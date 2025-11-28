ETV Bharat / state

শীঘ্ৰেই চৰকাৰে নিযুক্তি দিব ১০৩৮ লাট মণ্ডল, ২২২৮ গাওঁপ্ৰধান: সদনত ঘোষণা মন্ত্ৰীৰ

খালী থকা ৫৩৮ টা পদ দুই-এমাহৰ ভিতৰতে পূৰণ কৰা হ’ব ৷ এইখিনি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে নতুনকৈ ৫০০ মণ্ডল নিযুক্তিৰ বাবে বিজ্ঞাপন দিয়া হ’ব ৷

ASSAM ASSEMBLY WINTER SESSION 2025
সদনত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 28, 2025 at 7:47 PM IST

4 Min Read
গুৱাহাটী: অচিৰেই অসম চৰকাৰে নতুনকৈ খালী পদৰ বিপৰীতে মুঠ ১০৩৮ লাট মণ্ডল নিযুক্তি দিব । ইয়াৰে ৫৩৮ পদত ইতিমধ্যে বিগত ২০০৭-০৮ চনৰ পৰা ২০২৩-২৪ বৰ্ষৰ ভিতৰত আৰ চি চি চি প্ৰশিক্ষণ সম্পূৰ্ণ কৰা মণ্ডলক নিযুক্তি প্ৰদানৰ বিপৰীতে ভূগোল বিজ্ঞানত অধ্যয়ন কৰা আৰু আন আন প্ৰযুক্তিৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱা আন ৫০০ নতুন পদত লাট মণ্ডল নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব । এই দুয়োটা পৰ্যায়ৰ নিযুক্তিৰ বাবে শীঘ্ৰে বিজ্ঞাপন আৰু পৰীক্ষা আদি অনুষ্ঠিত কৰি নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব । বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ শুকুৰবাৰে চতুৰ্থ দিনা সদনৰ মজিয়াত এই কথা সদৰী কৰে ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ।

প্ৰশ্নোত্তৰকালত বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰে উত্থাপন কৰা এক মৌখিক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কয়, ‘‘যোৱা ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠকত এক সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে এতিয়ালৈ যিসকল মণ্ডলে আৰ চি চি চি প্ৰশিক্ষণ লৈছে আৰু সেয়া ২০০৭-০৮ চনৰ পৰা ২০২৩-২৪ চনলৈ নিযুক্ত নোহোৱাকৈ আছে ৷ এই আটাইখিনি প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত মণ্ডলৰ নিযুক্তিৰ বাবে অতি সোনকালে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ’ব ৷ এই পৰীক্ষাৰ পিছতেই লগে লগে এইসকল লাট মণ্ডলক নিযুক্তি পত্ৰ দিয়া হ’ব ৷ কাৰণ আমাৰ হাতত এতিয়া লাট মণ্ডলৰ মুঠ ৫৩৮ টা খালী পদ আছে ৷ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পিছতেই এই খালী পদখিনিত নিযুক্তি দিয়া হ’ব ৷ একেদৰে যোৱা বাজেট ভাষণত নতুনকৈ চৰকাৰে ২০০০ পদত নতুন মণ্ডল নিযুক্তি দিব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিল ৷ এই ঘোষণা অনুসৰিও আন ৫০০ পদৰ বাবে লগে লগে বিজ্ঞাপন দিয়া হ’ব ৷ এইখিনিৰ অৰ্হতা অৱশ্যে বেলেগ হ’ব ৷ বৰ্তমান যিখিনি প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে সেইসকলোতকৈ নতুনকৈ নিযুক্তি দিবলগীয়াসকলৰ অৰ্হতা বেলেগ হ’ব । নতুনলৈ নিযুক্তি দিবলগীয়াসকলৰ বিশেষকৈ বিজ্ঞান শাখাত অধ্যয়ন কৰা বা ভূগোল বিজ্ঞান থকা বা বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ প্ৰশিক্ষণ থকা প্ৰাৰ্থীক বিশেষ আধিকাৰ দিয়া হ’ব ৷ পুৰণি প্ৰশিক্ষণ লোৱা সকলক প্ৰথমে নিযুক্তি দিয়া হ’ব আৰু তাৰ পিছত এইখিনি নতুনকৈ নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব ৷’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘খালী থকা ৫৩৮ টা পদ অহা দুই-এমাহৰ ভিতৰতে পূৰণ কৰা হ’ব ৷ এইখিনি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে নতুনকৈ আৰু ৫০০ মণ্ডল নিযুক্তিৰ বাবে বিজ্ঞাপন দিয়া হ’ব ৷ ইয়াৰ বাবেও শীঘ্ৰে পৰীক্ষা পতাৰো ব্যৱস্থা কৰা হ’ব ৷ পৰীক্ষাৰ পিছতেই নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব ৷ আনহাতে ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় আদিত যি কিছু পদ খালী আছে, সেয়াও ৰাজ্য চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰা এ ডি আৰ ইৰ পৰা পোৱা প্ৰাৰ্থীৰে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদ পূৰণ কৰা হ’ব ৷’’

ইফালে ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ আন এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই সদনত কয়, ‘‘লাট মণ্ডলৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যজুৰি গাঁওপ্ৰধানসকলৰো নিযুক্তিৰ বাবে প্ৰতি জিলাৰ জিলা আয়ুক্ত সকলক নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ মুঠ ৭,৫৫১ টা গাঁওপ্ৰধানৰ পদ থকাৰ বিপৰীতে ইয়াৰে ৫,৩২৫ টা গাঁওপ্ৰধানৰ পদ পূৰণ কৰা হৈছে ৷ সেই অনুসৰি এতিয়াও খালী হৈ আছে ২,২২৮ টা গাঁওপ্ৰধানৰ পদ ৷ ইয়াৰে ৮১১ টা বৰাক উপত্যকাৰ । সকলো খালী পদত নিযুক্তিৰ বাবে জিলা আয়ুক্তক ব্যৱস্থা কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যদিও শ্ৰীভূমি জিলাত নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সমস্যা হৈছে ৷’’

গাঁওপ্ৰধানৰ বৰ্তমান দায়িত্ব অধিক বুলি সদৰী কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘এইবাৰ গাঁওপ্ৰধানসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰি ১৪,০০০ টকা কৰা হৈছে । এইখন চৰকাৰৰ কাৰ্যকালতে সকলো খালী পদৰ বিপৰীতে গাঁওপ্ৰধানৰ নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব । নামনি অসমৰ বঙাইগাঁও, ধুবুৰী আৰু গোৱালপাৰা জিলাত গাঁওপ্ৰধান নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ চলি থকা হেতু নিযুক্তি দিব পৰা হোৱা নাই ৷ গোচৰ মীমাংসা হোৱাৰ পিছত ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিলে এই তিনি জিলাত গাঁওপ্ৰধান নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব ।’’

