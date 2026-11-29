১৫ সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকীত জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়িনী মামণি ৰয়চম গোস্বামীক স্মৰণ
২০১১ চনৰ ২৯ নৱেম্বৰত আমাৰ মাজৰ পৰা চিৰবিদায় মাগিছিল মামণি ৰয়চম গোস্বামীয়ে...
Published : November 29, 2026 at 11:01 AM IST
গুৱাহাটী : জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়িনী মামণি ৰয়চম গোস্বামীৰ আজি ১৫ সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী । ২০১১ চনৰ ২৯ নৱেম্বৰত এইগৰাকী প্ৰথিতযশা সাহিত্যিকে আমাৰ মাজৰ পৰা চিৰবিদায় মাগিছিল ৷ চহকী সাহিত্য সৃষ্টিৰ লগতে অসমৰ সমাজ জীৱনলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়োৱা মামণি ৰয়চম গোস্বামীৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্নজনে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে ।
অসমৰ সাহিত্য জগতৰ এটি তেনেই পৰিচিত নাম মামণি ৰয়চম গোস্বামীৰ কলমৰ পৰা নিগৰা শব্দই অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰাৰ লগতে বিশ্বদৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
On the Punyatithi of Jnanpith Awardee Mamoni Raisom Goswami, I pay my heartfelt tributes to one of Assam’s most cherished literary figures. Her words gave expression to the lives, struggles and emotions of countless people. Her literary legacy remains deeply woven into Assam’s cultural consciousness— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 29, 2026
আজিও এইগৰাকী সাহিত্যিকে সৃষ্টি কৰা 'মামৰে ধৰা তৰোৱাল','দঁতাল হাতীৰ উঁয়ে খোৱা হাওদা'ৰ দৰে জনপ্ৰিয় গ্ৰন্থক লৈ গৌৰৱবোধ কৰে । ২০০১ চনত ভাৰতীয় সাহিত্যৰ শ্ৰেষ্ঠতম সন্মান ‘জ্ঞানপীঠ বঁটা' লাভ কৰা মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ সৃষ্টিৰাজি আজিও একক আৰু অনন্য হিচাপে জিলিকি আছে ।
১৯৪২ চনৰ ১৪ নৱেম্বৰত দক্ষিণ কামৰূপৰ আমৰঙাত উমাকান্ত গোস্বামীৰ দ্বিতীয় পত্নী অম্বিকা দেৱীৰ গৰ্ভত এইগৰাকী প্ৰখ্যাত লেখিকাই জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল ৷ এক সমৃদ্ধ ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা মামণি ৰয়চম গোস্বামী সৰুৰে পৰাই সংবেদনশীল মনৰ আছিল ।
আজি যিগৰাকী সাহিত্যিকক সকলোৱে মামণি ৰয়চম গোস্বামী হিচাপে জানে তেওঁৰ পিতৃ প্ৰদত্ত নাম ইন্দিৰা গোস্বামীহে আছিল ।
গুৱাহাটীৰ লতাশিল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা মামণি ৰয়চমে পাছলৈ ক্ৰমে পাইন মাউন্ট স্কুল , তাৰিণীচৰণ বালিকা বিদ্যালয়, সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয় আৰু কটন কলেজত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে ৷ কটন কলেজৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰি ১৯৬৩ চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ শৰাইঘাট দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ অহা হিন্দুস্তান কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীৰ অভিযন্তা মাধৱেন ৰয়ছম আয়েংগাৰৰ সতে ১৯৬৫ চনত বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল যদিও দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে বিবাহৰ ডেৰ বছৰ পাছতে এক পথ দুৰ্ঘটনাত স্বামীৰ মৃত্যু হয় ।
ইয়াৰ পিচতেই যেন তেওঁৰ জীৱনটোৱে গতিপথ সলাবলৈ বাধ্য হয় । পিতৃ আৰু খুড়াকক হেৰুৱাওৱাৰ পিচত নিঃসংগতা সংগী হোৱাত জীৱনৰ ছন্দ বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল । তথাপি তেওঁ হাৰমনা নাছিল । বৰং সকলো দুখ পাহৰি সাহিত্য সৃষ্টিৰ মাজতে জীৱনটো নতুনকৈ গঢ় দিবলৈ চেষ্টা কৰা বাবেই আজি আমি সকলোৱে বহুতো অমূল্য গ্ৰন্থ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো ।
এগৰাকী ঔপন্যাসিক হিচাপে পৰিচিত মামণি ৰয়চম গোস্বামীয়ে অসমীয়া ভাষাত গল্প , কবিতা , অনুবাদ আৰু গৱেষণা কৰ্মৰ লগতে ইংৰাজী ভাষাতো বহুখিনি সৃষ্টিৰে সাহিত্য সংস্কৃতিৰ পৃথিৱীখনত নিজৰ স্বাক্ষৰ ৰাখি থৈ গৈছে ৷
মৃত্যুবাৰ্ষিকীত মামণি ৰয়চম গোস্বামীক স্মৰণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যম এক্স'ত দিয়া এটা পোষ্টত কয়," মানৱতাবাদী চিন্তাৰ অধিকাৰী, প্ৰসিদ্ধ সাহিত্যিক, ভাৰত তথা আন্ত:ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত চিৰ যুগমীয়া স্বাক্ষৰ ৰাখি থৈ যোৱা শ্ৰদ্ধাৰ মামণি ৰয়ছম গোস্বামী বাইদেৱে তেখেতৰ অসাধাৰণ প্ৰতিভাৰে অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰি গৈছে৷ তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজিত লুকাই আছিল জীৱনৰ অনন্য কলা। অসমীয়া সাহিত্য জগত সমৃদ্ধ কৰি থৈ যোৱা এইগৰাকী মহীয়সী নাৰীক আজি পুণ্যতিথিত গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিছোঁ ।"
আনহাতে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুই সামাজিক মাধ্যমত দিয়া এটা পোষ্টত কয়, " আজি পুণ্য তিথিত জ্ঞানপীঠ বঁটাৰে সন্মানিত বিশিষ্ট সাহিত্যিক, কথাশিল্পী মামণি ৰয়ছম গোস্বামী বাইদেউক শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিছোঁ । গল্পকাৰ হিচাপে সাহিত্য জগতত আত্মপ্ৰকাশ কৰা কথাশিল্পীগৰাকীয়ে ‘নীলকণ্ঠী ব্ৰজ’, ‘মামৰে ধৰা তৰোৱাল’, ‘তেজ আৰু ধূলিৰে ধূসৰিত পৃষ্ঠা’, ‘দঁতাল হাতীৰ উঁয়ে খোৱা হাওদা’ৰ দৰে বহু কালজয়ী সৃষ্টিৰে অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাল সমৃদ্ধ কৰি থৈ গৈছে। তেখেতৰ সাহিত্যিক অৱদান জাতীয় জীৱনত চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰ'ব ।"
মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকায়ো সামাজিক মাধ্যমত দিয়া এটা পোষ্টত কয়," অসমীয়া সাহিত্য জগতৰ স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব তথা বৰেণ্য অসমীয়া, মানৱতাবাদী কথাশিল্পী ড° মামণি ৰয়ছম গোস্বামী বাইদেউলৈ আজি পুণ্যতিথিৰ বিশেষ ক্ষণত যাচিছোঁ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি।
জ্ঞানপীঠ বঁটাৰে বিভূষিতা ড° মামণি ৰয়ছম গোস্বামী বাইদেউ আৰু সুধাকণ্ঠ ড° ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ মাজত আছিল ককায়েক-ভনীয়েকৰ দৰে এক গভীৰ আত্মীয়তাৰ সম্পৰ্ক। দিল্লীত থকা সময়ছোৱাত দুয়োগৰাকী আছিল ইজনে সিজনৰ সুখ-দুখৰ সমভাগী। সাহিত্য আৰু সংগীতৰ ভিন্ন পথেৰে আগবাঢ়িলেও মানৱতাবাদী চিন্তাধাৰা আৰু নিপীড়িত মানুহৰ প্ৰতি থকা গভীৰ দৰদে দুয়োগৰাকীকে একেডাল সূতাৰে বান্ধি ৰাখিছিল ।"
লগতে পঢ়ক:ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী: মানৱতাৰ জয়গান গোৱা সুধাকণ্ঠৰ গীতত সমাজ চেতনাৰ প্ৰতিফলন
ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত কবিতা কৃষ্ণমূৰ্তিয়ে গাব 'বিমূৰ্ত মোৰ নিশাটি'ৰ হিন্দী সংস্কৰণ