আজি ৰাজ্যজুৰি গুঞ্জৰিত হৈ থাকিল কেৱল 'মানুহে মানুহৰ বাবে...'

ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাতে ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ চতুৰ্দশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উদযাপন ।

ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাতে ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ চতুৰ্দশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উদযাপন (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 5, 2025 at 10:18 PM IST

6 Min Read
আজি সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ চতুৰ্দশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী । ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতিখন জিলা আৰু সমজিলাত সুধাকণ্ঠৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰিছে । য'ত সকলোৱে পৰিৱেশন কৰিছে ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ কালজয়ী গীত 'মানুহে মানুহৰ বাবে' । নলবাৰী, ধেমাজি, জোনাই সমজিলা, নগাঁও আৰু শ্ৰীভূমি জিলাতো উদযাপন কৰি সুধাকণ্ঠক স্মৰণ কৰিলে সকলোৱে ।

নলবাৰী : সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত গৰ্ডন খেলপথাৰত ভাৰতৰত্ন সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ চতুৰ্দশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় । মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ উপস্থিতিত হাতে হাত ধৰি ৫ সহস্ৰাধিক লোকে একেলগে পৰিৱেশন কৰিলে 'মানুহে মানুহৰ বাবে' শীৰ্ষক গীতটি । কাৰ্যসূচীত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ লগতে জিলা আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰী, আৰক্ষী অধীক্ষক বিবেকানন্দ দাসকে প্ৰমুখ্য কৰি কেইবাটাও বিভাগৰ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে ।

আজি ৰাজ্যজুৰি গুঞ্জৰিত হৈ থাকিল কেৱল 'মানুহে মানুহৰ বাবে...' (ETV Bharat)

ইফালে সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী কাৰ্যসূচীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সন্মুখত পৰিৱেশন কৰা গীতসমূহ পুনৰ পৰিৱেশন কৰা হয় । বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্র-ছাত্ৰীকে ধৰি সকলো শ্ৰেণীৰ নাগৰিকে অংশগ্ৰহণ কৰে । মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কয়, "সুধাকণ্ঠৰ দিশেৰে বাটেৰে আমি আগবাঢ়ি যোৱা সংকল্পৰে, ৰাইজৰ হকে কাম কৰাৰ সংকল্পৰে, সকলোৱে হাতত হাত ধৰি মানৱ শৃংখল কৰি আমি মানুহে মানুহৰ বাবে গাইছোঁ ।"

নলবাৰীত ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ চতুৰ্দশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উদযাপন (ETV Bharat)

ধেমাজি : ধেমাজিৰ ঐতিহাসিক কাছাৰী ময়দানত শিক্ষা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ উপস্থিতিত ৫ সহস্ৰাধিক লোকে একেলগে পৰিৱেশন কৰিলে 'মানুহে মানুহৰ বাবে' শীৰ্ষক গীত । সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ চতুৰ্দশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী পালন কৰা এই অনুষ্ঠানত প্ৰথমে মহান শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয় । তাৰ পিছতে মহান শিল্পীগৰাকীৰ কালজয়ী গীতত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে শিল্পীসকলে আৰু শেষত ধেমাজি কাছাৰী ময়দানত সমবেত বিভিন্ন স্তৰৰ লোকসকলে পৰিৱেশন কৰিলে 'মানুহে মানুহৰ বাবে' গীত ।

ধেমাজিৰ ঐতিহাসিক কাছাৰী ময়দানত মানুহে মানুহৰ বাবে পৰিৱেশন (ETV Bharat)

অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি ধেমাজিৰ বিধায়ক তথা শিক্ষা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে কয়, "আমি সমস্তৰে 'মানুহে মানুহৰ বাবে' গীতটো পৰিৱেশন কৰিছোঁ । তাৰ জৰিয়তে আমাৰ পৰিচয় ভাৰতৰত্ন ভূপেন হাজৰিকালৈ আমাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰো ৷ এই গীত বিশ্বজনীনতাৰ মহান বিশ্ব মানৱতাৰ গীত ৷ আমি বিশ্ব সম্প্ৰদায়লৈ আমাৰ বিনম্ৰ আহ্বান গোটেই বিশ্বই এই গীতটোক বিশ্ব মানৱতাৰ গীত হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৷ ইতিমধ্যে বিভিন্ন ভাষালৈ এই গীতৰ অনুবাদ হৈছে ।"

এই অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে ধেমাজি জিলা আয়ুক্ত ৰাহুল সুৰেশ জাভিৰ, ধেমাজি জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক হিতেশ চন্দ্ৰ ৰয়, বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষক, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, স্থানীয় শিল্পী সমাজকে ধৰি জিলা প্ৰশাসনৰ বিভিন্ন বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়া-কৰ্মচাৰী উপস্থিত থাকে ৷

জোনাই : ধেমাজি জিলাৰ সমান্তৰালকৈ জোনাই সমজিলাৰ পৰিৱেশো একে । মহান শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত জোনাই সমজিলা প্ৰশাসনে সুধাকণ্ঠৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰে । য'ত উপস্থিত লোকসকলে 'মানুহে মানুহৰ বাবে' গীতটি পৰিৱেশন কৰে । এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে জোনাই সমষ্টিৰ বিধায়ক ভূৱন পেগু ।

জোনাইত ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ চতুৰ্দশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উদযাপন (ETV Bharat)

জোনাই সমজিলাৰ আয়ুক্ত আনন্দ মালহোত্ৰাই আদৰণি ভাষণ আগবঢ়োৱা সভাত যশস্বী কণ্ঠশিল্পী তৰাৱতী মিলি বৰি, মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য নৰেশ কুম্বাং, মূৰ্কংচেলেক মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ ড৹ হৰকান্ত পেগু, জোনাই বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ড৹ ৰাজেশ্বৰ পেগু, মূৰ্কংচেলেক মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ড৹ দীপক কুমাৰ দলে, জোনাই বালিকা মহাবিদ্যালৰ অধ্যক্ষ খগেশ্বৰ পেগু, জোনাই বনাঞ্চলিক বিষয়া দেবব্ৰত গগৈ, সমাজ কৰ্মী অতুল পেগু, পূৱ জোনাই জিলা পৰিষদৰ সদস্য জয়ন্ত বৰি, মধ্য জোনাই জিলা পৰিষদৰ সদস্য মুন্না দলে পাতিৰ, জোনাই গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী কনকলতা ৰেগনৰ লগতে বহুকেইগৰাকী গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।

নগাঁও : বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ৰাজ্য চৰকাৰে সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবর্ষ উদযাপন কৰি আছে । তাৰ মাজতে সুধাকণ্ঠৰ চতুৰ্দশ মৃত্যুবাৰ্ষিকীও ৰাজ্যজুৰি উদযাপন কৰা হৈছে । সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে নগাঁৱতো জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত উদযাপন কৰা হয় সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী । নগাঁৱৰ কলঙৰ বাকৰি নেহৰুবালিত সুধাকণ্ঠৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত প্ৰথমে মহান শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ পাছতে কেইবাগৰাকী নগঞা শিল্পীৰ কণ্ঠত পৰিৱেশন কৰা হয় সুধাকণ্ঠৰ কালজয়ী কেইবাটাও গীত । পাছত কলঙৰ পাৰৰ নেহৰুবালিৰ মুকলি আকাশৰ তলত ৫ সহস্ৰাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পৰিৱেশন কৰে সুধাকণ্ঠৰ কালজয়ী গীত 'মানুহে মানুহৰ বাবে' ।

নগাঁৱত ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ চতুৰ্দশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উদযাপন (ETV Bharat)

এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কয়, "জাতিটোক আগুৱাই নিবলৈ অৱদান আগবঢ়াই যোৱা সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ সোঁৱৰণে জাতিটোক সজীৱ কৰি ৰাখিব । সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবর্ষও বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ৰাজ্যৰ লগতে ৰাজ্যৰ বাহিৰতো উদযাপন কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে ।" জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আয়োজিত সুধাকণ্ঠৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকীত অংশগ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি সকলোৰে মাজত সুধাকণ্ঠৰ আদৰ্শ বিলাই দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰে নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ।

নেহৰুবালিত আয়োজিত সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ উপৰিও বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা, দিপ্লুৰঞ্জন শৰ্মা, বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী অভিজিৎ নাথসহ বিভিন্ন স্তৰৰ লোক উপস্থিত থাকে ।

শ্ৰীভূমি : আন আন জিলাৰ দৰেই শ্ৰীভূমিত বুধবাৰে সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ চতুৰ্দশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰা হয় । শ্ৰীভূমি জিলাৰ ক্রীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় । অনুষ্ঠানত সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে ৫ হাজাৰ লোকে মানৱ শৃংখল গঠন কৰি পৰিৱেশন কৰিলে ভূপেন হাজৰিকাৰ কালজয়ী গীত 'মানুহে মানুহৰ বাবে'ৰ বাংলা সংস্কৰণ 'মানুষ মানুষেৰ জন্যে' । অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায় । লগতে সাংসদ পৰিমল শুক্লবৈদ্য,কণাদ পুৰকায়স্থসহ কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক :জাতিৰ দুই নক্ষত্ৰৰ সমস্ত গীত ইংৰাজী-হিন্দীলৈ অনুবাদ কৰিব সাহিত্য সভাই

