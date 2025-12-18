ETV Bharat / state

২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে অসম এৰক ! নগাঁৱৰ ১৫ জন বিদেশীলৈ নিৰ্দেশ আদালতৰ

নগাঁৱৰ ১৫ জনকৈ লোকক বিদেশী ঘোষণা । ধুবুৰীৰ মানকাচৰ সীমান্তৰে ভাৰত ত্যাগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ ৷

Foreigners Tribunal in Nagaon
নগাঁৱত ১৫ জনকৈ লোকক বিদেশী ঘোষণা বিদেশী ন্যায়াধীকৰণ আদালতৰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 18, 2025 at 5:32 PM IST

নগাঁও : বিদেশী নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰ কঠোৰ হৈ থকাৰ সময়তে নগাঁৱৰ ১৫ জনকৈ লোকক বিদেশী বুলি চিনাক্ত কৰি এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে । নিৰ্দেশনা লাভ কৰাৰ ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে উক্ত লোককেইজনক ধুবুৰীৰ মানকাচৰ সীমান্ত হৈ অসম ত্যাগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে ।

ইতিমধ্যে নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মুঠ ১৫ জনকৈ লোকক বিদেশী ঘোষণা কৰি অসম ত্যাগ কৰাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে নগাঁও বিদেশী ন্যায়াধীকৰণ আদালতে ।

Foreigners Tribunal in Nagaon
জিলা আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশনা (ETV Bharat)

বিদেশী বুলি ঘোষিত লোককেইজন হৈছে -

  1. ধিং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কান্দুলিমাৰীৰ ৰিয়াজ উদ্দিনৰ কন্যা জহুৰা খাতুন
  2. নগাঁও হেদায়েৎ নগৰৰ আব্দুল আলিৰ পুত্ৰ আব্দুল আজিজ
  3. জুৰীয়া বগুৰুগুৰিৰ আটাবুদ্দিনৰ পত্নী ৱাহেদা খাতুন
  4. ৰূপহী গৰেমাটিখোৱাৰ আব্দুল কালামৰ পত্নী অজুফা খাতুন
  5. ৰহা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত দীঘলীআটিৰ আব্দুল লতিফৰ পুত্ৰ হুছেইন আলী
  6. জাজৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত হাতীযুযোৱা উমৰ আলীৰ পত্নী ফজিলা খাতুন
  7. চামগুৰি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত লেংটেং গাঁৱৰ কালাম আলীৰ পত্নী অনুৰা বেগম
  8. চামগুৰি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত শালাবাৰীৰ হলিলুৰ ৰহমানৰ পত্নী আশা খাতুন
  9. ৰহা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত চাপৰমুখ টাউনৰ আব্দুল লতিফৰ পুত্ৰ নজৰুল ইছলাম
  10. ৰহা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত দীঘলী আটিৰ বাজুৰ পুত্ৰ ৰহিম শ্বেখ
  11. ৰহা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত দীঘলী আটিৰ ৱাজুদ্দিন শ্বেখৰ পুত্ৰ বোৰেক আলী
  12. ৰহা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ৰহা টাউনৰ সমৰ আলীৰ পুত্ৰ ইদ্ৰিছ আলী
  13. কলিয়াবৰ হাতীগাঁও বাগানৰ জবৰ আলীৰ পুত্ৰ ৰুষ্টম আলী
  14. জখলাবন্ধা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত গৰুবন্ধাৰ কুৰবান খানৰ পুত্ৰ আনুৱাৰ খান আৰু
  15. উলুৱনী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত গড়লমাৰী আব্দুল হুছেইনৰ পুত্ৰ তাহেৰ আলী ।

বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা নং NGN/B/2025/1442 17 নৱেম্বৰ মতে, উক্ত লোক কেইজনৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছে গোচৰ । সেয়া হল -

  1. জহুৰা খাতুনৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছিল 39/1999 নম্বৰত গোচৰ
  2. আব্দুল আজিজৰ বিৰুদ্ধে 110/2002
  3. ৱাহেদা খাতুনৰ বিৰুদ্ধে 72/2017
  4. অজুফা খাতুনৰ বিৰুদ্ধে 567/2016
  5. হুছেইন আলীৰ বিৰুদ্ধে 1558/88
  6. ফজিলা খাতুনৰ বিৰুদ্ধে 8387/12
  7. অনুৰা বেগমৰ বিৰুদ্ধে 640/07
  8. আশা খাতুনৰ বিৰুদ্ধে 1549/11
  9. নজৰুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে 205/2015
  10. ৰহিম শ্বেখৰ বিৰুদ্ধে 294/16
  11. বোৰেক আলীৰ বিৰুদ্ধে 436/88
  12. ইদ্ৰিছ আলীৰ বিৰুদ্ধে 301/15
  13. ৰুষ্টম আলীৰ বিৰুদ্ধে 316/06
  14. আনুৱাৰ খানৰ বিৰুদ্ধে 1002/07 আৰু
  15. তাহেৰ আলীৰ বিৰুদ্ধে 420/06 নম্বৰ

এই ৰুজু হৈ থকা গোচৰৰ ভিত্তিতে বিদেশী ন্যায়াধীকৰণ আদালতে উক্ত ১৫ জন লোকক বিদেশী বুলি ঘোষণা কৰে । ১৭ ডিচেম্বৰত ইছ্যু হোৱা এই নিৰ্দেশনা লাভ কৰাৰ ২৪ ঘণ্টা পাছতেই উক্ত ১৫ জন লোকক ৰাজ্য ত্যাগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনাটোত উল্লেখ কৰা হৈছে ।

