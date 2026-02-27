ETV Bharat / state

সপ্তম কাজিৰঙা জলচৰ পক্ষী গণনা, ৰেকৰ্ডত ১০৭ প্ৰজাতিৰ ১,০৫,৫৪০ টা জলচৰ পক্ষী

সম্পন্ন হ'ল সপ্তম কাজিৰঙা জলচৰ পক্ষী গণনা । ১০ টা ৰেঞ্জত পোৱা গৈছে মুঠ ১০৭ প্ৰজাতিৰ ১০৫,৫৪০ টা জলচৰ পক্ষী ।

সম্পন্ন হ'ল সপ্তম কাজিৰঙা জলচৰ পক্ষী গণনা (ANI)
কাজিৰঙা: সপ্তম কাজিৰঙা জলচৰ পক্ষী গণনা-২০২৬ ত মুঠ ১০ টা ৰেঞ্জত পোৱা গৈছে মুঠ ১০৭ প্ৰজাতিৰ ১০৫,৫৪০ টা জলচৰ পক্ষী । কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালক ড৹ সোণালী ঘোষে কয়, "এইবাৰ সমন্বিত জৰীপ (৪ জানুৱাৰীৰ পৰা ১১ জানুৱাৰীলৈ কৰা) পূৰ্বাঞ্চল অসম বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল, বিশ্বনাথ বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল আৰু নগাঁও বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ ১০টা ৰেঞ্জৰ ১৬৬টা জলাশয় সামৰি লৈ ১০৭ টা প্ৰজাতিৰ ১,০৫,৫৪০টা জলচৰ পক্ষী পোৱা গৈছে । য'ত আছে ১০৭ টা প্ৰজাতিৰ হাঁহ, বালিমাহী, বগলী, জলচৰ পক্ষী আৰু অন্যান্য । আছে বাৰ হেডেড গুজ, নৰ্দান পিণ্টেল, লেছাৰ হুইচলিং হাঁহ গণনাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আছে ।"

বৈচিত্ৰ্য অনুসৰি শীৰ্ষ ৫ টা জলাশয় হ’ল ৰৌমাৰী বিল (লাওখোৱা: ১৫,৬৬১ টা), ডণ্ডুৱা বিল (১৪,৪৬৯), কটাখাল (৪,৯৭৯), সোহোলা কম্বাইণ্ড (৩,৬১২), খলিহামাৰী (৩,৪৬৩)। কাৱোইমাৰী-ভোইছামাৰী-প্ৰসাৰণ (৫৭), ভেৰভেৰী (৫৩)। মধ্য অসমৰ ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙাৰ সংৰক্ষণৰ উত্তৰাধিকাৰ ১১৯ বছৰতকৈও অধিক । ইয়াৰ অনন্য স্থলজ আৰু জলজ পক্ষীৰ বাসস্থানৰ বাবে ই বিশ্বৰ অন্যতম উন্নত সংৰক্ষিত অঞ্চল আৰু ব্যঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বিগ ফাইভ স্তন্যপায়ী প্ৰাণীৰ বাসস্থান আৰু ৫০০ৰো অধিক চৰাই প্ৰজাতিৰ অতি উচ্চ বৈচিত্ৰ্যৰ বাবে ই চৰাই চৰাইৰ বাবে জনপ্ৰিয় গন্তব্যস্থান ।

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু বাঘ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰিচালনা কৰ্তৃপক্ষই ২০১৮-১৯ বৰ্ষত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জলচৰ চৰাই গণনাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল । যোৱা ৩ বছৰে এন আৰ এল (নুমলীগড় শোধনাগাৰ লিমিটেড) য়ে বৃহৎ সংখ্যক পক্ষীবিদ, মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু ফটোগ্ৰাফাৰক জড়িত কৰি নাগৰিক বিজ্ঞানৰ পদক্ষেপ হিচাপে জলচৰাই গণনা সম্পন্ন কৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ চি এছ আৰে সহায় আগবঢ়াই আহিছে । এইবাৰৰ জৰীপটো ৪ জানুৱাৰীৰ পৰা ১১ জানুৱাৰীলৈকে পৰ্যায়ক্ৰমে ১২০ জনতকৈ অধিক গণনাকাৰী আৰু ৫০ জন স্বেচ্ছাসেৱক, কৰ্মচাৰী, আৰু অনুৰাগীয়ে প্ৰামাণিক প্ৰট’কলৰ সৈতে এই গণনা কৰিছিল ।

ঘোষে কয়,"২২ ফেব্ৰুৱাৰী,২০২৬ ত বোকাখাতস্থিত জেডিএছজি কলেজত সপ্তম কাজিৰঙা জলচৰ পক্ষী গণনাৰ ৰিপ'ৰ্ট কৰা হৈছিল । ড৹ নিলোৎপল মহন্ত, ড৹ স্মাৰজিৎ ওজা আৰু ড৹ বিশ্বজিৎ চকদাৰৰ নেতৃত্বত অসম ব'ৰ্ড মনিটৰিং নেটৱৰ্ক টীমৰ সহযোগত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ দ্বাৰা সংকলিত এই ৰিপ'ৰ্টটো কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, আই ইউ চি এন এছ এছ চিৰ অধ্যক্ষ বিবেক মেনন, আইএএছ শিৱানী জেৰংগল আৰু আন কেইবাজনো গণ্যমান্য ব্যক্তিৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা হৈছিল ।"

এই সন্দৰ্ভত বন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত লিখে,"সপ্তম কাজিৰঙা জলচৰ পক্ষী গণনাক লৈ আমি উৎসাহী । প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্মিউ চৰাই দেখাৰ লগতে ১,০৫,৫৪০ টা পক্ষীৰ অভিলেখ ভংগ কৰা গণনাই সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে । ই অসমৰ জলাশয় ক্ষেত্ৰৰ জৈৱ বৈচিত্ৰৰ বাবে উৎসাহজনক ।"

