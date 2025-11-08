ডিব্ৰুগড়ত একতা পদযাত্ৰাত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অংশগ্ৰহণ
চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ ডেৰশ বছৰীয়া জন্মবাৰ্ষিকীৰ লগত সংগতি ৰাখি ডিব্ৰুগড়ত একতা পদযাত্ৰা ।
Published : November 8, 2025 at 6:32 PM IST
ডিব্ৰুগড় : ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সক্ৰিয় যুঁজাৰু, ৰাষ্ট্ৰৰ একতা, অখণ্ডতা আৰু সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন কৰা চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ ১৫০ সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্ৰতি বছৰে ৩১ অক্টোবৰত 'ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস' পালন কৰা হয় ।
চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ ডেৰশ বছৰীয়া জন্মবাৰ্ষিকীৰ লগত সংগতি ৰাখি ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা ক্ৰীড়া বিভাগৰ উদ্যোগত শনিবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিডিঙ্গী খেলপথাৰৰ পৰা একতা পদযাত্ৰা অনুষ্ঠিত হয় । 'এক ভাৰত আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত' বাণীৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আনুষ্ঠানিকভাৱে একতা পদযাত্ৰাৰ ফ্লেগ অফ কৰে ।
পদযাত্ৰাৰ সময়ত অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত দেশপ্ৰেমৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । এই একতা যাত্ৰা কাৰ্যসূচীত মন্ত্ৰী বিমল বড়া, প্ৰশান্ত ফুকন, বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । পদযাত্ৰাৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ ডেৰশ বছৰীয়া জন্মবাৰ্ষিকী সন্দৰ্ভত জানিবলৈ দিয়ে ।
চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল একতা আৰু অখণ্ডতাৰ প্ৰতীক
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয়, "দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত যোৱা ১১ বছৰে ভাৰতবৰ্ষৰ আমূল পৰিৱৰ্তন হৈছে । ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল মহান ব্যক্তিয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লৈছিল; যি সকলে ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণক একতা আৰু অখণ্ডতাৰ ভাব জগাই তুলিছিল সেইসকল মহাপুৰুষৰ স্মৃতিত যোৱা ১১ বছৰে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে । লৌহ পুৰুষ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ স্বাধীন ভাৰত গঢ়াৰ ভূমিকাৰ কথা আমি সকলোৱে জানো । এখন শক্তিশালী ভাৰতবৰ্ষ নিৰ্মাণ কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিল । সেয়ে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলক একতা আৰু অখণ্ডতাৰ প্ৰতীক হিচাপে আমি গণ্য কৰোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা শক্তিশালীভাৱে গঢ় দিছে ফলত ভাৰতবৰ্ষত শান্তি সম্ভৱ হৈছে । আমি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধ হৈ ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বৰ শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত আগবঢ়িছোঁ । এই ক্ষেত্ৰত চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ অৱদান আৰু বলিষ্ঠ নেতৃত্বৰ কথা মনত পেলাব লাগিব ।"
লগতে পঢ়ক :একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো