ETV Bharat / state

ডিলাইত আৰক্ষীৰ অভিযান: ডিমাপুৰলৈ নি থকা অৱস্থাত ১৫টা কুকুৰ উদ্ধাৰ

অবৈধ কুকুৰ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান । ১৫ টাকৈ কুকুৰ উদ্ধাৰ ।

15 dogs rescued while being illegally transported to Dimapur
জিৰাওত এই কুকুৰকেইটাক আশ্ৰয় দিয়া হৈছে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 18, 2026 at 9:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বৰ্তমানো নাগালেণ্ডলৈ কুকুৰৰ অবৈধ সৰবৰাহ অব্যাহত আছে । শেহতীয়াকৈ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ডিলাইত কুকুৰৰ মাংসৰ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ১৫ টাকৈ কুকুৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰ অভিমুখে কুকুৰকেইটা সৰবৰাহ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাওতেই ডিলাইত এই উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা হয় । অৱশ্যে অতি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে উদ্ধাৰৰ সময়তে এটা কুকুৰৰ মৃত্যু হয় । ইয়াৰ পিছতে প্ৰয়োজনীয় চৰকাৰী আৰু আইনী প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰি বাকী ১৪টা কুকুৰক জৰুৰী চিকিৎসা তথা পুনৰ্বাসনৰ বাবে ডিলাইৰ পৰা প্ৰায় ২৫০ কিলোমিটাৰ দূৰৈৰ 'জিৰাও'লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।

ডিমাপুৰলৈ নি থকা অৱস্থাত ১৫টা কুকুৰ উদ্ধাৰ (ETV Bharat Assam)

জেবিএফৰ (জাষ্ট বি ফ্ৰেইণ্ডলি) ‘ডগ মিট ট্ৰেড ৰিহেবিলিটেচন ইউনিট’ চমুকৈ জিৰাওত এই কুকুৰকেইটাক আশ্ৰয় দিয়া হৈছে । জেবিএফৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা কাৰ্যবাহী ন্যাসৰক্ষী ডাঃ শশাংক শেখৰ দত্তৰ নেতৃত্বত এটা পশুচিকিৎসাৰ দলে কুকুৰকেইটাৰ তাৎক্ষণিক চিকিৎসা, নিৰাপদ আশ্ৰয় আৰু প্ৰয়োজনীয় যত্নৰ ব্যৱস্থা কৰে ।

চিকিৎসকৰ দলটোৱে বৰ্তমান কুকুৰকেইটাৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি আঘাতৰ মূল্যায়নৰ ভিত্তিত চিকিৎসা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে । পৰৱৰ্তী সময়ত কুকুৰকেইটাক পুষ্টিকৰ খাদ্য, কৃমিনাশক ঔষধ, টিকাকৰণ আৰু সম্পূৰ্ণ সুস্থ হোৱাৰ পিছত বন্ধ্যাকৰণৰ ব্যৱস্থাও কৰা হ'ব ।

15 dogs rescued while being illegally transported to Dimapur
জিৰাওত এই কুকুৰকেইটাক আশ্ৰয় দিয়া হৈছে (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত ডাঃ শশাংক শেখৰ দত্তই কয়,"প্ৰতিটো কুকুৰৰ মাংসৰ ব্যৱসায়ৰ উদ্ধাৰ অভিযানেই আমাৰ বাবে সময়ৰ বিৰুদ্ধে এক দৌৰসদৃশ । এইবাৰ দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে এটা কুকুৰৰ মৃত্যু হয় । কিন্তু বাকী থকা কুকুৰকেইটাক সুস্থ কৰি তুলি সিহঁতক নিৰাপদভাৱে জীৱন-যাপন কৰাৰ সকলো সম্ভাৱনা প্ৰদান কৰিবলৈ আমি দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ ।”

15 dogs rescued while being illegally transported to Dimapur
চিকিৎসা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে চিকিৎসকে (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, বিগত ২৪ আগষ্টতো কুকুৰৰ মাংসৰ অবৈধ ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে চলিব অভিযানত ২৯টা কুকুৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল । সেই কুকুৰকেইটাও বৰ্তমান জিৰাওতে চিকিৎসা আৰু পুনৰ্বাসনৰ অধীনত আছে । এই নতুনকৈ উদ্ধাৰ হোৱা ১৪টা কুকুৰক ধৰি জেবিএফে বৰ্তমান মুঠ ৪৩টা কুকুৰৰ চিকিৎসা, খাদ্য, আশ্ৰয় আৰু পুনৰ্বাসনৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব লৈছে ।

লগতে পঢ়ক: ইভিএমৰ 'মাইক্ৰ ছিপছে' জেং কৰিব নেকি ৰাজ্য চৰকাৰক ? কংগ্ৰেছ, অজাপ নেতাৰ পিআইএল দাখিল

অসমবাসীৰ বাবে নতুন সম্ভাৱনা কঢ়িয়াইছে বাঁহে: মুখ্যমন্ত্ৰী

TAGGED:

কুকুৰৰ চোৰাং সৰবৰাহ
JBF
JIRAW
ইটিভি ভাৰত অসম
DOG TRAFFICKING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.