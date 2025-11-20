হঠাৎ সলনি হ'ল বজালীৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক; দায়িত্ব দিলে ১২ বছৰীয়া নিবিড়ক

হঠাৎ সলনি হ'ল বজালীৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক; দায়িত্ব দিলে ১২ বছৰীয়া নিবিড়ক
বিশ্ব শিশু দিৱস উপলক্ষে আৰু ভৱিষ্যতে আৰক্ষী বিষয়া হোৱাৰ সপোন পুহি ৰখা নিবিড় নেছন বৰুৱাক এদিনৰ বাবে বজালী জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ আসনত বহুওৱা হয় ।
বজালী : বৃহস্পতিবাৰে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি উদযাপন কৰা হৈছে বিশ্ব শিশু দিৱস । বিভিন্ন দেশত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে বিশ্ব শিশুসকলৰ বাবে ২০ নৱেম্বৰৰ দিনটো উদযাপন কৰা হয় । বিশ্ব শিশু দিৱসত বজালী জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিশেষ পদক্ষেপ । এগৰাকী ১২ বছৰীয়া শিশুক এদিনৰ বাবে অৰ্পণ কৰা হয় বজালী জিলাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দায়িত্ব ।
ভৱিষ্যতে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া হোৱাৰ সপোন মনত পুহি ৰখা জিলাখনৰ এটি মেধাৱী শিশু তথা সপ্ত শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰি থকা ১২ বছৰীয়া নিবিড় নেছন বৰুৱাক এদিনীয়া আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দায়িত্বভাৰ অৰ্পণ কৰা হয় । বৃহস্পতিবাৰে আৰক্ষীৰ পোছাক পৰিধান কৰি জিলাখনৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ আসনত বহাৰ পিছতে আৰক্ষী অধীক্ষক, অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক, আৰক্ষী বিষয়াসহিতে সকলোৱে চেলুট দি এদিনীয়া আৰক্ষী অধীক্ষক নিবিড় নেছন বৰুৱাৰ সৈতে চিনাকি হয় ।
ইয়াৰ পিছতে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ত্ৰিনয়ন ভূঞাই কাৰ্যালয়ৰ সকলো কৰ্মচাৰীৰ সৈতে তেওঁক চিনাকি কৰাই দিয়ে আৰু কাৰ্যালয়ৰ সকলো বিভাগ পৰিদৰ্শন কৰে ।
উল্লেখ্য যে কেইদিনমান পূৰ্বে শিশুগৰাকীৰ এনে বিৰল ইচ্ছা অনুসৰি পিতৃ অংকুৰ বৰুৱাই মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ এক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল । ইয়াৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ নিৰ্দেশ অনুযায়ী বিশ্ব শিশু দিৱসৰ দিনাখন কণমানি নিবিড় নেছন বৰুৱা এদিনৰ বাবে হৈ পৰে বজালী জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ।
আনহাতে, এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতে সবিশেষ ব্যক্ত কৰে বজালী জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকে । লগতে দিনজোৰাকৈ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি কণমানি আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়েও বজালী জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক কাৰ্যালয়ত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ আগত অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ত্ৰিনয়ন ভূঞাই কয়, "বিশ্ব শিশু দিৱসত যেতিয়া এগৰাকী শিশুৱে জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ আসনত বহিছে তাতকৈ আৰু ভাল খবৰ হ'ব নোৱাৰে । তেখেতৰ সৰুৰে পৰাই মন আৰক্ষীৰ পোছাকযোৰ পিন্ধাৰ । লগতে এখন জিলাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে পৰিচালনা কৰাৰ মন, সমাজসেৱা কৰাৰ মন । এই কাৰণেই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছিল আৰু তাৰ যোগেদি আমাৰ ডিজিপি ছাৰৰ পৰা নিৰ্দেশনা আহিল আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়লৈ । সেই সূত্ৰে আমি ভাবিলোঁ যে বিশ্ব শিশু দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আজিৰ দিনটোতকৈ আৰু ভাল দিন নহ'ব ।"
আনহাতে, জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক সুমন চক্ৰৱৰ্তীয়ে কয়, "আজি আপোনালোকে জানে বিশ্ব শিশু দিৱস । গতিকে বিশ্ব শিশু দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ বজালীৰে নিবিড় নেছন বৰুৱা, অংকুৰ বৰুৱাৰ ল'ৰা, তেখেত সপ্তম শ্ৰেণীত পঢ়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ । তেখেতৰ মনত ইচ্ছা আছিল বজালীৰ এছ পি হোৱাৰ কাৰণে এদিনৰ কাৰণে হ'লেও । তেখেতে ইউ পি এছ চি বা এনেধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা দিবলৈ বৰ আগ্ৰহ । তেখেতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিছিল, ডিজিপি ছাৰৰ পৰাও নিৰ্দেশনা আহিল । সেইমতে আজি বিশ্ব শিশু দিৱসৰ দিনা তেখেতক সেই সুবিধাকণ প্ৰদান কৰোঁ ।"
ইফালে এদিনৰ বাবে জিলা এখনৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত নিবিড় নেছন বৰুৱাই কয়, "আজি বিশ্ব শিশু দিৱস উপলক্ষে সকলোকে মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । আজি এই বিশেষ দিনটোত মই বজালী জিলাৰ এদিনৰ আৰক্ষী অধীক্ষক হোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিলোঁ । এই সুযোগটো দিয়াৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ লগতে অসম পুলিচৰ ডিজিপি সন্মানীয় হৰমিৎ সিং ছাৰ, বজালী জিলাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক সুমন চক্ৰৱৰ্তী ছাৰ আৰু বজালী জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ত্ৰিনয়ন ভূঞা ছাৰকে আদি কৰি বজালী আৰক্ষী অধীক্ষক কাৰ্যালয়ৰ সমূহ পৰিয়ালবৰ্গক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"