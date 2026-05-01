মৰিগাঁৱত ভাষাৰ ওজা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ ১৩০ সংখ্যক স্মৃতি দিৱস পালন
ভাষাৰ ওজা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ ১৩০ সংখ্যক স্মৃতি দিৱস । ‘অসমীয়া ভাষাৰ সুৰক্ষা আৰু হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা’ শীৰ্ষক আলোচনাচক্ৰ অনুষ্ঠিত ।
Published : May 1, 2026 at 7:10 PM IST
মৰিগাঁও: শুকুৰবাৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত কৰা হয় অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাতা, আধুনিক অসমীয়া ব্যাকৰণ আৰু অভিধান ‘হেমকোষ’ৰ প্ৰণেতা, ভাষাৰ ওজা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ ১৩০ সংখ্যক স্মৃতি দিৱস । ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে মৰিগাঁও জিলাতো অতি গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত পালন কৰা হয় স্মৃতি দিৱসটি । মৰিগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয়ত কনকলতা শাখা সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত আৰু জিলা সাহিত্য সভাৰ সহযোগত দিনযোৰা বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰে এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত হয় ।
বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান:
পুৱাৰ ভাগত অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভণি কৰে কনকলতা শাখা সাহিত্য সভাৰ সভানেত্ৰী জোনমণি গোস্বামীয়ে । তেওঁ ধৰ্মীয় আৰু মাংগলিক পৰিৱেশত সভাৰ পতাকা উত্তোলন কৰি কাৰ্যসূচীৰ মুকলি কৰে । ইয়াৰ পাছতে প্ৰতিষ্ঠাপক সভানেত্ৰী অৰ্চনা শৰ্মাই ভাষাৰ ওজাৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি স্মৃতি তৰ্পণ কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰে ।
সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আবক্ষ মূৰ্তিত বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু মাল্যাৰ্পণ কৰে শাখাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদিকা ললিতা দেৱীয়ে । একেদৰে, মৰিগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ উপ-সভাপতি লক্ষেশ্বৰ বৰদলৈয়েও বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি ভাষাৰ ওজাৰ অমৰ সৃষ্টিৰাজি স্মৰণ কৰে । ভাষাৰ ওজা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যাৰ্পণ আৰু বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে ক্ৰমে প্ৰাক্তন সভাপতি মিলেশ্বৰ পাটৰ আৰু মহেন্দ্ৰ শইকীয়াই ।
আলোচনা চক্ৰ: ‘অসমীয়া ভাষাৰ সুৰক্ষা আৰু হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা’
স্মৃতি দিৱসৰ মূল আকৰ্ষণ আছিল এখন বিশেষ আলোচনা চক্ৰ । মৰিগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডঃ হৰমোহন কলিতাই সঞ্চালনা কৰা এই আলোচনা চক্ৰখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা প্ৰাক্তন সভাপতি প্ৰতাপ হাজৰিকাই । তেওঁ নিজৰ ভাষণত হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই কেনেকৈ প্রতিকূল পৰিস্থিতিৰ মাজতো অসমীয়া ভাষাৰ স্বতন্ত্ৰতা ৰক্ষা কৰিছিল, সেই বিষয়ে আলোকপাত কৰে ।
আলোচনা চক্ৰত মুখ্য আলোচক হিচাপে উপস্থিত থাকি চৰাইবাহী মহাবিদ্যালয়ৰ ইতিহাস বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডঃ প্ৰগতি প্ৰসাদ বৰা আৰু মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডঃ সমুজ্বল শইকীয়াই সাৰুৱা বক্তব্য আগবঢ়ায় ।
আলোচকদ্বয়ে উল্লেখ কৰে,"হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা কেৱল এজন অভিধান প্ৰণেতাই নাছিল, তেওঁ আছিল অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ সংস্কাৰক । 'হেমকোষ'ৰ জৰিয়তে তেওঁ যি ভাষিক ভেটি নিৰ্মাণ কৰি থৈ গ'ল, তাৰ বাবেই আজি অসমীয়া ভাষাই বিশ্ব দৰবাৰত এক সুকীয়া পৰিচয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।"
বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ উপস্থিতি:
অনুষ্ঠানটোত মৰিগাঁও জিলা সাংবাদিক সংস্থাৰ সভাপতি অজিত শৰ্মা, প্ৰাক্তন সভাপতি ডঃ বিৰিঞ্চি কুমাৰ শৰ্মাৰ লগতে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা সাহিত্যপ্ৰেমী, সমাজকৰ্মী আৰু গণ্য-মান্য ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে । আমন্ত্রিত অতিথিসকলক কনকলতা শাখা সাহিত্য সভাৰ তৰফৰ পৰা ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনোৱা হয় ।
ভাষাৰ ওজাৰ প্ৰতি জনোৱা এই বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে মৰিগাঁৱৰ সাহিত্যিক সমাজৰ মাজত এক নতুন উদ্দীপনাৰ সৃষ্টি কৰে । অসমীয়া ভাষাৰ শুদ্ধতা ৰক্ষা আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত ভাষাৰ ওজাৰ আদৰ্শ প্ৰসাৰিত কৰাৰ সংকল্পৰে অনুষ্ঠানৰ সামৰণি পৰে ।