লোমহৰ্ষক ! হাইলাকান্দিত ১৫ বছৰীয়া নাবালিকাক গণধৰ্ষণৰ পাছত হত্যা
হাইলাকান্দিত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড ৷ ১৫ বছৰীয়া নাবালিকাক ধৰ্ষণৰ পাছত হত্যা কৰাৰ অভিযোগ ৷ ৬ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অবৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ ৷
Published : August 3, 2026 at 3:41 PM IST
হায়দৰাবাদ : গাৰ নোম শিয়ৰি উঠা এক ঘটনা এইবাৰ অসম মুলুকত সংঘটিত হৈছে ৷ তথ্য মতে, দেওবাৰে নিশা প্ৰায় ১১:৩০ হাইলাকান্দি জিলাত এগৰাকী ১৫ বছৰীয়া নাবালিকাক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷
জিলাখনৰ কাটলিচেৰা আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত অলইচৰা চতুৰ্থ খণ্ডৰ ৬ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপত ঘটা এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলতে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ।
আৰক্ষীৰ এক বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, গাঁৱৰে এঘৰত কোনো লোক ঢুকোৱাৰ পাছত আয়োজন কৰা এক সামাজিক অনুষ্ঠানত অংশ ল’বলৈ নাবালিকাগৰাকীৰ মাতৃ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল ৷ সেই সময়ত নাবালিকাগৰাকী ঘৰতে অকলে আছিল ৷ সেই সামাজিক অনুষ্ঠানৰ পৰা নাবালিকাগৰাকীৰ মাতৃ ঘৰলৈ আহোতে কিছু পলম হৈছিল ৷ সম্ভৱতঃ তাৰে সুযোগ গ্ৰহণ কৰিলে পূৰ্বৰ পৰাই খাপ পিটি ৰৈ থকা কেইটামান দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ লোকে
জানিব পৰা মতে, নাবালিকাগৰাকীক ঘৰতে অকলে পাই কেবাজনো লোকে তেওঁক ধৰ্ষণ কৰে ৷ কেৱল ধৰ্ষণ কৰাই নহয়, নাবালিকা যুৱতীগৰাকীক হত্যাও কৰে ৷ তাৰ পাছতে সেই স্থান এৰি আটাইকেইটা অভিযুক্তই পলায়ন কৰে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীৰ মাতৃ ঘৰত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতহে সকলো কথা পোহৰলৈ আহে ৷
লগে লগে আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হয় ৷ খবৰ পোৱাৰ মাত্ৰেই ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ নাবালিকাগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে ৷
ইফালে এই ঘটনাৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে সমগ্ৰ অঞ্চলত শোক আৰু ক্ষোভৰ সৃষ্টি হয় । ঘটনাৰ প্ৰতিবাদত দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা স্থানীয় ৰাইজে ৬ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অবৰোধ কৰি দোষীক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰো দাবী জনায় ।
এই পথ অবৰোধৰ ফলত অসম-মিজোৰাম সংযোগী ৬ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত শ শ সৰু-বৃহৎ বাহন দীৰ্ঘসময় ধৰি আবদ্ধ হোৱাৰ লগতে যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈ পৰে ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আৰক্ষীয়ে কোনো মন্তব্য প্ৰদান কৰা নাই ৷ অৱশ্যে আৰক্ষীৰ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তিনি যুৱকক আটক কৰি সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখিছে । ঘটনাটোৰ প্ৰকৃত কাৰণ আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত অভিযুক্তকেইটাক চিনাক্ত কৰাৰ উদ্দেশ্যে আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন দিশত তদন্ত চলাই আছে ।
স্থানীয় এজন লোকে কয়, ‘‘ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে আৰক্ষীৰ লগতে তদন্তকাৰী ফৰেঞ্চিকৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ৷ আমি শীঘ্ৰে এই ঘটনাৰ উচিত তদন্ত কৰিবলৈ আৰক্ষীক দাবী জনাইছো ৷ লগতে দোষীক আটক কৰি ফাষ্ট্ৰেক আদালতত নি শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনাইছো ৷’’