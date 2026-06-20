চাকৰিৰ প্ৰলোভনেৰে বহিঃৰাজ্যলৈ সৰবৰাহ: বিহাৰত উদ্ধাৰ অসমৰ শতাধিকৰো অধিক যুৱক-যুৱতী
মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ টাৰ্গেট ভাৰত-ভূটান সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ দুখীয়া পৰিয়াল ।
Published : June 20, 2026 at 11:07 AM IST
মঙলদৈ: ৰাজ্য়ৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে তামুলপুৰ জিলাৰ ভাৰত-ভূটান সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত সক্ৰিয় হৈ পৰিছে মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ । বিভিন্ন প্ৰলোভনেৰে এই চক্ৰটোৱে দুখীয়া পৰিয়ালৰ যুৱক-যুৱতীক টাৰ্গেট কৰি লৈছে । ইয়াৰ মাজতেই চৰকাৰী চাকৰিৰ প্ৰলোভনেৰে অসমৰ পৰা বিহাৰলৈ নিয়া ১১৫ গৰাকী যুৱক-যুৱতীক উদ্ধাৰ কৰিলে সশস্ত্ৰ সীমা বলে ।
চৰকাৰী চাকৰিৰ প্ৰলোভনেৰে অসমৰ পৰা বিহাৰলৈ নি বন্দী কৰি ৰখা মুঠ ১১৫ গৰাকী যুৱক-যুৱতীক নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰে এছএছবিয়ে । উদ্ধাৰ হোৱা ভুক্তভোগীসকলৰ ভিতৰত ৪৮ গৰাকী যুৱতী আৰু ৬৭ জন যুৱক । ইয়াৰ ভিতৰত কেইবাগৰাকী নাবালকো আছে ।
এছএছবিৰ উদ্ধাৰকাৰী দলৰ অধিনায়ক মনোজ কুমাৰ শৰ্মাই এই উদ্ধাৰ কাৰ্য সম্পৰ্কে কয়, "অসমৰ বহুত পৰিয়াল আছে, বিশেষকৈ ভাৰত-ভূটান সীমান্তত থকা গাঁৱৰ বহুত দুখীয়া ঘৰৰ লৰা-ছোৱালীক মানৱ সৰবৰাহকাৰীয়ে ফুচুলাই বিহাৰলৈ নিয়ে । এই দুখীয়াল পৰিয়ালকেইটাই তেওঁলোকৰ সন্তানক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় ।"
এছএছবিৰ উদ্ধাৰকাৰী দলৰ অধিনায়কগৰাকীয়ে পুনৰ কয়," এই সন্দৰ্ভত আমি প্ৰিয়ংক কাননগো, এনআৰচি সদস্য, তেজপুৰ ছেক্টৰৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা ডিআৰজি আৰু বিজপাৰা মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ ডিআইজিৰ সৈতে সমন্বয় কৰি পুংখানুপুংখ তদন্ত চলাইছিলো । আমি সবিশেষ পৰীক্ষা কৰি ভুক্তভোগীৰ অৱস্থান, ফোনৰ অৱস্থানৰ তথ্যকে ধৰি অনুসন্ধান কৰিলো আৰু এই সকলোবোৰ পদ্ধতিগত পদক্ষেপ সম্পূর্ণ কৰিলো । ইয়াৰ পিছত আমাৰ মানৱ সৰবৰাহ বিৰোধী ইউনিটে সমষ্টিপুৰ আৰক্ষী বিষয়া, এনজিঅ' আৰু স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষৰ সহযোগত এটা বৃহৎ অভিযান চলাইছিলো । এই অভিযানত ১১৫ গৰাকী ভুক্তভোগীক উদ্ধাৰ কৰা হয় । ইয়াৰে ৪৮ গৰাকী যুৱতী আৰু ৬৭ জন যুৱক ।"
বিষয়াগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "ভাৰত-ভূটান সীমান্তত অৱস্থিত বাচিগাঁৱৰ পৰা আমি বহুতো দুখীয়া পৰিয়ালৰ ল’ৰা-ছোৱালী উদ্ধাৰ কৰিছো । ওদালগুৰি, তিনিচুকীয়াকে ধৰি মঙলদৈৰ বিভিন্ন ঠাইৰ ল'ৰা-ছোৱালী এই অভিযানত উদ্ধাৰ কৰিছো । বৰ্তমান উদ্ধাৰ কৰা যুৱক-যুৱতীৰ সৈতে কাউন্সিলিং চলি আছে । মানৱ সৰবৰাহত জড়িত ৯ জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ।" বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "জনসাধাৰণৰ ওচৰত এটাই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছো যে যদি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ কোনো সন্তান এনেদৰে নিৰুদ্দেশ হৈছে তেনেহ'লে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব । সমাজকৰ্মী হিচাপে আমাৰ ভূমিকা পালন কৰিবলৈ আমি এক প্ৰচেষ্টা চলাইছো ।"
মানৱ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে এছএছবিয়ে নিৰ্ভয়া অভিযান চলাই থকাৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰে এছএছবিৰ উদ্ধাৰকাৰী দলৰ অধিনায়কগৰাকীয়ে । তেওঁ পুনৰ কয় যে এই মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰটোৱে অসমৰ তামুলপুৰ জিলাৰ ভাৰত-ভূটান সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত বসবাস কৰা অতি দৰিদ্ৰ তথা অসহায় পৰিয়ালসমূহক লক্ষ্য কৰি লৈছে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ সদস্য প্ৰিয়ংক কাননগোৰ নিৰ্দেশনাত চলোৱা এক বৃহৎ যুটীয়া অভিযানত সশস্ত্ৰ সীমা বল তেজপুৰ, বিহাৰ আৰক্ষী, নতুন দিল্লীৰ মিছন মুক্তি ফাউণ্ডেচন, ৰেচকিউ এণ্ড ৰিলিফ ফাউণ্ডেচন আৰু অন্যান্য সামাজিক সংগঠনৰ সহযোগত এটা বৃহৎ মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ ফাদিল কৰা হয় ।
লগতে পঢ়ক:নাইজেৰিয়াৰ নাগৰিকসহ মানৱ সৰবৰাহকাৰীৰে জৰিত চাৰিজনক আটক সেনা-আৰক্ষীৰ
দিনদুপৰতে মহানগৰীত ডকাইতিৰ ঘটনা, পাথৰকুঁৱেৰীত যুৱকৰ পৰা ডকাইতে লৈ গ'ল তিনি লাখৰো অধিক ধন