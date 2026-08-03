ETV Bharat / state

লোমহৰ্ষক ! হাইলাকান্দিত ১৫ বছৰীয়া নাবালিকাক গণধৰ্ষণৰ পাছত হত্যা

হাইলাকান্দিত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড ৷ ১৫ বছৰীয়া নাবালিকাক ধৰ্ষণৰ পাছত হত্যা কৰাৰ অভিযোগ ৷ ৬ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অবৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ ৷

15 year old girl in assam allegedly raped and murdered and rod inserted in her private parts
হাইলাকান্দিত ১৫ বছৰীয়া নাবালিকাক গণধৰ্ষণ (RKC)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 3, 2026 at 3:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : গাৰ নোম শিয়ৰি উঠা এক ঘটনা এইবাৰ অসম মুলুকত সংঘটিত হৈছে ৷ তথ্য মতে, দেওবাৰে নিশা প্ৰায় ১১:৩০ হাইলাকান্দি জিলাত এগৰাকী ১৫ বছৰীয়া নাবালিকাক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷

জিলাখনৰ কাটলিচেৰা আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত অলইচৰা চতুৰ্থ খণ্ডৰ ৬ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপত ঘটা এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলতে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ।

হাইলাকান্দিত ১৫ বছৰীয়া নাবালিকাক গণধৰ্ষণৰ পাছত হত্যা (ETV Bharat Assam)

আৰক্ষীৰ এক বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, গাঁৱৰে এঘৰত কোনো লোক ঢুকোৱাৰ পাছত আয়োজন কৰা এক সামাজিক অনুষ্ঠানত অংশ ল’বলৈ নাবালিকাগৰাকীৰ মাতৃ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল ৷ সেই সময়ত নাবালিকাগৰাকী ঘৰতে অকলে আছিল ৷ সেই সামাজিক অনুষ্ঠানৰ পৰা নাবালিকাগৰাকীৰ মাতৃ ঘৰলৈ আহোতে কিছু পলম হৈছিল ৷ সম্ভৱতঃ তাৰে সুযোগ গ্ৰহণ কৰিলে পূৰ্বৰ পৰাই খাপ পিটি ৰৈ থকা কেইটামান দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ লোকে

জানিব পৰা মতে, নাবালিকাগৰাকীক ঘৰতে অকলে পাই কেবাজনো লোকে তেওঁক ধৰ্ষণ কৰে ৷ কেৱল ধৰ্ষণ কৰাই নহয়, নাবালিকা যুৱতীগৰাকীক হত্যাও কৰে ৷ তাৰ পাছতে সেই স্থান এৰি আটাইকেইটা অভিযুক্তই পলায়ন কৰে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীৰ মাতৃ ঘৰত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতহে সকলো কথা পোহৰলৈ আহে ৷

লগে লগে আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হয় ৷ খবৰ পোৱাৰ মাত্ৰেই ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ নাবালিকাগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে ৷

ইফালে এই ঘটনাৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে সমগ্ৰ অঞ্চলত শোক আৰু ক্ষোভৰ সৃষ্টি হয় । ঘটনাৰ প্ৰতিবাদত দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা স্থানীয় ৰাইজে ৬ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অবৰোধ কৰি দোষীক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰো দাবী জনায় ।

এই পথ অবৰোধৰ ফলত অসম-মিজোৰাম সংযোগী ৬ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত শ শ সৰু-বৃহৎ বাহন দীৰ্ঘসময় ধৰি আবদ্ধ হোৱাৰ লগতে যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈ পৰে ।

ঘটনা সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আৰক্ষীয়ে কোনো মন্তব্য প্ৰদান কৰা নাই ৷ অৱশ্যে আৰক্ষীৰ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তিনি যুৱকক আটক কৰি সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখিছে । ঘটনাটোৰ প্ৰকৃত কাৰণ আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত অভিযুক্তকেইটাক চিনাক্ত কৰাৰ উদ্দেশ্যে আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন দিশত তদন্ত চলাই আছে ।

স্থানীয় এজন লোকে কয়, ‘‘ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে আৰক্ষীৰ লগতে তদন্তকাৰী ফৰেঞ্চিকৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ৷ আমি শীঘ্ৰে এই ঘটনাৰ উচিত তদন্ত কৰিবলৈ আৰক্ষীক দাবী জনাইছো ৷ লগতে দোষীক আটক কৰি ফাষ্ট্ৰেক আদালতত নি শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনাইছো ৷’’

লগতে পঢ়ক : ১২ বছৰীয়া নাবালিকাক যৌন নিৰ্যাতন চলাই হত্যা, আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত অভিযুক্ত

লগতে পঢ়ক : ৬৫ বছৰীয়া শিশু ধৰ্ষণকাৰীক আদালতে দিলে মৃত্যুৰ ৰায়

TAGGED:

হাইলাকান্দিত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড
হাইলাকান্দিত নাবালিকাক গণ ধৰ্ষণ
ধৰ্ষণ কৰি হত্যা
ই টিভি ভাৰত অসম
ALLEGEDLY RAPED AND MURDERED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.