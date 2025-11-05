সত্ৰনগৰী বৰপেটাত ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উদযাপন
বৰপেটাত ৬ হাজাৰৰো অধিক লোকে একেলগে পৰিৱেশন কৰিলে "মানুহে মানুহৰ বাবে..." ।
বৰপেটা : অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাতে বুধবাৰে সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰা হৈছে । বৰপেটা জিলাও ব্যতিক্ৰম নহয় ।
বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত সত্ৰনগৰী বৰপেটাৰ পৌৰসভাৰ খেলপথাৰত ভাৰতৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ চতুৰ্দশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰা হয় । য'ত ৬ হাজাৰৰো অধিক শিল্পী, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু সাধাৰণ ৰাইজে পৰিৱেশন কৰিলে সুধাকণ্ঠৰ অমৰ সৃষ্টি "মানুহে মানুহৰ বাবে..." শীৰ্ষক গীতটি ।
বৰপেটাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, জিলা আয়ুক্ত ৰোহন কুমাৰ ঝাৰ লগতে জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকলৰ উপস্থিতিত সত্ৰনগৰী বৰপেটাত সকলোৱে বগা পোচাক পৰিধান কৰি এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে । কাৰ্যসূচীৰ প্ৰথমতে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ লগতে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিচ্ছবিত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে ।
অনুষ্ঠানত অংশ লৈ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে কয়, "আজি ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে ৰাজ্যজুৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে । শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে যোগদান কৰিছে । সকলোৱে মানুহে মানুহৰ বাবে গীত গাইছে । বৰপেটাত প্ৰায় ৮ হাজাৰ মানুহে গীত পৰিৱেশন কৰিছে । গতিকে ভূপেন হাজৰিকাদেৱলৈ আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছো আৰু বৰপেটাবাসী ৰাইজেও শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে । ভূপেন হাজৰিকা অমৰ হৈ ৰওঁক ।"
উল্লেখ্য যে ৰাজ্য চৰকাৰে বছৰজোৰা ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰাৰ সমান্তৰালকৈ এইবাৰ প্ৰতিখন জিলাতে সুধাকণ্ঠৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকীও উদযাপন কৰিছে । এই কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি সমূহীয়াকৈ 'মানুহে মানুহৰ বাবে গীত...' পৰিৱেশন কৰা হৈছে ।
