গুৱাহাটীৰ আকাশত উৰিছে আমেৰিকা, থাইলেণ্ড আৰু ভিয়েটনামৰ চিলা

গুৱাহাটীৰ আকাশত উৰিছে আমেৰিকা, থাইলেণ্ড আৰু ভিয়েটনামৰ চিলা
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চিলাবিদে উৰুৱাইছে বিদেশৰ পৰা অনা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ চিলা । কণ কণ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ সকলো হৈছে আকৰ্ষিত ।
Published : January 26, 2026 at 2:01 PM IST
গুৱাহাটী : গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য । বিভিন্ন আকৃতিৰ, ভিন্ন ৰঙৰ চিলা দেখা গৈছে লাচিত ঘাটৰ সমীপত । যিয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে মহানগৰবাসীৰ । সাধাৰণ চিলাই নহয় আকাশত উৰিছে আমেৰিকা, থাইলেণ্ড, ভিয়েটনাম আদি দেশৰো চিলা ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন চিলাবিদসকলে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আকাশত উৰুৱাইছে চিলাসমূহ । আচলতে এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত আয়োজিত জীৱন চিলা নৈ উৎসৱৰ দৃশ্য ।
২৩-২৭ জানুৱাৰীলৈ মাছখোৱাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত আয়োজন কৰা হৈছে ১৫ সংখ্যক জীৱন চিলা নৈ উৎসৱৰ । য'ত চিলাবিদসকলে উৰুৱাইছে বিভিন্ন বিদেশী চিলা । এই চিলা চাবলৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকলে ভিৰ কৰা দেখা গৈছে ।
জীৱন ইনিচিয়েটিভ (Jeevan Initiative) নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাটোৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে এই উৎসৱৰ । এই সন্দৰ্ভত উৎসৱৰ প্ৰতিষ্ঠাতা সুৰেশ ৰঞ্জন গদুকাই কয়, "এইবাৰ ২৩-২৭ জানুৱাৰীলৈ ৫ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জীৱন চিলা নৈ উৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে । এই উৎসৱৰ এইবাৰৰ বিশেষ আকৰ্ষণ হৈছে আমেৰিকা, থাইলেণ্ড আৰু ভিয়েটনামৰ চিলা । এই তিনিখন দেশৰ পৰা বিশিষ্ট চিলাবিদে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৰ চিলা লৈ আহিছে । গুৱাহাটীৰ আকাশত কেতিয়াও এনে চিলা দেখা নাছিলোঁ ।"
আন আন অনুষ্ঠানৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "তদুপৰি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলি আছে । বলুকা শিল্প, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জনগোষ্ঠীয় বস্ত্ৰ সম্ভাৰৰ চানেকি দাঙি ধৰাৰ লগতে অসমত পোৱা পক্ষীক লৈ বিশেষ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । আনহাতে অসমৰ বহু পুৰণি ভূতৰ কাহিনীৰ চৰিত্ৰবোৰ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে পানী বিষয়ক ফটোগ্ৰাফী প্ৰতিযোগিতা আৰু প্ৰদৰ্শনী হোৱাৰ লগতে জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত প্ৰতিভা বিকাশৰ প্ৰতিযোগিতাও আয়োজন কৰা হৈছে ।"
কিন্তু এই চিলা নৈ উৎসৱ কিয় উদযাপন কৰা হয় ? ১৫ বছৰ পূৰ্বে কি উদ্দেশ্য আগত লৈ এই উৎসৱৰ আৰম্ভণি হৈছিল ? এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "এই উৎসৱৰ ১৫ বছৰ হ'ল । আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে সাংস্কৃতিক আৰু সৃষ্টিশীল পৰিৱেশ এটাত মহানগৰীৰ নদীৰ পাৰবোৰ পৰিষ্কাৰ কৰি উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা । কিয়নো আমাৰ নদীৰ পাৰবোৰত বহু সম্ভাৱনা আছে । আমি নদীৰ পাৰবোৰ বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ । কিন্তু আমাৰ নদীৰ পাৰবোৰ আৱৰ্জনাৰে ভৰি থাকে । সেয়েহে আমি নদীৰ পাৰবোৰ সংবেদনশীল, সৃষ্টিশীল, সাংস্কৃতিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে এই পদক্ষেপ লোৱা হৈছিল ।"
তেওঁ লগতে কয় , "এই উৎসৱৰ চিলাটো এটা প্ৰতীকহে মাত্ৰ । চিলা উৎসৱ বুলি ক'লে মানুহ আহে । সজাগতা সভা পাতিলে সিমান মানুহক আকৰ্ষণ কৰিব নোৱাৰোঁ । সেয়েহে চিলা নৈ বুলি কোৱা হয় । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োটা পাৰ সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ । বহু সম্ভাৱনা আছে । নদীৰ পাৰবোৰ উজ্জীৱিত কৰাৰ বাবে অনুষ্ঠানটো কৰা হয় । আমি যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া গুৱাহাটী নদীৰ পাৰত তেনেকুৱা অনুষ্ঠান হোৱা নাছিল । যোৱা ১৫ বছৰত বহু অনুষ্ঠান হ'ব ধৰিছে । এতিয়া ভাল লাগে যে নদীৰ পাৰবোৰ এনেদৰে উজ্জীৱিত হৈছে ।"
