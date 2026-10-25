‘‘বৰাকত নচলিব অসমীয়া গান’’ : শ্ৰীভূমিত বিহুৱা দলক আক্ৰমণৰ অভিযোগ

‘‘বৰাকত নচলিব অসমীয়া গান’’ : শ্ৰীভূমিত বিহুৱা দলক আক্ৰমণৰ অভিযোগ
বৰাকৰ শ্ৰীভূমিত এক দুৰ্গা পূজাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত আমন্ত্ৰিত বিহুৱা দলৰ ওপৰত আক্ৰমণ ৷ সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত এই ঘটনাটো ৷
Published : October 25, 2026 at 2:38 PM IST
জোনাই : শনিবাৰে শ্রীভূমিত অসমীয়া-বঙালীৰ মাজত সংঘাত হোৱাৰ তথ্য পোৱা গৈছে ৷ শ্রীভূমিত অসমীয়া গান বা বিহু নাগাবলৈ আমন্ত্ৰিত বিহুৱা দলক একাংশ লোকে বাধা প্ৰদান কৰে আৰু বিহু শিল্পীৰ ওপৰত একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আক্ৰমণ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । এই ঘটনাক লৈ শ্রীভূমিত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৷
তথ্য মতে, ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে ১৩ জন লোকক আটক কৰে ৷
ঘটনাৰ বিৱৰণি
বিহু কমিটীৰ এজন সদস্যই উল্লেখ কৰা মতে, হিন্দুস্থান ক্লাৱৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে শ্ৰীভূমিৰ আদৰকোনা আৰু বড়গুলৰ পৰা এটা বিহু দলক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ নিমন্ত্রণ কৰিছিল । সেই নিমন্ত্ৰণ মৰ্মে বিহুৱা দলটোৱে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি শান্তিপূৰ্ণভাৱে বিসৰ্জন ঘাট অভিমুখে গৈ আছিল ৷ কিন্তু হঠাতেই একাংশ দুষ্কৃতি আৰু বিহুৱা দলটোৰ মাজত তীব্ৰ বাকবিতণ্ডা হয় । তাৰ পাছতে একাংশ দুষ্কৃতিয়ে বিহুৱা দলটোৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰে ।
এই আক্ৰমণত বিহুৱা দলটোৰ কেবাজন শিল্পী গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু আহতসকলক চিকিৎসালয় লৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
লগতে আক্ৰমণকাৰীয়ে বিহুৱা দলটোৰ বাদ্যযন্ত্ৰৰো ক্ষতি কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে ৷ তদুপৰি এই ঘটনাৰ সময়ত দলটোৰ এজন যুৱ সদস্যৰ সোণৰ চেইন এডালো চুৰি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । শ্ৰীভূমিত সংঘটিত এই ঘটনা এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত হৈ পৰিছে ৷
এই ঘটনা সন্দৰ্ভত বিহুৱা দলটোৰ আহত এজন যুৱকে কয়, ‘‘অনুষ্ঠান আৰম্ভ হোৱাৰ পাছতে আমি সকলোৱে বিহু নাচি আছিলো ৷ তেতিয়া কেবাজনো লোকে আহি ক’লে, ‘‘এইখন বৰাক হয় ৷ ইয়াত বিহু নচলে ৷ তেতিয়া আমি ক’লো - কিয় বিহু নচলিব, আমি সকলো মিলিয়ে অসমীয়া জাতি ৷ আমি এই কথা কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে প্ৰথমে গালি-গালাজ কৰিবলৈ ল’লে ৷’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘এই ঘটনাৰ সময়ত আমাক মাতি অহা হিন্দুস্থান ক্লাৱৰ এজনো সদস্যই আমাৰ কাষত থিয় নিদিলে ৷ তেওঁলোকো আমাৰ বিৰোধী হৈ পৰিল ৷ আমাৰ সোণৰ চেইন এডাল হেৰাইছিল ৷ যেতিয়া আমি তেওঁলোকৰ লগত তৰ্কা-তৰ্কিত লিপ্ত হ’লে, তেতিয়া তেওঁলোকে সোণৰ চেইনডাল লাগে যদি এনেকুৱা আচৰণ নকৰিবলৈ ধমকি দিছিল ৷ আমাৰ হেৰুৱা সোণৰ চেইনডাল আপোনালোকৰ হাতত কেনেকৈ আহিল বুলি প্ৰশ্ন কৰাত তেওঁলোকে আমাক মাৰপিট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ৷ তেওঁলোকে আমাক মৰাৰ পাছত আমিও তেওঁলোকক মাৰিবলৈ উদ্যত হৈ পৰিলো ৷’’
ইফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত বিহু কমিটীয়ে থানা এক এহাজাৰ দাখিল কৰে । আৰক্ষীয়ে এই এজাহাৰৰ ভিত্তিত হিন্দুস্থান ক্লাৱৰ ১৩ জন সদস্যক আটক কৰি আদালতত হাজিৰ কৰোৱায় ৷ ইয়াৰ লগতে আৰক্ষীয়ে প্ৰতিমা কঢ়িয়াই নিয়া ট্ৰাক, জেনেৰেটৰ, ছাউণ্ড চিষ্টেম আদিও জব্দ কৰে ৷
শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি, ধৃত লোককেইজনক ২০ হাজাৰ টকাৰ বিনিময়ত আদালতে আটাইৰে জামিন মঞ্জুৰ কৰে ৷