ব্যাহত ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় সেৱা : কৰ্মচাৰীৰ আন্দোলনৰ মাজতে নতুন নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া, ৮০০ নতুন নিযুক্তি

ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদৰ মাজতে ই এম আৰ আই গ্রীণ হেল্থ চাৰ্ভিচেছ কৰ্তৃপক্ষই আৰম্ভ কৰিছে নতুনকৈ নিযুক্তি দিয়া প্ৰক্ৰিয়া ।

108 Mrityunjaya service disrupted
১০৮ মৃত্যুঞ্জয় সেৱা (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 6, 2025 at 10:44 PM IST

4 Min Read
গুৱাহাটী : কৰ্মচাৰীৰ আন্দোলনৰ মাজতে ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় এম্বুলেন্স সেৱাত নতুনকৈ নিযুক্তি দিয়া প্ৰক্ৰিয়া দ্ৰুতগতিত আৰম্ভ কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে ৮০০ৰো অধিক ই এম টি পাইলট আৰু জৰুৰীকালীন সঁহাৰি বিষয়া (ই আৰ অ') নিযুক্তি দিয়া হৈছে আৰু লগতে এই নিযুক্তি অভিযান জৰুৰীভাৱে অব্যাহত ৰাখিছে ।

বিগত ছয়দিন ধৰি কৰ্মবিৰতিৰে আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিছে ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় এম্বুলেন্স সেৱাৰ কৰ্মচাৰীসকলে । ফলত ৰাজ্যত ব্যাহত হৈ পৰিছে জৰুৰীকালীন ১০৮ সেৱা । সদৌ অসম ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় কৰ্মচাৰী সন্থাই নিজৰ দাবীত অটলহৈ অব্যাহত ৰখা আন্দোলনৰ মাজতে এই সেৱা পৰিচালিত কৰা ই এম আৰ আই গ্রীণ হেল্থ চাৰ্ভিচেছ কৰ্তৃপক্ষই নতুনকৈ নিযুক্তি দিয়া প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে ।

108 Mrityunjaya service disrupted
১০৮ মৃত্যুঞ্জয় সেৱা (ETV Bharat)

কৰ্তৃপক্ষই ১০৮ সেৱা ব্যাহত নোহোৱাকৈ পৰিচালনা কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাজ্যজুৰি ৮০০ৰো অধিক স্থানীয় যুৱক-যুৱতীক চালক আৰু জৰুৰীকালীন সঁহাৰি বিষয়া হিচাপে নিযুক্তি দিছে । এই কথা জানিবলৈ দিয়ে ই এম আৰ আই গ্রীণ হেল্থ চাৰ্ভিচেছৰ মানৱ সম্পদ বিভাগৰ মুৰব্বী সিদ্ধার্থ লস্কৰে ।

তেওঁ কয়, "ই এম আৰ আই গ্রীণ হেল্থ চাৰ্ভিচেছে সমগ্ৰ অসমত ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় জৰুৰীকালীন এম্বুলেন্স সেৱা ব্যাহত নোহোৱাৰ বাবে দ্রুতগতিত কাম কৰি আছে । আজি সন্ধিয়ালৈ ৰাজ্যজুৰি ৭৫০খন এম্বুলেন্স কার্যক্ষম হৈছে । নাগৰিকসকলৰ বাবে নিৰবিচ্ছিন্ন জৰুৰীকালীন সঁহাৰি সেৱা বজাই ৰাখিবলৈ ই এম আৰ আই কৰ্তৃপক্ষই নিযুক্তিৰ প্ৰচেষ্টা ত্বৰান্বিত কৰিছে ।"

108 Mrityunjaya service disrupted
১০৮ মৃত্যুঞ্জয় সেৱা (ETV Bharat)

তেওঁ কয়, "ইতিমধ্যে ৮০০ৰো অধিক ই এম টি পাইলট আৰু জৰুৰীকালীন সঁহাৰি বিষয়া নিযুক্তি দিয়া হৈছে । এই নিযুক্তি অভিযান জৰুৰীভাৱে অব্যাহত আছে । তদুপৰি তাৎক্ষণিক সেৱাৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰিবলৈ প্রায় ৮০০ জন চালকক অস্থায়ী ভিত্তিত নিয়োগ কৰা হৈছে ।"

তেওঁ কয়, "তদুপৰি ৫৬০-৬০০ গৰাকী চালক আৰু এ এন এম নাৰ্ছক জিলা প্রশাসনে ফিল্ড অপাৰেচন শক্তিশালী কৰিবলৈ নিয়োজিত কৰিছে । বর্তমান প্রায় ৫০ শতাংশ এম্বুলেন্স ই এম টি আৰু নাৰ্ছৰ সৈতে চলি আছে আৰু বাকী সোনকালেই কাৰ্যক্ষম কৰি তোলা হ'ব ।"

108 Mrityunjaya service disrupted
১০৮ মৃত্যুঞ্জয় সেৱা (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে কয়, "যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান স্বত্বেও ই এম আৰ আইয়ে ৰোগীক অনা-নিয়া কৰাৰ ক্ষেত্রত কোনো ধৰণৰ বাধা নোহোৱাকৈ নিজৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । আনহাতৰ ই এম টি আৰু নাৰ্ছসকলে পৰিবহণৰ সময়ত ৰোগীসকলক যত্ন প্ৰদান কৰা প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে ।"

তেওঁ কয়, "ই এম আৰ আইয়ে বাকী থকা ৫০ শতাংশ ই এম টি মানৱশক্তি অহা কেইদিনমানৰ ভিতৰত নিয়োজিত কৰিব । যাৰ ফলত সেৱাৰ সম্পূৰ্ণ পুনৰুদ্ধাৰ সম্ভৱ হ'ব । ই এম আৰ আইয়ে অসমৰ জনসাধাৰণৰ সেৱা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ অটল প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ নিশ্চিত কৰিব বিচাৰে ।"

108 Mrityunjaya service disrupted
১০৮ মৃত্যুঞ্জয় সেৱা কৰ্মচাৰীৰ আন্দোলন (ETV Bharat)

তেওঁ কয়, "অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি ই এম আৰ আই কৰ্তৃপক্ষই এই প্ৰত্যাহ্বানৰ সময়ছোৱাত কোনো নাগৰিকে যাতে জৰুৰীকালীন চিকিৎসা সহায়ৰ পৰা বঞ্চিত নহয় সেয়া নিশ্চিত কৰিবলৈ সম্ভৱপৰ সকলো ব্যৱস্থা কৰি আছে । ই এম আৰ আইয়ে এইটো স্পষ্ট কৰিব বিচাৰে যে বৰ্তমান ই এম টি আৰু পাইলটৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ নিযুক্তি কেৱল জনস্বাস্থ্য সুৰক্ষিত কৰা আৰু নিৰবিচ্ছিন্ন এম্বুলেন্স সেৱা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে কৰা হৈছে । যাৰ ফলত আন্দোলনত থকা ই এম টি আৰু পাইলটৰ পুনৰ যোগদানৰ সুযোগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস হ'ব ।"

তেওঁ কয়, "নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত পুনৰ নিযুক্তিৰ অনুৰোধ বিবেচনা কৰাটো কঠিন হৈ পৰিব পাৰে । কিয়নো ই এম আৰ
আইয়ে অসমৰ জনসাধাৰণক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহা নৱনিযুক্ত কৰ্মচাৰীসকলৰ নিযুক্তি বাতিল কৰিব নোৱাৰে ।"

108 Mrityunjaya service disrupted
১০৮ মৃত্যুঞ্জয় সেৱা কৰ্মচাৰীৰ আন্দোলন (ETV Bharat)

ইফালে শনিবাৰে ষষ্ঠ দিনাও ১০৮ জৰুৰীকালীন সেৱাৰ কৰ্মচাৰীসকলে চচলত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিছে । তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দাবীত অটল হৈ অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ।

