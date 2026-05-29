বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ অভিযান : সচিবৰ পাছত বিধানসভাত কৰ্মৰত ১২ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া-কৰ্মচাৰীক অব্যাহতি

বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ অভিযান : সচিবৰ পাছত বিধানসভাত কৰ্মৰত ১২ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া-কৰ্মচাৰীক অব্যাহতি
এক্সন মোডত বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাস ৷
Published : May 29, 2026 at 11:45 PM IST
গুৱাহাটী: অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দায়িত্ব লোৱাৰ পাছত প্ৰথমখন অধিৱেশনৰ পাছতে কঠোৰ হৈছে ৰণজিৎ কুমাৰ দাস । বুধবাৰে বিধানসভাৰ অধিৱেশন শেষ হোৱাৰ পাছত বিধানসভাৰ সচিব দুলাল পেগুক হঠাতে অব্যাহতি দিয়া হৈছিল ।
অৱসৰৰ পাছতো পুনৰ চাকৰিত মকৰল হোৱা দুলাল পেগুক অব্যাহতি দিয়াৰ পাছত অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে শুকুৰবাৰে আন ১২ জন বিষয়া-কৰ্মচাৰীক চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিয়ে । এইসকল কৰ্মচাৰীক অৱসৰৰ পাছত পুনৰ চাকৰিত মকৰল কৰিছিল বিধানসভা সচিবালয়ে । কিন্তু দায়িত্ব লৈয়ে অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান ।
অব্যাহতি দিয়া ১২ জন বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ ভিতৰত সচিব হিচাপে অৱসৰ লৈ পুনৰ কৰ্মৰত হৈ থকা ৰণজিৎ কুমাৰ শৰ্মাও আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । ৰণজিৎ কুমাৰ শৰ্মাই অৱসৰৰ পাছত কমিটী অৱ পাব্লিক আণ্ডাৰটেকিঙৰ বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়া হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি আছিল । ইয়াৰ উপৰি অৱসৰৰ পাছত বিধানসভাত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা পংকজ কুমাৰ শৰ্মাক অব্যাহত দিয়া হৈছে । উপ-সচিব হিচাপে অৱসৰ লোৱা পংকজ কুমাৰ শৰ্মা বিধায়কৰ হোষ্টেলৰ বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়াৰ দায়িত্বত আছিল ।
সেইদৰে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা ধনজিৎ তালুকদাৰক কাৰ্যকাল বৃদ্ধি কৰি ইছ্যু ব্ৰাঞ্চৰ অ’এছডি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিবলৈ পূৰ্বৰ অধ্যক্ষই নিযুক্তি দিছিল । তেওঁ বিশেষ বিষয়া হিচাপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল । তেওঁকো অব্যাহতি দিয়া হৈছে ।
আনহাতে, নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থকা অবৰ সচিব শেৱালী দেৱীকো অব্যাহত দিয়া হৈছে । অৱসৰৰ পাছত তেওঁ লেজিলেশ্যন ব্ৰাঞ্চৰ সমন্বয়ক হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি আছিল । অব্যাহত দিয়া আনসকল হৈছে তাৰিণীকান্ত স্বৰ্গীয়াৰী, কবিৰাম হালৈ, কুলধৰ কামান, সমীৰ দাস, মাধৱ তালুকদাৰ, ভৱেন পেগু, বিশ্বজিত সোম আৰু দিলিৰাম শৰ্মা । আটাইকেইজন বিষয়া-কৰ্মচাৰীয়ে অৱসৰৰ পাছত চাকৰি কাৰ্যকাল বৃদ্ধিৰে বিধানসভাত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল ।
উল্লেখ্য যে, পূৰ্বৰ অধ্যক্ষই এইসকল বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধি কৰিছিল । ইফালে বিধানসভাৰ সচিব দুলাল পেগুক অব্যাহতি দিয়াৰ পাছত বিধানসভাৰ অতিৰিক্ত সচিব ৰাজীৱ ভট্টাচাৰ্যক সচিবৰ দায়িত্ব দিয়া হয় ।
