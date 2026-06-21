দ্বাদশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস : গুৱাহাটীত মুখ্যমন্ত্ৰী, কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীৰ যোগাভ্যাস

দ্বাদশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস : গুৱাহাটীত মুখ্যমন্ত্ৰী, কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীৰ যোগাভ্যাস
মহানগীৰৰ সতী ৰাধিকা শান্তি উদ্যানত ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুষ অভিযান অসমৰ উদ্যোগত দ্বাদশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ আয়োজন ৷
Published : June 21, 2026 at 12:21 PM IST
গুৱাহাটী : দেওবাৰে সমগ্ৰ দেশত পালন কৰা হয় দ্বাদশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস ৷ দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীপাৰৰ সতী ৰাধিকা শান্তি উদ্যানত ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুষ অভিযান অসমৰ উদ্যোগত দ্বাদশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ আয়োজন কৰা হয় । এইবাৰৰ যোগ দিৱসৰ বিষয়বস্তু হৈছে ‘সুস্থ বাৰ্ধক্যৰ বাবে যোগ’ ।
দ্বাদশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু স্বাস্থ্য মন্ত্রী অশোক সিংহলেও অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ অনুষ্ঠানৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে আৰু অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আয়োজিত যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত লক্ষাধিক আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যই উৎসাহেৰে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। যোগাভ্যাসে আমাৰ মনলৈ শান্তি, শৰীৰলৈ শক্তি আৰু জীৱনলৈ ইতিবাচকতা কঢ়িয়াই আনে । হাজাৰ বছৰৰ প্ৰাচীন ভাৰতীয় সভ্যতাৰ এই অমূল্য সাধনাক আজি বিশ্বজুৰি বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাটো সঁচাকৈয়ে আমাৰ বাবে এক গৌৰৱৰ বিষয় ।"
তেওঁ লগতে কয়,"আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ ১২ বছৰীয়া যাত্ৰাৰ এই বিশেষ ক্ষণত আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো, যাৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্বত যোগ আজি এক বিশ্বব্যাপী জন আন্দোলনলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে । আজি ৩৫ লাখৰো অধিক লোকে যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত উৎসাহেৰে অংশগ্ৰহণ কৰি সুস্থ জীৱনশৈলী আৰু সমন্বয়ৰ এক শক্তিশালী বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে ।"
উল্লেখ্য যে দেওবাৰে একে সময়তে অসমৰ ২৩,৪৯৮খন গাঁৱৰ ৩৭,৩৮৩টা স্থানত যোগ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক:সুৰ সম্ৰাজ্ঞী তৰাৱতী মিলি বৰি, লোকশিল্পী ধীৰেশ্বৰ ৰংহাঙলৈ বিশেষ সন্মান