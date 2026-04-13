পাহাৰৰ গৌৰৱময় অতীত সোঁৱৰাই আৰম্ভ বাওখুংগ্ৰী মহোৎসৱ

Baokhungri Festival celebrated at scenic Baokhungri Hills in Kokrajhar
কোকৰাঝাৰত বাওখুংগ্ৰী মহোৎসৱ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 13, 2026 at 3:25 PM IST

কোকৰাঝাৰ: বিটিচি অঞ্চলৰ কোকৰাঝাৰ জিলাত অৱস্থিত বাওখুংগ্ৰী পাহাৰে বিশেষকৈ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক আৰু আধ্যাত্মিক গুৰুত্ব বহন কৰি আহিছে । ইয়াৰ ইতিহাস লিখিত ৰূপত বেছিকৈ পোৱা নাযায় । জনশ্ৰুতি আৰু স্থানীয় বিশ্বাসৰ মাজেৰে এই পাহাৰৰ গৌৰৱময় অতীত আজিও জীৱন্ত হৈ আছে । বড়োসকলৰ লগতে ইয়াত গাৰো আৰু ৰাভা জনগোষ্ঠীয়েও বসবাস কৰে ।

ইতিহাসে কি কয় ?

বাওখুংগ্ৰী পাহাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ প্ৰাচীন বাসিন্দা বড়োসকলৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত । লোকবিশ্বাস অনুসৰি, এই পাহাৰ পৱিত্ৰ স্থান হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল আৰু ইয়াত দেৱতা বা আধ্যাত্মিক শক্তিৰ বাস আছিল বুলি ধাৰণা কৰা হয় । আগতে এই অঞ্চলটো ঘন জংঘলেৰে আবৃত আছিল বাবে স্থানীয় লোকসকলক খাদ্য, আশ্ৰয় আৰু জীৱিকাৰ সুবিধা দিছিল । বড়ো সংস্কৃতিৰ সৈতে এই পাহাৰৰ গভীৰ সম্পৰ্ক আছে । লোকগীত, উপাখ্যান আৰু কাহিনীত বাওখুংগ্ৰীৰ নাম প্ৰায়ে উল্লেখ পোৱা যায় । ই মানুহ আৰু প্ৰকৃতিৰ মাজৰ গভীৰ সম্পৰ্কৰ এক প্ৰতীক।

বাওখুংগ্ৰী মহোৎসৱ :

বিগত কিছু বছৰৰ পৰা বাওখুংগ্ৰী পাহাৰৰ ঐতিহাসিক আৰু সাংস্কৃতিক গুৰুত্ব পুনৰ জীৱন্ত হৈ উঠিছে 'বাওখুংগ্ৰী মহোৎসৱ'ৰ জৰিয়তে । ২০১৩ চনৰ পৰা এই উৎসৱ প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত কৰা অহা হৈছে । ইয়াত বড়ো সংস্কৃতি, পৰম্পৰাগত খেল-ধেমালি, লোকসংগীত, নৃত্য আৰু স্থানীয় জীৱনশৈলীৰ সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । প্ৰথমবাৰৰ বাবে ২০১৩ চনৰ ১০ৰ পৰা ১৪ এপ্ৰিললৈ বড়োলেণ্ড পৰ্যটন বিভাগে আয়োজন কৰা এই মহোৎসৱ অঞ্চলটোক নতুন পৰ্যটন সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰি দিছে ।

উৎসৱৰ বিশেষ আকর্ষণ :

এই উৎসৱত পৰম্পৰাগত খেল-ধেমালি যেনে কৗমলাইনাই, গিলা, দংফাং বুখুনাই, দাওবো আথিং আদি অনুষ্ঠিত হয় । লগতে লোকনৃত্য আৰু লোকগীত প্ৰতিযোগিতা, ঐতিহ্যবাহী খাদ্য উৎসৱ, পাহাৰ আৰোহণ, পেৰাগ্লাইডিং, পৰম্পৰাগত ৰন্ধন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ৷

বাওখুংগ্ৰী পাহাৰৰ বিষয়ে:

প্ৰায় ১,৪৯১ ফুট উচ্চতাৰ বাওখুংগ্ৰী পাহাৰ কোকৰাঝাৰ চহৰৰ পৰা প্ৰায় ১০ কিলোমিটাৰ দক্ষিণ-পূব দিশত অৱস্থিত । এই পাহাৰটো চক্ৰশীলা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভিতৰত অৱস্থিত আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল । ইয়াত পোৱা যায় দুষ্প্ৰাপ্য সোণালী বান্দৰৰ লগতে বাঘ, চিতা বাঘ, ডাঙৰ লতামাকৰি বাঘ, বনৰীয়া মেকুৰী, গুঁইসাপকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই আৰু উদ্ভিদ ।

দৰ্শন কৰা স্থানসমূহ:

বাওখুংগ্ৰীৰ আশে-পাশে আছে বহু গুৰুত্বপূর্ণ স্থান । শিখ্ৰি ছিখলা উপনৈ এখন অতি পৱিত্ৰ নদী জলধাৰা,যাক দেৱতাৰ সৈতে জড়িত বুলি ধৰা হয় ।

  • উড়াল-গাইনঃ লোককথা অনুসাৰে ইয়াত দেৱীয়ে ধান কুটিছিল । মুছা দন্দৰ বাঘৰ বাসস্থান বুলি জনা এক গুহা ।
  • ফাৰৌ খোখলা অৰ্থাৎ পাহাৰৰ গুহা–পহুৰ বাসস্থান হিচাপে পৰিচিত এটা গুহা আছে ।
  • ‘বাউনাশাদ ডেৰা’ পৌৰাণিকভাৱে গিবনৰ বাসস্থান বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ।
  • ‘দাংদুফুৰ অন্থাই গুফুৰ’-বগা শিলৰ বাবে বিখ্যাত স্থান ।
  • বলোৰাম ডাবৰি-লোককথা অনুসাৰে বলোৰামে খেতি কৰা পথাৰ ।
  • 'আমঝোৰা’-স্বচ্ছ পানীৰ ঝৰ্ণা আৰু বিশ্ৰামৰ স্থান ।

এই মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰা লোকসকলৰ বাওখুংগ্ৰী অঞ্চলৰে বড়ো,গাৰো,ৰাভা আদি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোক । উৎসৱৰ সময়ত তেওঁলোকে পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পৰিধান কৰি অতিথিসকলক আদৰণি জনায় । ১৪ এপ্ৰিলত অৰ্থাৎ চ’ত-ব’হাগৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা বড়োসকলৰ লগত সকলো জাতি- জনগোষ্ঠীৰ লোক পাহাৰত উঠি ভগৱান শিৱক প্ৰাৰ্থনা কৰে আৰু নতুন বছৰৰ বাবে শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰে ।

জনশ্ৰুতিৰ মতে বাওখুংগ্ৰীৰ কাহিনী :

স্মৰ্তব্য যে বড়ো আৰু বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে চ'তৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা বাওখুংগ্ৰী পাহাৰ বগোৱা এক পাৰম্পৰিক নিয়ম চলি আহিছে । তাৰেই ভিত্তিতে বিটিচি চৰকাৰে এই উৎসৱ আয়োজন কৰি আহিছে । জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অজিত বসুমতাৰীয়ে বাওখুংগ্ৰীৰ কাহিনীৰ সন্দৰ্ভত কয়, "জনশ্ৰুতি মতে দীপলাই ৰাজকুমাৰীয়ে দাউখা ৰজাৰ সৈতে এক নিবিড় প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিল । যুদ্ধত দাউখা ৰজাৰ মৃত্যুৰ বাতৰি পাই সেই শোকতে ৰাজকুমাৰী দীপলাইয়ে পাহাৰৰ উচ্চ শিখৰত গৈ আত্ম বলিদান দিয়ে ৷ বড়ো ভাষাত ‘বাও’ মানে ত্যাগ কৰা আৰু 'খুংগ্ৰী' মানে ৰাজকুমাৰী । অৰ্থাৎ তেতিয়াৰে পৰা পাহাৰখনৰ নাম বাওখুংগ্ৰী হিচাবে প্ৰচলিত হয় ৷ "

তেওঁ পুনৰ কয়, "উক্ত স্থানত বৰ্তমান এটা শিৱ-পাৰ্বতীৰ মন্দিৰ আছে ৷ চ’ত আৰু ব’হাগ মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা পাহাৰ বগাই উক্ত স্থানত প্ৰাৰ্থনা কৰিলে মনোবাঞ্ছা পূৰণ হয় বুলি ৰাইজে বিশ্বাস কৰি আহিছে ৷ সেয়েহে সিদিনা লাখ লাখ মানুহৰ সমাগম ঘটে বাওখুংগ্ৰী পাহাৰ বগাবলৈ ৷"

দেওবাৰে পুৱা মুখ্যদ্বাৰ আনুষ্ঠানিক ভাৱে মুকলি কৰে বিটিচিৰ প্ৰাক্তন উপ-মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য খাম্পা বৰগয়াৰীয়ে । উদ্বোধন কৰি বৰগয়াৰীয়ে কয়, “বিটিচি চৰকাৰে ২০১৩ চনৰ পৰা প্ৰতি বছৰে বাওখুংগ্ৰী মহোৎসৱ উদযাপন কৰি আহিছে ৷ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বাওখুংগ্ৰী উৎসৱ এইবেলি সাত দিনলৈকে চলিব । বড়োসকলৰ পৰম্পৰা অনুযায়ী চ’ত-বহাগ মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনাখন বড়োকে ধৰি সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে বগাই পাহাৰৰ শিখৰলৈ উঠে আৰু মনোবাঞ্ছা কৰি ভগৱান শিৱক আৰাধনা কৰে । বাওখুংগ্ৰী এতিয়া বড়ো সকলোৰ কাৰণে এটা বাৰ্ষিক উৎসৱ । এই উৎসৱটো ব'হাগ বিহুৰ সৈতে জড়িত আছে ৷ এই উৎসৱৰ জৰিয়তে বড়ো,ৰাভা,গাৰো,গোৰ্খা,অসমীয়া,কোচ-ৰাজবংশীকে ধৰি সকলো জাতি থকা পৰম্পৰাগত সাংস্কৃতিক,সামাজিক ৰীতি-নীতি,বয়ন-শিল্প,পৰ্যটন বিভাগৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা হয় ।"

তেওঁ পুনৰ কয়,"বাওখুংগ্ৰী মহোৎসৱক কেনেকৈ প্ৰসাৰ বৃদ্ধি কৰি দেশ-বিদেশৰ পৰ্যটক আকৰ্ষিত কৰিব পৰা যায় তাৰে চেষ্টা আমি অব্যাহত ৰাখিছো ৷ এই উৎসৱৰ জৰিয়তে বড়ো, ৰাভা,গাৰো, গোৰ্খা,অসমীয়া, কোচ-ৰাজবংশীকে ধৰি সকলো জাতি থকা পৰম্পৰাগত সাংস্কৃতিক, সামাজিক ৰীতিনীতি, বয়ন-শিল্প,পৰ্যটন বিভাগৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা হয় । " বাওখুংগ্ৰী মহোৎসৱক কেনেকৈ প্ৰসাৰ বৃদ্ধি কৰি দেশ-বিদেশৰ পৰ্যটক আকৰ্ষিত কৰিব পৰা যায় তাৰে চেষ্টা অব্যাহত ৰখা বুলি মন্তব্য কৰে ৷

ইয়াৰ পাছত আয়োজক সমিতিৰ পতাকা উত্তোলন আৰু বড়ো পৰম্পৰাগত খেল-ধেমালিৰ শুভাৰম্ভ কৰে ধনেশ্বৰ গয়াৰী আৰু এমচিএলএ যুবিৰাজ বসুমতাৰীয়ে । ডংফাং বুকুনাই প্ৰতিযোগিতা উদ্বোধন কৰে বিটিচিৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব প্ৰানজিত ওৱাৰীয় আৰু ক্ৰীড়া প্ৰাধিকৰণৰ অবসৰপ্ৰাপ্ত সঞ্চালক ড৹ সুভাষ বসুমতাৰীয়ে । ইয়াৰ পূৰ্বে 'বাউখুংগ্ৰী' শীৰ্ষক গ্ৰন্থখনো উন্মোচন কৰা হয় । এই অঞ্চলটো সংৰক্ষিত অঞ্চল বুলি ১৯৯৪ চনৰ ১৪ জুলাইত তাৰিখে ঘোষণা কৰা হৈছিল । ইয়াৰ মুঠ ক্ষেত্ৰফল ৪৫.৫৬ বৰ্গ কিলোমিটাৰ ৷

