰীতে ১২৪.০ কোটি টকা ব্যয় হৈছে আৰু ৯৩.৮২ কোটি টকা পৰি আছে ।

নলবাৰী জিলাত ১২৪.০ কোটিৰ ভিতৰত ৭৪.২ কোটি ব্যয় হৈছে আৰু ৪৯.৮৩ কোটি টকা ব্যয় হোৱা নাই । শিৱসাগৰ জিলাত আৱণ্টিত ১০০.১ কোটি টকাৰ ভিতৰত ৫৭.২ কোটি ব্যয় হৈছে আৰু ৪২.৯৪ কোটি ব্যয় হোৱা নাই ।

1648.29 crore of unused tied funds of 15th Finance Commission in 27 districts of Assam
২৭ জিলাত পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগৰ টাইড ফাণ্ডৰ অব্যৱহৃত ১৬৪৮.২৯ কোটি টকা (Special Arrangement)

শোণিতপুৰ জিলাত আৱণ্টিত ১৭২.৪ কোটিৰ ভিতৰত ১০৮.৪ কোটি ব্যয় হৈছে আৰু পৰি আছে ৬৪.০২ কোটি টকা । দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচৰ জিলাত আৱণ্টিত ৮৫.৯ কোটি টকাৰ ভিতৰত ৪৬.২ কোটি টকা ব্যয় হৈছে আৰু ব্যয় হোৱা নাই ৩৯.৬৯ কোটি টকা ।

বৰাকৰ শ্ৰীভূমি জিলাত আৱণ্টিত ১৭০.৮ কোটিৰ ভিতৰত ৯০.০ কোটি ব্যয় হৈছে আৰু ৮০.৭৯ কোটি টকা পৰি আছে । তিনিচুকীয়া জিলাত আৱণ্টিত ১৭০.৭ কোটি টকাৰ বিপৰীতে ব্যয় হৈছে ৮৮.৯ কোটি টকা আৰু ৮১.৮৯ কোটি টকা এতিয়াও বিভাগতে অৱহৃত হৈ পৰি আছে ।

নংজিলামুঠ টকা (কোটিত)ব্যয় হোৱা টকা (কোটিত)বাকী থকা টকা(কোটিত)
বজালী ৪১.৯৭ ১৬.৯৩ ২৫.০৪
বৰপেটা ১৭৯.১ ৭৬.৭ ১০২.৩৪
বিশ্বনাথ ১০৮.০ ৭৩.০ ৩৪.৯৫
বঙাইগাঁও১০৮.৭ ৫২.৬ ৫৬.০৫
কাছাৰ ২০৮.৮ ১৪২.৩ ৬৬.৪৬
চৰাইদেউ ৬৯.৫ ৩৬.৯ ৩২.৫৯
দৰং ১৩৩.২ ৮২.৫ ৫০.৬৪
ধেমাজি ১৪৬.৫ ৮৭.১ ৫৯.৩৫
ধুবুৰী ১৯১.২ ৮৭.৬ ১০৩.৬৬
১০ডিব্ৰুগড় ১৮২.৬৮৮.৯ ৯৩.৭১
১১গোৱালপাৰা ১৪৩.৮ ৯৩.৫ ৫০.২৯
১২গোলাঘাট ১৬০.৯ ৮৫.১ ৭৫.৭২
১৩হাইলাকান্দি ১১১.৫ ৭৩.৩৩৮.২০
১৪হোজাই ১০৪.০ ৫৬.৮ ৪৭.১৮
১৫যোৰহাট ১১৪.৪ ৫৭.৩ ৫৭.১৫
১৬কামৰূপ (গ্ৰা)১৮৭.১ ১০৭.৩ ৭৯.৮২
১৭কামৰূপ মহানগৰ৯৬.৩ ৩৫.৬ ৬০.৭৬
১৮ লখিমপুৰ ১৪৬.৪ ৯২.৮ ৫৩.৬৫
১৯ মাজুলী ৬০.৫ ৩৬.১ ২৪.৩৮
২০ মৰিগাঁও ১৪৭.৪ ৬৪.০ ৮৩.৩৮
২১নগাঁও ২১৭.৮ ১২৪.০৯৩.৮২
২২নলবাৰী ১২৪.০ ৭৪.২ ৪৯.৮৩
২৩শিৱসাগৰ ১০০.১ ৫৭.২ ৪২.৯৪
২৪ শোণিতপুৰ ১৭২.৪ ১০৮.৪ ৬৪.০২
২৫দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচৰ৮৫.৯৪৬.২ ৩৯.৬৯
২৬শ্ৰীভূমি ১৭০.৮ ৯০.০ ৮০.৭৯
২৭তিনিচুকীয়া ১৭০.৭৮৮.৯ ৮১.৮৯

এনেদৰে চৰকাৰী পুঁজি ব্যয় কৰাৰ ক্ষেত্রতো ব্যৰ্থ হৈছে চৰকাৰী বিভাগ । ইফালে পুঁজি ব্যয় নোহোৱাৰ পাছতো পঞ্চায়তী ৰাজ অনুষ্ঠানসমূহে আঁচনি অনুমোদন জনাইছে ।

1648.29 crore of unused tied funds of 15th Finance Commission in 27 districts of Assam
চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত (Special Arrangement)

লগতে পঢ়ক : ইভিএমৰ 'মাইক্ৰ ছিপছে' জেং কৰিব নেকি ৰাজ্য চৰকাৰক ? কংগ্ৰেছ, অজাপ নেতাৰ পিআইএল দাখিল

লগতে পঢ়ক : দিল্লী-মীৰাটৰ আৰ্হিত অসমতো চলিব ৰেপিড ৰে'ল, আলোচনা চলি আছে : মুখ্যমন্ত্ৰী

লগতে পঢ়ক : অসমবাসীৰ বাবে নতুন সম্ভাৱনা কঢ়িয়াইছে বাঁহে: মুখ্যমন্ত্ৰী

লগতে পঢ়ক : চাৰু কলা: প্ৰিয়ংকাৰ হাতৰ পৰশত জীৱন্ত ৰসৰাজৰ পৰা জুবিন গাৰ্গলৈ বহুজন মহান ব্যক্তি

TAGGED:

পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ
পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগ
টাইড ফাণ্ডৰ অব্যৱহৃত টকা
জল জীৱন মিছন
15TH FINANCE COMMISSION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.