জাতিৰ পিতাক স্মৰণ : গুৱাহাটীৰ ক’ত আজিও সংৰক্ষিত হৈ আছে মহাত্মা গান্ধীয়ে শোৱা বিচনাখন ?
আজিও অসমত সংৰক্ষিত হৈ আছে মহাত্মা গান্ধীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা কিছু সামগ্ৰী ৷ যি সামগ্ৰীসমূহ তেওঁ অসম ভ্ৰমণৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৷
Published : October 2, 2026 at 2:03 PM IST
গুৱাহাটী : শুকুৰবাৰে সমগ্ৰ দেশতে অতি গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণভাৱে ১৫৭ সংখ্যক গান্ধী জয়ন্তী উদযাপন কৰা হয় । সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ জয়ন্তী পালন কৰা হয় । গান্ধীৰ জীৱন, আদৰ্শ আৰু অসম ভ্ৰমণৰ স্মৃতি সোঁৱৰণ কৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ।
সকলোৰে জ্ঞাত যে, মহাত্মা গান্ধীয়ে চাৰিবাৰ অসম ভ্ৰমণ কৰিছিল । ১৯৪৬ চনত অন্তিমবাৰৰ বাবে অসম ভ্ৰমণৰ কৰাৰ সময়ত তেওঁ গুৱাহাটীৰ শৰণীয়া পাহাৰ অঞ্চলত থকা কস্তুৰবা আশ্ৰমত থাকিছিল ৷ সেই সময়ত গান্ধীজীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা এখন বিচনা আজিও সংৰক্ষিত হৈ আছে । গান্ধীজীৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ কৰা গান্ধী মণ্ডপত বৰ্তমানেও সেই বিচনাখন সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে ।
আনহাতে, গুৱাহাটীৰ শৰণীয়া পাহাৰত থকা কস্তুৰবা আশ্ৰমখন (কস্তুৰবা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় স্মাৰক ন্যাসৰ অসম শাখা) স্বয়ং জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে ১৯৪৬ চনৰ ৯ জানুৱাৰীত আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিছিল ।
এই সম্পৰ্কত কস্তুৰবা আশ্ৰমৰ জ্যেষ্ঠ অৱসৰী প্ৰতিনিধি দময়ন্তী দেৱীয়ে কয়, ‘‘১৯৪৬ চনত অসম ভ্ৰমণৰ সময়ত মহাত্মা গান্ধীয়ে কস্তুৰবা আশ্ৰমখন উদ্বোধন কৰিছিল ৷ লগতে তেওঁ এই আশ্ৰমত তিনিদিন অতিবাহিত কৰিছিল ৷’’
দময়ন্তী দেৱীয়ে কয়, “আমাৰ আশ্ৰমত গান্ধীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা বিচনাখনৰ লগতে আন কিছু সামগ্ৰী আজিও আছে ৷ সেই সামগ্ৰীসমূহ সংৰক্ষণৰ বাবে গান্ধী মণ্ডপত নিৰ্মাণ কৰা সংগ্ৰহালয় আৰু স্মাৰকক্ষেত্ৰলৈ লৈ যোৱা হয় । গান্ধীজীৰ সেই বিচনাখন বৰ্তমানেও গান্ধী মণ্ডপত আছে ।”
- মহাত্মা গান্ধীৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ গান্ধী মণ্ডপ
গুৱাহাটীৰ শৰণীয়া পাহাৰত আজিও জিলিকি ৰৈছে গান্ধী মণ্ডপ ৷ গুৱাহাটী উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ ৱেবছাইটত প্ৰকাশিত তথ্য অনুসৰি, এই গান্ধী মণ্ডপটো ১৯৭০ চনৰ ২ অক্টোবৰত ভাৰতৰ তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধী আৰু অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণুৰাম মেধিয়ে যুটীয়াভাৱে আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিছিল ।
পৰৱৰ্তী সময়ত গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটী প্ৰকল্পৰ অধীনত ইয়াৰ সৌন্দৰ্যবৰ্দ্ধন আৰু নবীকৰণ কৰাৰ পাছত, ২০১৯ চনৰ ২ অক্টোবৰত অসমৰ তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও ইয়াক নতুনকৈ উদ্বোধন কৰে ৷ ইয়াৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দিনত এই গান্ধী মণ্ডপে নতুন ৰূপ পায় ৷
গুৱাহাটীৰ শৰণীয়া পাহাৰত থকা গান্ধী মণ্ডপটোৰ প্ৰসংগত দময়ন্তী দেৱীয়ে কয়, ‘‘১৯৭০ চনত ৰাজ্য চৰকাৰে মহাত্মা গান্ধীৰ স্মৃতিত গান্ধী মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । গান্ধী মণ্ডপ উদ্বোধনৰ সময়ত তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধী গুৱাহাটীলৈ অহা আৰু কস্তুৰবা আশ্ৰমৰ গেটত তেওঁক আদৰণি জনোৱাৰ কথা আশ্ৰমৰ জ্যেষ্ঠসকলৰ পৰা আমি শুনিছিলো ৷"
দময়ন্তী দেৱীয়ে কয়, ‘‘১৯৭১ চনত মই আশ্ৰমলৈ আহিছিলো, সেই সময়তে গান্ধী মণ্ডপ চাবলৈ গৈছিলো । পৰৱৰ্তী সময়ত মহাত্মা গান্ধী মাৰ্টিয়েল মেম’ৰিয়েল ছ’চাইটিৰ সদস্য হৈছিলো । তাৰ লগত জড়িত হৈ গান্ধী মণ্ডপৰ উন্নয়নমূলক কামৰ সৈতেও জড়িত হৈছিলো । সেই সময়ত গছপুলি ৰোপণ, বিভিন্ন বাণী লিখা আৰু পথ উন্নয়নৰ কাম কৰা হৈছিল ।’’
- গান্ধী মণ্ডপৰ ঐতিহাসিক গুৰুত্ব
গুৱাহাটীৰ শৰণীয়া পাহাৰৰ শিখৰত অৱস্থিত গান্ধী মণ্ডপ মহাত্মা গান্ধীৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ কৰা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্মাৰক । তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধী আৰু অসমৰ তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণুৰাম মেধিৰ পাছত গান্ধী মণ্ডপৰ ঐতিহ্য আৰু ঐতিহাসিক গুৰুত্ব সংৰক্ষণৰ লগতে এই স্থানটোক পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব দিয়া হয় ।
লাহে লাহে এই মণ্ডপটোৰ উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰে কাম কৰিবলৈ লয় ৷ অৱশেষত অত্যাধুনিকভাৱে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা গান্ধী মণ্ডপটো ২০২২ চনৰ ২ অক্টোবৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়ে ।
গান্ধী মণ্ডপত ৩১৯ ফুট উচ্চতাৰ জাতীয় পতাকাখনো স্থাপন কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটী প্ৰকল্পৰ অধীনত দৰ্শকৰ বাবে অত্যাধুনিক হিল’গ্ৰাফী, থ্ৰী-ডি প্ৰজেকচন আৰু লাইট এণ্ড চাউণ্ড শ্ব’ৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছিল । অৱশ্যে বিগত কিছুদিন ধৰি লাইট এণ্ড চাউণ্ড শ্ব’টো বিকল হৈ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
- পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ গান্ধী মণ্ডপ
গান্ধী মণ্ডপৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মনোমোহা দৃশ্য উপভোগ কৰাৰ সুবিধাই স্থানটোৰ পৰ্যটন সম্ভাৱনা অধিক বৃদ্ধি কৰিছে । পূৰ্বৰ তুলনাত গান্ধী মণ্ডপলৈ দৰ্শনাৰ্থীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । বৰ্তমান গান্ধী মণ্ডপটো গুৱাহাটী উন্নয়নৰ প্ৰাধিকৰণৰ দায়িত্বত আছে ।
গান্ধী মণ্ডপত কৰ্মৰত এক সূত্ৰই জনোৱা মতে, সাধাৰণ দিনত প্ৰতিদিনে প্ৰায় ২০০ৰ পৰা ৩০০গৰাকী দৰ্শনাৰ্থীৰ সমাগম হয় । আনহাতে বন্ধৰ দিনত, বিশেষকৈ দেওবাৰে দৰ্শনাৰ্থীৰ সংখ্যা ৬০০ ৰ পৰা ৭০০ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পায় । সূত্ৰটোৱে লগতে জনোৱা মতে, অসমৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰাও পৰ্যটকৰ আগমন ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে ।