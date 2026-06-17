জন্মজয়ন্তীত অসমীয়া সাংস্কৃতিক জগতৰ প্ৰাণপুৰুষ ৰূপকোঁৱৰক স্মৰণ

জন্মজয়ন্তীত অসমীয়া সাংস্কৃতিক জগতৰ প্ৰাণপুৰুষ ৰূপকোঁৱৰক স্মৰণ
কৰ্মভূমিত গীতে-মাতে, কবিতাৰে জাতিয়ে সুঁৱৰিলে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক ।
Published : June 17, 2026 at 1:35 PM IST
প্ৰণৱ কুমাৰ দাস
তেজপুৰ: অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ প্ৰাতঃস্মৰণীয় পুৰোধা ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ আজি ১২৪ সংখ্যক জন্মজয়ন্তী । অসমীয়া সাংস্কৃতিক জগতৰ প্ৰাণপুৰুষ, অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ বাটকটীয়া মহান শিল্পীৰ জন্মদিনত ৰাজ্য়বাসীয়ে স্মৰণ কৰিছে মহান অৱদানক ।
গীত, নাটক, কবিতা আৰু সমাজ-চিন্তাৰ জৰিয়তে আমাৰ জাতীয় সংস্কৃতিত যি অনন্য অৱদান আগবঢ়োৱা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জন্মদিন শিল্পীগৰাকীৰ কৰ্মস্থলী তেজপুৰতো পালন কৰা হৈছে ।
জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বুধবাৰে পুৱাৰে পৰাই সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰে মুখৰিত হৈ পৰে তেজপুৰ । বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ উদ্যোগত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে মহান শিল্পী, সাহিত্যিক, নাট্যকাৰ আৰু সংগীত স্ৰষ্টাগৰাকীক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰা হয় । পুৱা তেজপুৰৰ ঘৰপৰা চুবুৰিস্থিত প্ৰহ্লাদ চন্দ্ৰ দাস স্মৃতি নৃত্যশালাৰ উদ্যোগত এক বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় । নৃত্যশালাৰ অধ্যক্ষ তথা বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী দীপা দাসৰ পৰিচালনাত আয়োজিত অনুষ্ঠানটোত শিক্ষাৰ্থীসকলে গীত-নৃত্যৰে ৰূপকোঁৱৰলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । এই অনুষ্ঠানটোৰ শুভাৰম্ভ কৰা বাণ থিয়েটাৰৰ সম্পাদক পংকজ বৰুৱা আৰু দীপা দাসে ৰূপকোঁৱৰৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে । ইয়াৰ পিছতে শিক্ষাৰ্থীসকলে জ্যোতি সংগীতৰ লগতে জ্যোতি সংগীতৰ আধাৰত মনোমোহা নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে ।
আনহাতে, বিগত বছৰৰ দৰে ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰাখি তেজপুৰ সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত সাহিত্য সভা ভৱন প্ৰাংগণত থকা ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আৰু নটসূৰ্য ফণী শৰ্মাৰ আবক্ষ মূৰ্তিৰ সন্মুখত ‘গীতে-মাতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি’ শীৰ্ষক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় । তেজপুৰ সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক পংকজ বৰুৱাই আঁতধৰা অনুষ্ঠানটোত সভাপতি ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস, প্ৰাক্তন সভাপতি ডঃ ভূপেন শইকীয়া আৰু ৰমেশ চন্দ্ৰ কলিতাই বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু মাল্যাৰ্পণ কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ।
এই অনুষ্ঠানটোত তেজপুৰৰ বিধায়ক পৃথ্বিৰাজ ৰাভাসহ কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি, সাহিত্যিক, শিল্পী আৰু সাংস্কৃতিক কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি ডঃ ভূপেন শইকীয়াই ৰূপকোঁৱৰৰ জীৱন-দৰ্শন, সাহিত্য-সংস্কৃতি আৰু জাতীয় চেতনাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ অনবদ্য অৱদানৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰে ।
বিধায়ক পৃথ্বিৰাজ ৰাভাইও জ্যোতি সংগীতৰ কলিৰে ৰূপকোঁৱৰক সোঁৱৰণ কৰি তেওঁৰ আদৰ্শ নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত সজীৱ কৰি ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাই কয়,"ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা কেবল তেজপুৰৰে নহয়, সমগ্ৰ অসমৰেই নয়নৰ মণি । আধুনিক অসম গঢ়োতা আছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা । প্ৰথম আধুনিক গীতৰ অৱদান আগবঢ়াই গৈছে । তেওঁ আমাক প্ৰথম বোলছবি দান দিছে । ভৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই যি অৱদান আগবঢ়াই গৈছিল তাৰ পৰাই তেওঁক এগৰাকী সংগ্ৰামী যঁজাৰু হিচাপে জানো ।"
অনুষ্ঠানটোত সদৌ অসম লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ যুটীয়া সম্পাদিকা ৰুমা দেৱীয়ে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ জীৱন-দৰ্শনৰ ওপৰত ৰচিত স্বৰচিত কবিতা আবৃত্তি কৰে । আনহাতে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষয়িত্ৰী নমিতা ভট্টাচাৰ্য্যই ৰূপকোঁৱৰৰ এটি কালজয়ী কবিতা আবৃত্তি কৰে ।
লগতে পঢ়ক:ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ১২৩ সংখ্যক ওপজা দিন