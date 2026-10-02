ETV Bharat / state

জাতিৰ পিতাক স্মৰণ : গুৱাহাটীৰ ক’ত আজিও সংৰক্ষিত হৈ আছে মহাত্মা গান্ধীয়ে শোৱা বিচনাখন ?

আজিও অসমত সংৰক্ষিত হৈ আছে মহাত্মা গান্ধীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা কিছু সামগ্ৰী ৷ যি সামগ্ৰীসমূহ তেওঁ অসম ভ্ৰমণৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৷

157th Gandhi Jayanti
মহাত্মা গান্ধীয়ে শোৱা বিচনাখন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 2, 2026 at 2:03 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : শুকুৰবাৰে সমগ্ৰ দেশতে অতি গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণভাৱে ১৫৭ সংখ্যক গান্ধী জয়ন্তী উদযাপন কৰা হয় । সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ জয়ন্তী পালন কৰা হয় । গান্ধীৰ জীৱন, আদৰ্শ আৰু অসম ভ্ৰমণৰ স্মৃতি সোঁৱৰণ কৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ।

সকলোৰে জ্ঞাত যে, মহাত্মা গান্ধীয়ে চাৰিবাৰ অসম ভ্ৰমণ কৰিছিল । ১৯৪৬ চনত অন্তিমবাৰৰ বাবে অসম ভ্ৰমণৰ কৰাৰ সময়ত তেওঁ গুৱাহাটীৰ শৰণীয়া পাহাৰ অঞ্চলত থকা কস্তুৰবা আশ্ৰমত থাকিছিল ৷ সেই সময়ত গান্ধীজীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা এখন বিচনা আজিও সংৰক্ষিত হৈ আছে । গান্ধীজীৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ কৰা গান্ধী মণ্ডপত বৰ্তমানেও সেই বিচনাখন সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে ।

157th Gandhi Jayanti
গান্ধী মণ্ডপত নিৰ্মাণ কৰা সংগ্ৰহালয় আৰু স্মাৰকক্ষেত্ৰ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, গুৱাহাটীৰ শৰণীয়া পাহাৰত থকা কস্তুৰবা আশ্ৰমখন (কস্তুৰবা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় স্মাৰক ন্যাসৰ অসম শাখা) স্বয়ং জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে ১৯৪৬ চনৰ ৯ জানুৱাৰীত আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিছিল ।

এই সম্পৰ্কত কস্তুৰবা আশ্ৰমৰ জ্যেষ্ঠ অৱসৰী প্ৰতিনিধি দময়ন্তী দেৱীয়ে কয়, ‘‘১৯৪৬ চনত অসম ভ্ৰমণৰ সময়ত মহাত্মা গান্ধীয়ে কস্তুৰবা আশ্ৰমখন উদ্বোধন কৰিছিল ৷ লগতে তেওঁ এই আশ্ৰমত তিনিদিন অতিবাহিত কৰিছিল ৷’’

দময়ন্তী দেৱীয়ে কয়, “আমাৰ আশ্ৰমত গান্ধীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা বিচনাখনৰ লগতে আন কিছু সামগ্ৰী আজিও আছে ৷ সেই সামগ্ৰীসমূহ সংৰক্ষণৰ বাবে গান্ধী মণ্ডপত নিৰ্মাণ কৰা সংগ্ৰহালয় আৰু স্মাৰকক্ষেত্ৰলৈ লৈ যোৱা হয় । গান্ধীজীৰ সেই বিচনাখন বৰ্তমানেও গান্ধী মণ্ডপত আছে ।”

  • মহাত্মা গান্ধীৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ গান্ধী মণ্ডপ

গুৱাহাটীৰ শৰণীয়া পাহাৰত আজিও জিলিকি ৰৈছে গান্ধী মণ্ডপ ৷ গুৱাহাটী উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ ৱেবছাইটত প্ৰকাশিত তথ্য অনুসৰি, এই গান্ধী মণ্ডপটো ১৯৭০ চনৰ ২ অক্টোবৰত ভাৰতৰ তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধী আৰু অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণুৰাম মেধিয়ে যুটীয়াভাৱে আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিছিল ।

157th Gandhi Jayanti
মহাত্মা গান্ধীৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ গান্ধী মণ্ডপ (ETV Bharat Assam)

পৰৱৰ্তী সময়ত গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটী প্ৰকল্পৰ অধীনত ইয়াৰ সৌন্দৰ্যবৰ্দ্ধন আৰু নবীকৰণ কৰাৰ পাছত, ২০১৯ চনৰ ২ অক্টোবৰত অসমৰ তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও ইয়াক নতুনকৈ উদ্বোধন কৰে ৷ ইয়াৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দিনত এই গান্ধী মণ্ডপে নতুন ৰূপ পায় ৷

গুৱাহাটীৰ শৰণীয়া পাহাৰত থকা গান্ধী মণ্ডপটোৰ প্ৰসংগত দময়ন্তী দেৱীয়ে কয়, ‘‘১৯৭০ চনত ৰাজ্য চৰকাৰে মহাত্মা গান্ধীৰ স্মৃতিত গান্ধী মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । গান্ধী মণ্ডপ উদ্বোধনৰ সময়ত তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধী গুৱাহাটীলৈ অহা আৰু কস্তুৰবা আশ্ৰমৰ গেটত তেওঁক আদৰণি জনোৱাৰ কথা আশ্ৰমৰ জ্যেষ্ঠসকলৰ পৰা আমি শুনিছিলো ৷"

157th Gandhi Jayanti
আজিও অসমত সংৰক্ষিত হৈ আছে মহাত্মা গান্ধীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা কিছু সামগ্ৰী (ETV Bharat Assam)

দময়ন্তী দেৱীয়ে কয়, ‘‘১৯৭১ চনত মই আশ্ৰমলৈ আহিছিলো, সেই সময়তে গান্ধী মণ্ডপ চাবলৈ গৈছিলো । পৰৱৰ্তী সময়ত মহাত্মা গান্ধী মাৰ্টিয়েল মেম’ৰিয়েল ছ’চাইটিৰ সদস্য হৈছিলো । তাৰ লগত জড়িত হৈ গান্ধী মণ্ডপৰ উন্নয়নমূলক কামৰ সৈতেও জড়িত হৈছিলো । সেই সময়ত গছপুলি ৰোপণ, বিভিন্ন বাণী লিখা আৰু পথ উন্নয়নৰ কাম কৰা হৈছিল ।’’

  • গান্ধী মণ্ডপৰ ঐতিহাসিক গুৰুত্ব

গুৱাহাটীৰ শৰণীয়া পাহাৰৰ শিখৰত অৱস্থিত গান্ধী মণ্ডপ মহাত্মা গান্ধীৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ কৰা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্মাৰক । তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধী আৰু অসমৰ তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণুৰাম মেধিৰ পাছত গান্ধী মণ্ডপৰ ঐতিহ্য আৰু ঐতিহাসিক গুৰুত্ব সংৰক্ষণৰ লগতে এই স্থানটোক পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব দিয়া হয় ।

লাহে লাহে এই মণ্ডপটোৰ উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰে কাম কৰিবলৈ লয় ৷ অৱশেষত অত্যাধুনিকভাৱে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা গান্ধী মণ্ডপটো ২০২২ চনৰ ২ অক্টোবৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়ে ।

গান্ধী মণ্ডপত ৩১৯ ফুট উচ্চতাৰ জাতীয় পতাকাখনো স্থাপন কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটী প্ৰকল্পৰ অধীনত দৰ্শকৰ বাবে অত্যাধুনিক হিল’গ্ৰাফী, থ্ৰী-ডি প্ৰজেকচন আৰু লাইট এণ্ড চাউণ্ড শ্ব’ৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছিল । অৱশ্যে বিগত কিছুদিন ধৰি লাইট এণ্ড চাউণ্ড শ্ব’টো বিকল হৈ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

157th Gandhi Jayanti
গান্ধী মণ্ডপত ৩১৯ ফুট উচ্চতাৰ জাতীয় পতাকাখন (ETV Bharat Assam)
  • পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ গান্ধী মণ্ডপ

গান্ধী মণ্ডপৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মনোমোহা দৃশ্য উপভোগ কৰাৰ সুবিধাই স্থানটোৰ পৰ্যটন সম্ভাৱনা অধিক বৃদ্ধি কৰিছে । পূৰ্বৰ তুলনাত গান্ধী মণ্ডপলৈ দৰ্শনাৰ্থীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । বৰ্তমান গান্ধী মণ্ডপটো গুৱাহাটী উন্নয়নৰ প্ৰাধিকৰণৰ দায়িত্বত আছে ।

গান্ধী মণ্ডপত কৰ্মৰত এক সূত্ৰই জনোৱা মতে, সাধাৰণ দিনত প্ৰতিদিনে প্ৰায় ২০০ৰ পৰা ৩০০গৰাকী দৰ্শনাৰ্থীৰ সমাগম হয় । আনহাতে বন্ধৰ দিনত, বিশেষকৈ দেওবাৰে দৰ্শনাৰ্থীৰ সংখ্যা ৬০০ ৰ পৰা ৭০০ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পায় । সূত্ৰটোৱে লগতে জনোৱা মতে, অসমৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰাও পৰ্যটকৰ আগমন ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে ।

লগতে পঢ়ক : মহাত্মা গান্ধীৰ আইনী কেৰিয়াৰ: দেশত বিফলতাৰ পৰা বিদেশৰ মাটিত উত্থানলৈ এক অৱলোকন

লগতে পঢ়ক : আজি গান্ধী জয়ন্তী : মহাত্মা গান্ধীৰ ছবি আৰু ভাৰতীয় নোটৰ মাজৰ সম্পৰ্ক কি ?

লগতে পঢ়ক : গান্ধী জয়ন্তী ২০২৬: ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ জন্মদিনত জাতিৰ পিতালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি বিভিন্নজনৰ

TAGGED:

গান্ধী জয়ন্তী 2026
মহাত্মা গান্ধীয়ে শোৱা বিচনাখন
শৰণীয়া পাহাৰত থকা কস্তুৰবা আশ্ৰম
শৰণীয়া পাহাৰত থকা গান্ধী মণ্ডপ
157TH GANDHI JAYANTI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.