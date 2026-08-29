নেপালত সন্ধানহীন অসমৰ ১২জন: তালিকা দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে

নেপালত সন্ধানহীন অসমৰ ১২জন: তালিকা দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে
নেপালৰ বানত এইপৰ্যন্ত ৫৭৯জনৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ১৯২৪জন নিৰুদ্দেশ হৈ আছে । এই বানৰ পাছৰে পৰা অসমৰ ১২জন লোক সন্ধানহীন হৈ আছে ৷
Published : August 29, 2026 at 9:32 AM IST
হায়দৰাবাদ : নেপালৰ বানত অসমৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ঋতুপৰ্ণ ব্ৰহ্ম আৰু মন্ত্ৰী বসুমতাৰীসহ ১২জন লোক সন্ধানহীন হৈ আছে ৷ তেওঁলোকৰ সৈতে বৰ্তমান পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিব পৰা হোৱা নাই ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুকুৰবাৰৰ মাজনিশা সামাজিক মাধ্যম এক্সত এই তথ্য সদৰী কৰে ৷
সামাজিক মাধ্যম এক্সৰ এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "এতিয়ালৈকে আমি অসমৰ পৰা নেপালত নিৰুদ্দেশ হোৱা ১২ জন লোকৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো ৷ তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি নিৰাপদে উদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে ৷"
Till now we have been able to establish details of 12 people from Assam who are yet to be traced in Nepal.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 28, 2026
Efforts are underway to establish connection with them and safely rescue them. https://t.co/hDRtdeQIqN pic.twitter.com/CELAGNU5Qy
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই নেপালত সন্ধানহীন অসমৰ লোককেইজনৰ সবিশেষ সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰে ৷ তেওঁলোক হৈছে ক্ৰমে:
|ক্ৰমিক নম্বৰ
|নাম
|ঠিকনা
|১
|ঋতুপৰ্ণ ব্ৰহ্ম
|গাঁও: দৈদাক, ডাকঘৰ: লাংহিন; আৰক্ষী থানা-ডকমকা, জিলা: কাৰ্বি আংলং, মোবাইল নম্বৰ: ৯৭১৬১৬২৭১৭, ৭০০২১৮৪৫৮৬
|২
|মন্ত্ৰী বসুমতাৰী
|গাঁও: দৈদাক, ডাকঘৰ: লাংহিন, আৰক্ষী থানা: ডকমকা, জিলা: কাৰ্বি আংলং, মোবাইল নম্বৰ ৯৭১৬১৬২৭১৭
|৩
|সোণেশ্বৰ নাৰ্জাৰী
|গাঁও: দৈদাক, ডাকঘৰ: লাংহিন, আৰক্ষী থানা-ডকমকা, জিলা: কাৰ্বি আংলং, মোবাইল নম্বৰ: ৮৪৭১৮১৪৩৭৪
|৪
|ৰাহুল দৈমাৰী
|গাঁও: জয়পুখুৰী, আৰক্ষী থানা: মেৰাপানী, জিলা: গোলাঘাট
|৫
|শতদল নাথ
|আৰক্ষী থানা: ডবকা, জিলা: হোজাই
|৬
|পংকজ নৌগ
|ৰুক্মিণী গাওঁ, গুৱাহাটী, জিলা: কামৰূপ মেট্ৰ' (অসম), ফোন: ০৭৯৭০৫০০২৭০ ই-মেইল: pankaj:naug@gmail:com
|৭
|পংকজ বৰ্মন
|গাঁও: আৰাৰা, আৰক্ষী থানা: আৰাৰা, নলবাৰী
|৮
|অৰুণ মহন্ত
|গাঁও: আৰাৰা, আৰক্ষী থানা: আৰাৰা, নলবাৰী
|৯
|সমৰ বেজবৰুৱা
|গাঁও: আৰাৰা, আৰক্ষী থানা: আৰাৰা, নলবাৰী
|১০
|ডাঃ দীপালী সৰকাৰ
|লংকেশ্বৰ, গুৱাহাটী, জিলা: কামৰূপ মহানগৰ, ফোন নম্বৰ: ৯৪৩৫০৪৯৪৩৪
|১১
|মানস কুমাৰ ঘোষ
|লংকেশ্বৰ, গুৱাহাটী, জিলা: কামৰূপ মহানগৰ, ফোন নম্বৰ: ৯৪৩৫০৪৯৪৩৪
|১২
|ডাঃ তীৰ্থ চলিহা
|নলবাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতাল, দক্ষিণ গাঁও, ঘগ্ৰাপাৰ, জিলা: নলবাৰী
ইয়াৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহস্পতিবাৰে সামাজিক মাধ্যম এক্সৰ এটা পোষ্টত নেপালত আবদ্ধ হৈ থকা ৰাজ্যৰ প্ৰতিজন লোককে নিজ ভূমিলৈ ঘূৰাই অনা হ’ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল ৷ আবদ্ধ লোকসকলক সুৰক্ষিতভাৱে উদ্ধাৰৰ বাবে চেষ্টা চলাই থকা হৈছে বুলি পোষ্টটোত তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল ৷
লগতে পঢ়ক : নেপালৰ বান : আজিও সন্ধান নাই লাংহিঙৰ ঋতুপৰ্ণ ব্ৰহ্ম আৰু মন্ত্ৰী বসুমতাৰীৰ