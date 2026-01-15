ETV Bharat / state

বিহুৰ দিনাও ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় কৰ্মচাৰী সন্থাৰ অনশন চলিয়ে থাকিল

বিহুৰ দিনা ঘৰৰ পৰা আঁতৰত থাকিও প্ৰাপ্যৰ বাবে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত সদৌ অসম ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় কৰ্মচাৰী সন্থাৰ । ধৰ্ণাস্থলীতে মেজি সাজি পৰম্পৰা ৰক্ষা ।

108 Mrityunjoy service workers protest
বিহুৰ দিনাও ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় কৰ্মচাৰী সন্থাৰ অনশন চলিয়ে থাকিল (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 15, 2026 at 7:43 AM IST

গুৱাহাটী : অসমৰ চৌদিশে ভোগালী বিহুৰ উছাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । অসমৰ গাঁও, নগৰ আৰু চহৰ সকলোতে ভোগালী বিহু উদযাপন হৈছে । মঙলবাৰে ভোগালী বিহুৰ উৰুকাত লগে ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ পিছত বুধবাৰে মেজি জ্বলাই অগ্নি দেৱতাক সেৱা কৰিলে ৰাজ্যবাসীয়ে ।

কিন্তু ইয়াৰ এখন বিপৰীত ছবি দেখা গৈছে গুৱাহাটীত । বিহুৰ সময়ত নিজৰ মাক, দেউতাক আৰু পৰিয়ালৰ পৰা আঁতৰত থাকি প্ৰাপ্যৰ বাবে একাংশ খিলঞ্জীয়া অসমীয়াই উৰুকাৰ ভোজভাত আৰু মাঘৰ বিহুৰ আনন্দ আৰু উছাহৰ পৰা আঁতৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব লগা হৈছে । মাঘ বিহুৰ উছাহ, আনন্দ নাই তেওঁলোকৰ মনত । মঙলবাৰে পুহ মহীয়া জাৰৰ মাজতো উৰুকাৰ নিশা আৰু বুধবাৰে মাঘৰ বিহুৰ দিনাও নিজৰ প্ৰাপ্য বিচাৰি গুৱাহাটীৰ চচলস্থিত ধৰ্ণাস্থলীত প্ৰতিবাদত বহি আছে ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় সেৱাৰ কৰ্মচাৰীসকল ।

বিহুৰ দিনাও ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় কৰ্মচাৰী সন্থাৰ অনশন চলিয়ে থাকিল (ETV Bharat Assam)

চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ আৰু প্ৰাপ্য আদায়ৰ দাবীত গুৱাহাটীৰ চচলত আৰম্ভ কৰা সদৌ অসম ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় কৰ্মচাৰী সন্থাৰ উদ্যোগত অনিৰ্দিষ্টকালীন কৰ্মবিৰতি আৰু অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীৰ বুধবাৰে ৪৫ দিন অতিক্ৰম কৰিলে । উৰুকাৰ দিনা প্ৰতিবাদৰ মাজতে আকৌ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি মেজিও সাজিলে । বুধবাৰে মাঘৰ বিহুৰ দিনা পুৱাই মেজি জ্বলাই অগ্নিক সেৱা জনাই চচলৰ ধৰ্ণাস্থলীতে উদযাপন কৰে অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ মাঘৰ বিহু ।

গুৱাহাটীৰ চচল ধৰ্ণাস্থলীত ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় কৰ্মচাৰী সন্থাৰ অনশন (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে বিগত ৪৫ দিন ধৰি কেইবাশ কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ পিছতো ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় সেৱা কৰ্তৃপক্ষৰ কোনো গুৰুত্ব নাই । তেওঁলোকৰ দাবী, "আমাৰ দাবীসমূহ পূৰণ নোহোৱা পৰ্যন্ত প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব ।"

কিন্তু কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদক গুৰুত্ব নিদিয়াকৈ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে শেহতীয়াকৈ ৮০০ ৰো অধিক চালকক অস্থায়ী ভিত্তিত নিয়োগ কৰাৰ লগতে ই এম টি, আৰু জৰুৰীকালীন সঁহাৰি বিষয়াৰূপে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিযুক্তি দি প্ৰশিক্ষণো চলাই আছে ।

গুৱাহাটীৰ চচল ধৰ্ণাস্থলীত ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় কৰ্মচাৰী সন্থাৰ অনশন (ETV Bharat Assam)

প্ৰতিবাদী কৰ্মচাৰীৰ দাবীক গুৰুত্ব নিদিয়া প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ভূমিকালৈ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হৈছে । ইফালে কৰ্মচাৰীসকলে ২০২৫ বৰ্ষৰ ১ ডিচেম্বৰৰ পৰা গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে যদিও তেওঁলোকৰ দাবী পূৰণ হ'ব নে নাই ইয়াকে লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । সম কামৰ সম অধিকাৰ, চাকৰিৰ নিশ্চয়তা, দৰমহা বৃদ্ধি, বীমাৰ সুবিধা, অভাৰ টাইমৰ ভাট্টা নিশ্চিয়তাকে ধৰি কেইবাটাও দাবীৰে এই অনিৰ্দিষ্টকালীন প্ৰতিবাদ কৰিছে ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় কৰ্মচাৰী সন্থাই ।

