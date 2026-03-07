ETV Bharat / state

দেশৰ ভিতৰতে ব্যতিক্ৰম; বিশ্বৰ অন্যতম পুৰণি ক্ৰীড়া কেন্দ্ৰ যোৰহাট জিমখানা ক্লাবৰ ১৬১ বছৰীয়া পৰম্পৰা

১৮৬৪ চনৰ পৰা চলি অহা এই বিৰল ক্ৰীড়া মহোৎসৱে যোৰহাটৰ চাহ সংস্কৃতি আৰু ব্ৰিটিছ যুগৰ ইতিহাসক সোঁৱৰাই দিয়ে ।

Jorhat Gymkhana Club
যোৰহাট জিমখানা ক্লাবৰ ১৬১ বছৰীয়া পৰম্পৰা (ETV Bharat Assam)
Published : March 7, 2026 at 10:41 AM IST

4 Min Read
যোৰহাট : এছিয়াৰ আটাইতকৈ পুৰণি গ'ল্ফ খেলপথাৰ আৰু দেশৰ ভিতৰতে তৃতীয় পুৰণি যোৰহাট জিমখানা ক্লাব কেৱল যোৰহাটৰে নহয়, সমগ্ৰ অসমৰে গৌৰৱ । বিশ্বৰ অন্যতম পুৰণি ক্ৰীড়া কেন্দ্ৰ জিমখানা ক্লাৱৰ গ্ৰাছ ট্ৰেকত ১৬১ বছৰীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ৬ মাৰ্চৰ পৰা ৮ মাৰ্চলৈ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ঘোঁৰা দৌৰ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছে ।

শুকুৰবাৰে মিচিং জনগোষ্ঠীয় পৰম্পৰাগত লৃগাঙেৰে উক্ত প্ৰতিযোগিতা মুকলি কৰা হয় । প্ৰতিযোগিতাত জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যেনে হাবিচুক, জাঁজীমুখ, কলবাৰী, বাঁহফলা, হালোৱাটিং আদি ঠাইৰ ঘোঁৰাসহিতে গৰাকীয়ে আহি এই পুৰণিকলীয়া পৰম্পৰাগত ঘোঁৰা দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

যোৰহাট জিমখানা ক্লাবৰ ১৬১ বছৰীয়া পৰম্পৰা (ETV Bharat Assam)

সগৌৰৱে চলি আছে ১৬১ বছৰীয়া পৰম্পৰা

১৮৬৪ চনত ইংৰাজে আৰম্ভ কৰা ঘোঁৰা দৌৰ প্ৰতিযোগিতা আজিও সগৌৰৱে চলি আছে জিমখানা ক্লাবৰ গ্ৰাছ ট্ৰেকত । এই ঘোঁৰা দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত ৯০ টা ঘোঁৰাই অংশগ্ৰহণ কৰিছে । ১০ টা ৰাউণ্ডত প্ৰত্যেক ৰাউণ্ডতে ৯টাকৈ ঘোঁৰাই অংশগ্ৰহণ কৰিব । চূডান্ত প্ৰতিযোগিতাত বিজয়ী ঘোঁৰাৰ গৰাকীক ট্ৰফীসহ নগদ ধনেৰে সন্মানিত কৰা হ'ব । উল্লেখ্য যে এই পুৰণিকলীয়া পৰম্পৰাগত ঘোঁৰা দৌৰ প্ৰতিযোগিতা চাবলৈ দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰো লোক আহে । এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় ।

ঘোঁৰা দৌৰ প্ৰতিযোগিতাই চাহ সংস্কৃতি আৰু ব্ৰিটিছ যুগৰ ইতিহাসক সোঁৱৰাই দিয়ে

এই প্ৰতিযোগিতাৰ এগৰাকী কৰ্মকৰ্তা হৰদীপ সিঙে কয়, "পৰম্পৰাগত ঘোঁৰা দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত জাঁজীমুখ, ককিলামুখ, কলবাৰী আদি অঞ্চলৰ পৰা ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছে । ৯০টা ঘোঁৰাই এইটো ৰেচত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । প্ৰত্যকটো ৰেচত ৯টা ঘোঁৰাই অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু সৰ্বমুঠ ১০টা ৰেচ হ'ব আৰু প্ৰত্যকটো ৰেচত ৯টাকৈ ঘোঁৰাই অংশগ্ৰহণ কৰিব । সেই একেখিনি ঘোঁৰাই পুনৰ চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব । দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব গৱৰ্ণছ কাপ ।"

Jorhat Gymkhana Club
যোৰহাট জিমখানা ক্লাবৰ ১৬১ বছৰীয়া পৰম্পৰা (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, এই প্ৰতিযোগিতাৰ ইতিহাসৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "এই ৰেচ ১৮৬৪ চনৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে আৰু ইংৰাজৰ যুগৰ পৰাই হৈ আহিছে । সেই পৰম্পৰা আজিও চলি আছে । কাৰণ ব্ৰিটিছ যুগত চাহ বাগিচাৰ মালিক আৰু মেনেজাৰে ঘোঁৰাত উঠি কামবোৰ কৰিছিল । ইংৰাজৰ লগত ঘোঁৰা পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে থকাৰ বাবে তেওঁলোকে ঘোঁৰা ৰেচ আৰম্ভ কৰিছিল । ১৮৬৪ চনৰ পৰা ১৮৮৫ চনলৈকে গড়মূৰত ৰেচ কৰা ঠাই আছিল । ১৮৮৫ চনত ইয়ালৈ ঘোঁৰা ৰেচ লৈ অহা হ'ল । ১৮৮৫ চনৰ পৰা লৈ ১৯৪৭ চনলৈকে ডাঙৰ ঘোঁৰাকেইটাই অংশগ্ৰহণ কৰি আছিল । পিছত চাহ বাগানত যেতিয়া গাড়ী-মটৰে স্থান ল'লে তেতিয়া ঘোঁৰা ৰেচ বন্ধ হোৱা বিষয়ে চৰ্চা চলিল ।"

১৯৪৮ চনৰ পৰা থলুৱা ঘোঁৰাৰে দৌৰ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ

তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ ক্লাবৰ মেম্বাৰে গম পালে মিচিং নগোষ্ঠীৰ লোকৰ হাতত থেলুৱা ঘোঁৰা আছে বুলি আৰু ১৯৪৮ৰ পৰাই জিমখানা ক্লাবৰ ফিল্ডত থলুৱা ঘোঁৰাৰ জৰিয়তে ৰেচ আৰম্ভ কৰি দিলে । এই ঘোঁৰা ৰেচ বৰ ইউনিক হয় ।"

Jorhat Gymkhana Club
যোৰহাট জিমখানা ক্লাবৰ ১৬১ বছৰীয়া পৰম্পৰা (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে এই ঘোঁৰাসমূহ ৮ৰ পৰা ১০ মাহ চৰ-চাপৰিত এৰি দিয়া হয় । কাৰণ এই থলুৱা ঘোঁৰাবোৰ ঘৰত ৰাখি খুৱাই-বোৱাই ৰাখিবলৈ বৰ কষ্টকৰ হয় । যেতিয়া নৱেম্বৰ-ডিচেম্বৰত প্ৰতিযোগিতাৰ দিন ঘোষণা কৰা হয়, তেতিয়া চাপৰিৰ পৰা ঘোঁৰাবোৰক ধৰি আনি প্ৰশিক্ষণ দিয়াই পুনৰ ঘোঁৰা দৌৰৰ বাবে সক্ষম কৰি তোলা হয় ।

ঘোঁৰা দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিযোগীয়ে কি কয়

আনহাতে, এই ঘোঁৰা দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰা এগৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে কয়, "মোৰ ঘৰ ওচৰতে । মই ৯-১০ বছৰ ধৰি ঘোঁৰা ৰেচত অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ আৰু জয়ী হৈ মেডেলো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ । সৰহসংখ্যক ঘোঁৰা কলবাৰী, হালোৱাটিং আৰু জাঁজীমুখৰ পৰা আহে আৰু ৰেচ হোৱা পৰম্পৰাটো চলি আছে । এই পৰম্পৰা চলাই নিয়াৰ সংকল্প সকলোৱে লৈছে । বৰ্তমান এই ৰেচত ১০০ৰ আশেপাশে ঘোঁৰা আছে । ভাৰত ভিতৰত প্ৰথম ছীট নোলোৱাকৈ, সুৰক্ষা নোহোৱাকৈ অকল লেকামৰ জৰিয়তে এই ৰেচ এই ঠাইতে হৈ আছে ।"

সম্পাদকৰ পচন্দ

