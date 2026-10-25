ETV Bharat / state

‘‘বৰাকত নচলিব অসমীয়া গান’’ : শ্ৰীভূমিত বিহুৱা দলক আক্ৰমণৰ অভিযোগ

বৰাকৰ শ্ৰীভূমিত এক দুৰ্গা পূজাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত আমন্ত্ৰিত বিহুৱা দলৰ ওপৰত আক্ৰমণ ৷ সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত এই ঘটনাটো ৷

13 arrested after alleged attack on Bihu troupe at Sribhumi Durga Puja event
শ্ৰীভূমিত বিহুৱা দলক আক্ৰমণৰ অভিযোগ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 25, 2026 at 2:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : শনিবাৰে শ্রীভূমিত অসমীয়া-বঙালীৰ মাজত সংঘাত হোৱাৰ তথ্য পোৱা গৈছে ৷ শ্রীভূমিত অসমীয়া গান বা বিহু নাগাবলৈ আমন্ত্ৰিত বিহুৱা দলক একাংশ লোকে বাধা প্ৰদান কৰে আৰু বিহু শিল্পীৰ ওপৰত একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আক্ৰমণ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । এই ঘটনাক লৈ শ্রীভূমিত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৷

তথ্য মতে, ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে ১৩ জন লোকক আটক কৰে ৷

শ্ৰীভূমিত বিহুৱা দলক আক্ৰমণৰ অভিযোগ (ETV Bharat Assam)

ঘটনাৰ বিৱৰণি

বিহু কমিটীৰ এজন সদস্যই উল্লেখ কৰা মতে, হিন্দুস্থান ক্লাৱৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে শ্ৰীভূমিৰ আদৰকোনা আৰু বড়গুলৰ পৰা এটা বিহু দলক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ নিমন্ত্রণ কৰিছিল । সেই নিমন্ত্ৰণ মৰ্মে বিহুৱা দলটোৱে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি শান্তিপূৰ্ণভাৱে বিসৰ্জন ঘাট অভিমুখে গৈ আছিল ৷ কিন্তু হঠাতেই একাংশ দুষ্কৃতি আৰু বিহুৱা দলটোৰ মাজত তীব্ৰ বাকবিতণ্ডা হয় । তাৰ পাছতে একাংশ দুষ্কৃতিয়ে বিহুৱা দলটোৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰে ।

এই আক্ৰমণত বিহুৱা দলটোৰ কেবাজন শিল্পী গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু আহতসকলক চিকিৎসালয় লৈ প্ৰেৰণ কৰে ।

লগতে আক্ৰমণকাৰীয়ে বিহুৱা দলটোৰ বাদ্যযন্ত্ৰৰো ক্ষতি কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে ৷ তদুপৰি এই ঘটনাৰ সময়ত দলটোৰ এজন যুৱ সদস্যৰ সোণৰ চেইন এডালো চুৰি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । শ্ৰীভূমিত সংঘটিত এই ঘটনা এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত হৈ পৰিছে ৷

এই ঘটনা সন্দৰ্ভত বিহুৱা দলটোৰ আহত এজন যুৱকে কয়, ‘‘অনুষ্ঠান আৰম্ভ হোৱাৰ পাছতে আমি সকলোৱে বিহু নাচি আছিলো ৷ তেতিয়া কেবাজনো লোকে আহি ক’লে, ‘‘এইখন বৰাক হয় ৷ ইয়াত বিহু নচলে ৷ তেতিয়া আমি ক’লো - কিয় বিহু নচলিব, আমি সকলো মিলিয়ে অসমীয়া জাতি ৷ আমি এই কথা কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে প্ৰথমে গালি-গালাজ কৰিবলৈ ল’লে ৷’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘এই ঘটনাৰ সময়ত আমাক মাতি অহা হিন্দুস্থান ক্লাৱৰ এজনো সদস্যই আমাৰ কাষত থিয় নিদিলে ৷ তেওঁলোকো আমাৰ বিৰোধী হৈ পৰিল ৷ আমাৰ সোণৰ চেইন এডাল হেৰাইছিল ৷ যেতিয়া আমি তেওঁলোকৰ লগত তৰ্কা-তৰ্কিত লিপ্ত হ’লে, তেতিয়া তেওঁলোকে সোণৰ চেইনডাল লাগে যদি এনেকুৱা আচৰণ নকৰিবলৈ ধমকি দিছিল ৷ আমাৰ হেৰুৱা সোণৰ চেইনডাল আপোনালোকৰ হাতত কেনেকৈ আহিল বুলি প্ৰশ্ন কৰাত তেওঁলোকে আমাক মাৰপিট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ৷ তেওঁলোকে আমাক মৰাৰ পাছত আমিও তেওঁলোকক মাৰিবলৈ উদ্যত হৈ পৰিলো ৷’’

ইফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত বিহু কমিটীয়ে থানা এক এহাজাৰ দাখিল কৰে । আৰক্ষীয়ে এই এজাহাৰৰ ভিত্তিত হিন্দুস্থান ক্লাৱৰ ১৩ জন সদস্যক আটক কৰি আদালতত হাজিৰ কৰোৱায় ৷ ইয়াৰ লগতে আৰক্ষীয়ে প্ৰতিমা কঢ়িয়াই নিয়া ট্ৰাক, জেনেৰেটৰ, ছাউণ্ড চিষ্টেম আদিও জব্দ কৰে ৷

শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি, ধৃত লোককেইজনক ২০ হাজাৰ টকাৰ বিনিময়ত আদালতে আটাইৰে জামিন মঞ্জুৰ কৰে ৷

লগতে পঢ়ক : গণতন্ত্ৰত শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদৰ অধিকাৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ: পেমা খাণ্ডু

লগতে পঢ়ক : আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হলৌ বান্দৰ দিৱসত সংৰক্ষণৰ সংকল্প; সুৰক্ষাত বিশেষ পদক্ষেপ অসমৰ

TAGGED:

প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ শোভাযাত্ৰা
বিহু শিল্পীৰ ওপৰত আক্ৰমণ
হিন্দুস্থান ক্লাৱৰ সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ
শ্রীভূমিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.