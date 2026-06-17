ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ১২৩ সংখ্যক ওপজা দিন
১৯০৩ চনৰ আজিৰ দিনটোতে ডিব্ৰুগড়ৰ তামোলবাৰী চাহ বাগিচাত জন্ম হৈছিল অসমীয়া বোলছবিৰ জনক জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ।
Published : June 17, 2026 at 7:39 AM IST
কলিয়াবৰ: আজি ১৭ জুন; অসমীয়া সংস্কৃতিৰ কাণ্ডাৰী, সুন্দৰৰ পূজাৰী ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ১২৩ সংখ্যক ওপজা দিন । ১৯০৩ চনৰ আজিৰ দিনটোতে ডিব্ৰুগড়ৰ তামোলবাৰী চাহ বাগিচাত জন্ম হৈছিল অসমীয়া বোলছবিৰ জনক জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ । তেওঁৰ পিতৃ আছিল পৰমানন্দ আগৰৱালা আৰু মাতৃ আছিল কিৰণময়ী আগৰৱালা ৷ প্ৰতিমাৰ খনিকৰ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা আছিল তেওঁৰ বৰদেউতাক ৷
অসমীয়া সাহিত্য, সংস্কৃতি আৰু নাট্য জগতলৈ তেওঁ আগবঢ়াই যোৱা অৱদান অতুলনীয় । মাত্ৰ ৪৮ বছৰীয়া জীৱনকালত অসমীয়া সাংস্কৃতিক জগতলৈ অমূল্য অৱদান আগবঢ়াই গৈছে এইগৰাকী মহান ব্যক্তিয়ে । ১৯৩৫ চনত তেওঁ প্ৰথম অসমীয়া কথাছবি 'জয়মতী' নিৰ্মাণ কৰি অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ ভেটি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল । যি আছিল সেই সময়ৰ এক দুঃসাহসিক কাৰ্য । ১৯৩৯ চনত তেওঁ নিৰ্মাণ কৰে দ্বিতীয়খন বোলছবি ‘ইন্দ্ৰমালতী’ ।
তেওঁ নিজে ৰচনা কৰা আৰু সুৰাৰোপিত কৰা গীতসমূহ আমাৰ সমাজত 'জ্যোতি সংগীত' হিচাপে চিৰকাল প্ৰাণৱন্ত হৈ থাকিব । জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কালজয়ী নাটকসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম 'শোণিত কুঁৱৰী', 'কাৰেঙৰ লিগিৰী', ‘ৰূপালীম’, ‘নিমাতী কইনা’, 'লভিতা' আদি ।
জ্য়োতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা কেৱল এগৰাকী শিল্পীয়েই নাছিল, বৰঞ্চ ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰো এজন সক্ৰিয় সেনানী আছিল তেওঁ । গীত আৰু কবিতাৰ মাধ্যমেৰে তেওঁ জনসাধাৰণৰ মাজত দেশপ্ৰেম আৰু জাতীয় চেতনাৰ জাগৰণ ঘটাইছিল ।
ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ১২৩ সংখ্যক ওপজা দিনত সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে তেওঁক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰিছে ৷ এই মহান শিল্পীজনাৰ চৰণত সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত আৰু গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে কলিয়াবৰৰ উদীয়মান গায়ক দিপ্লুৰঞ্জন হাজৰিকাই । "লুইতৰ আকাশত তৰাৰ তৰাৱলী" গীতটিৰে ৰূপকোঁৱৰলৈ শ্ৰদ্ধা জনাইছে যুৱশিল্পীগৰাকীয়ে ৷ এই গীতটি ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ এটি অতি জনপ্ৰিয় আৰু আৱেগিক দেশপ্ৰেমমূলক গীত । জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই তেওঁৰ বিখ্যাত বিপ্লৱী নাটক 'লভিতা'ৰ বাবে ৰচনা কৰিছিল এই গীতটি ।
লগতে পঢ়ক: বোকাখাতত ৰাইন’ চিনেমাছ: জুবিনৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি অৰুণ হাজৰিকাৰ