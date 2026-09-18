ডিলাইত আৰক্ষীৰ অভিযান: ডিমাপুৰলৈ নি থকা অৱস্থাত ১৫টা কুকুৰ উদ্ধাৰ
অবৈধ কুকুৰ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান । ১৫ টাকৈ কুকুৰ উদ্ধাৰ ।
Published : September 18, 2026 at 9:29 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বৰ্তমানো নাগালেণ্ডলৈ কুকুৰৰ অবৈধ সৰবৰাহ অব্যাহত আছে । শেহতীয়াকৈ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ডিলাইত কুকুৰৰ মাংসৰ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ১৫ টাকৈ কুকুৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰ অভিমুখে কুকুৰকেইটা সৰবৰাহ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাওতেই ডিলাইত এই উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা হয় । অৱশ্যে অতি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে উদ্ধাৰৰ সময়তে এটা কুকুৰৰ মৃত্যু হয় । ইয়াৰ পিছতে প্ৰয়োজনীয় চৰকাৰী আৰু আইনী প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰি বাকী ১৪টা কুকুৰক জৰুৰী চিকিৎসা তথা পুনৰ্বাসনৰ বাবে ডিলাইৰ পৰা প্ৰায় ২৫০ কিলোমিটাৰ দূৰৈৰ 'জিৰাও'লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
জেবিএফৰ (জাষ্ট বি ফ্ৰেইণ্ডলি) ‘ডগ মিট ট্ৰেড ৰিহেবিলিটেচন ইউনিট’ চমুকৈ জিৰাওত এই কুকুৰকেইটাক আশ্ৰয় দিয়া হৈছে । জেবিএফৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা কাৰ্যবাহী ন্যাসৰক্ষী ডাঃ শশাংক শেখৰ দত্তৰ নেতৃত্বত এটা পশুচিকিৎসাৰ দলে কুকুৰকেইটাৰ তাৎক্ষণিক চিকিৎসা, নিৰাপদ আশ্ৰয় আৰু প্ৰয়োজনীয় যত্নৰ ব্যৱস্থা কৰে ।
চিকিৎসকৰ দলটোৱে বৰ্তমান কুকুৰকেইটাৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি আঘাতৰ মূল্যায়নৰ ভিত্তিত চিকিৎসা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে । পৰৱৰ্তী সময়ত কুকুৰকেইটাক পুষ্টিকৰ খাদ্য, কৃমিনাশক ঔষধ, টিকাকৰণ আৰু সম্পূৰ্ণ সুস্থ হোৱাৰ পিছত বন্ধ্যাকৰণৰ ব্যৱস্থাও কৰা হ'ব ।
এই সন্দৰ্ভত ডাঃ শশাংক শেখৰ দত্তই কয়,"প্ৰতিটো কুকুৰৰ মাংসৰ ব্যৱসায়ৰ উদ্ধাৰ অভিযানেই আমাৰ বাবে সময়ৰ বিৰুদ্ধে এক দৌৰসদৃশ । এইবাৰ দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে এটা কুকুৰৰ মৃত্যু হয় । কিন্তু বাকী থকা কুকুৰকেইটাক সুস্থ কৰি তুলি সিহঁতক নিৰাপদভাৱে জীৱন-যাপন কৰাৰ সকলো সম্ভাৱনা প্ৰদান কৰিবলৈ আমি দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ ।”
উল্লেখ্য যে, বিগত ২৪ আগষ্টতো কুকুৰৰ মাংসৰ অবৈধ ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে চলিব অভিযানত ২৯টা কুকুৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল । সেই কুকুৰকেইটাও বৰ্তমান জিৰাওতে চিকিৎসা আৰু পুনৰ্বাসনৰ অধীনত আছে । এই নতুনকৈ উদ্ধাৰ হোৱা ১৪টা কুকুৰক ধৰি জেবিএফে বৰ্তমান মুঠ ৪৩টা কুকুৰৰ চিকিৎসা, খাদ্য, আশ্ৰয় আৰু পুনৰ্বাসনৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব লৈছে ।