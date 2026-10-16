আজি মহাষষ্ঠী: জাকজমকতাৰ বিপৰীতে আধ্যাত্মিক পৰম্পৰাৰে শতবৰ্ষ পুৰণি পাণবজাৰ হৰিসভাৰ দুৰ্গাপূজা
১৯১৫ চনত সম্পূৰ্ণ বৈদিক পৰম্পৰা অনুসৰি পাণবজাৰস্থিত সনাতন ধৰ্মসভা(হৰিসভা) ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল ৷
Published : October 16, 2026 at 7:04 AM IST
গুৱাহাটী: দেৱী বন্দনাৰে আজিৰে পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্য মুখৰিত হৈ পৰিব ৷ আজি মহাষষ্ঠী ৷ ধৰাৰ বুকুলৈ ঘোঁৰাত অহা দেৱী দুৰ্গাক সন্ধিয়া যুৰীয়া বেলেৰে বৰণ কৰি ষষ্ঠীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ’ব । লগে লগে মহা আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ আৰম্ভ হ’ব ।
চমক সৃষ্টিৰে পূজাপ্ৰেমী ৰাইজক আকৰ্ষণ কৰাৰ বাবে পূজাৰ আয়োজকসকল সাজু হৈছে ৷ বৰ্তমান সময়ত দুৰ্গা পূজাক কেন্দ্ৰ কৰি পূজা কমিটীসমূহৰ মাজত বিশেষকৈ মহানগৰী গুৱাহাটীত এক অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা হোৱা দেখা যায় ৷ কিন্তু এই প্ৰতিযোগিতা তথা জাকজমকতাৰ বিপৰীতে কেতবোৰ ঐতিহাসিক পূজা কমিটীয়ে তাহানিৰে পৰা চলি অহা পৰম্পৰাৰে নিজৰ পূজাভাগ আগবঢ়াই আহিছে ।
ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ তেনে এখন ঐতিহাসিক পূজাস্থল হৈছে পাণবজাৰৰ সনাতন ধৰ্মসভাৰ(হৰিসভা) দুৰ্গা পূজাথলী । এই সনাতন ধৰ্মসভা(হৰিসভা)খন ১৯১৩ চনৰ জন্মাষ্টমীৰ দিনটোত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ৷ বৰপেটা জিলাৰ সৰভোগৰ ৰজনীকান্ত চৌধুৰী নামৰ লোকজনে দান কৰা ভূমিতে এই অনুষ্ঠানটো গঢ় লৈ উঠিছিল ৷
তাৰ ঠিক দুবছৰৰ পিছত অৰ্থাৎ ১৯১৫ চনত সম্পূৰ্ণ বৈদিক পৰম্পৰা অনুসৰি পাণবজাৰস্থিত সনাতন ধৰ্মসভা(হৰিসভা) ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হয় ৷ সেই তেতিয়াৰে পৰা এতিয়ালৈকে পাণবজাৰস্থিত সনাতন ধৰ্মসভা(হৰিসভা) ত সম্পূৰ্ণ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি দুৰ্গা পূজা উদযাপিত হৈ আহিছে ৷
এইবাৰ পাণবজাৰৰ সনাতন ধৰ্মসভাৰ(হৰিসভা) দুৰ্গা পূজাই ১১২ বছৰত ভৰি দিছে ৷ এই পূজাথলীখন মহানগৰী গুৱাহাটীৰ অন্যতম পুৰণি আৰু ঐতিহ্যমণ্ডিত দুৰ্গাপূজা মণ্ডপ ।
আধুনিক জাকজমকতা তথা কোনো গ্লেমাৰাছ থীমৰ বিপৰীতে আধ্যাত্মিক উপাসনা, পুৰণি বৈদিক ৰীতি-নীতি আৰু পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ইয়াত দেৱী দুৰ্গাৰ আৰাধনা কৰা হয় । এই পূজা কেৱল ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান নহয়, ই হিন্দু-মুছলিম সকলো সম্প্ৰদায়ৰ লোক একগোট হোৱা এক অন্যতম মিলনভূমি ।
পাণবজাৰৰ ঐতিহাসিক সনাতন ধৰ্মসভাৰ দুৰ্গা পূজাৰ(হৰিসভা) বিভিন্ন দিশ সামৰি এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানটোৰ সম্পাদক সুৰেশ চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্যৰ আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ।
সনাতন ধৰ্মসভাৰ(হৰিসভা) দুৰ্গা পূজাৰ ইতিহাস
হৰিসভাৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ দুৰ্গা পূজা সন্দৰ্ভত পাণবজাৰ সনাতন ধৰ্মসভাৰ (হৰিসভা) সম্পাদক সুৰেশ চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্যই কয়, ‘‘পৰম্পৰাগতভাৱে সনাতন ধৰ্মসভাত ১৯১৫ চনৰ পৰা দুৰ্গা পূজা কৰি অহা হৈছে । আমাৰ পূৰ্বজসকলে বৈদিক পৰম্পৰা অনুসৰি পূজাভাগ সুন্দৰভাৱে এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত কৰি আহিছে । সেই সময়ৰ আমি পাঁচগৰাকী ট্ৰাষ্টীৰ নাম আমি ক'ব পাৰো । আন বাকীসকলৰ নাম কোৱাটো অলপ কঠিন ৷ সেইসময়ত ট্ৰাষ্টী হিচাপে আছিল ক্ৰমে - কালীচৰণ সেন, কুঞ্জবিহাৰী বেনাৰ্জী, ৰায়বাহাদুৰ ভূৱন ৰাম দাস আৰু ৰায়চাহাব চিদানন্দ চৌধুৰী । আন এজন আছিল মতিচন্দ ওচৱাল ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ট্ৰাষ্টীৰ দুজন অসমীয়া, দুজন বঙালী আৰু এজন হিন্দীভাষী আছিল । ট্ৰাষ্ট গঠনৰ এই ব্যৱস্থাই হৰিসভাৰ সমাজৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতা, উদাৰ দৃষ্টিভংগী আৰু সমন্বয়ৰ কথাকে সূচায় । সেয়েহে হৰিসভাক সকলো সম্প্ৰদায়ৰ 'মিলনক্ষেত্র' বুলিও অভিহিত কৰিব পাৰি । সেই পৰম্পৰা আজিও অব্যাহত আছে । আনহাতে ১৯১৫ চনতে নিৰ্মাণ কৰা দুমহলীয়া হলঘৰটো এতিয়াও তাহানিৰ দৰেই আছে ।’’
যাত্রাপাৰ্টীৰ অনুষ্ঠান চাবলৈ টিকটৰ ব্যৱস্থা আছিল
হৰিসভাৰ ইতিহাস প্ৰসংগত তেওঁ কয়, ‘‘তাহানিতে সমূহ গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক লগত লৈ এই দুৰ্গা পূজাৰ আৰম্ভণি হৈছিল । আমি পোৱা তথ্য অনুসৰি ১৯৫০-৬০ চনৰ আগত পংকজ মল্লিক, কানাইলাল দে'ৰ দৰে লোক ইয়ালৈ আহিছিল । কলকাতাৰ পৰা যাত্রাপাৰ্টী আনি ইয়াত অনুষ্ঠান কৰা হৈছিল । সেই অনুষ্ঠান চাবলৈ ইয়াত ইমান ভিৰ হৈছিল যে এটা সময়ত টিকটৰ ব্যৱস্থা কৰিবলগা হৈছিল । সেইবোৰ এতিয়া ইতিহাস । কিন্তু তথাপিও আমি তাহানিৰ সেই পৰম্পৰা এতিয়াও ত্যাগ কৰা নাই । আমি অতি অনুষ্টুপীয়াভাৱে পূজা-পাৰ্বণ কৰিলেও পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আহিছো ।’’
হৰিসভাৰ দুৰ্গা পূজাৰ বিশেষত্ব
দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰসংগত সুৰেশ চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্যই কয়, ‘‘শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাত বিশেষকৈ কামৰূপীয়া ঢুলীয়া আমি নিয়মীয়াকৈ নিমন্ত্রণ কৰি আনো । সেইদৰে আমাৰ ইয়াত পূজাৰ দুদিন যাত্রাপাৰ্টী থাকে । এইবাৰ আমি এদিনৰ বাবে যাত্রাপাৰ্টীৰ নিমন্ত্রণ কৰিছো । বাকী কেইদিন স্থানীয় লোকৰ দ্বাৰা বিশেষকৈ সংগীত কাননৰ যোগেদি সংগীতানুষ্ঠানৰ ব্যৱস্থা কৰিছো । তদুপৰি নৃত্যানুষ্ঠানৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । যাত্রাপাৰ্টীৰ অনুষ্ঠান অষ্টমীৰ দিনা থাকিব । পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি হৰিসভাত বৈদিক পৰম্পৰাৰে দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰা হ'ব ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘সমগ্ৰ গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক লগত লোৱাৰ বাবে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে হৰিসভাৰ সহযোগত ১৯৫০ চনত 'অসম জাতীয় উৎসৱ সমিতি' এখন কৰিছিল । ৰাইজৰ অংশ গ্ৰহণ আৰু অধিক হোৱাৰ বাবে এইখন সমিতি কৰা হয় । এই সমিতিখনে দুৰ্গা পূজাখন হৰিসভাত অনুষ্ঠিত কৰে । এই সমিতিখন হোৱাৰ পিছত হৰিসভাত মহাপুৰুষ চাৰিগৰাকীৰ তিৰোভাৱ তিথি পালন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় ।’’
জাকজমকতাৰ বিপৰীতে আছে কেৱল আধ্যাত্মিকতা আৰু পৰম্পৰা
চমক সৃষ্টিৰ বিপৰীতে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, ‘‘বৰ্তমান পৰিৱেশত সনাতন ধৰ্মসভাই আন পূজা মণ্ডপলৈ লক্ষ্য নকৰে । আমাৰ কথা হ'ল যে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত আমাৰ পূজাভাগ সুন্দৰভাৱে হ'ব লাগিব । পূজাৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা সমূহ যোগাৰ তথা সামগ্ৰী আমি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰো । পূজা কৰা আমাৰ পণ্ডিতগৰাকী বহু বিজ্ঞ । তপন কুমাৰ পণ্ডিতে আমাৰ পূজাভাগ কৰে । তেখেতৰ মন্ত্রৰ এক সুকীয়া আমেজ আছে । যাৰ বাবে বহু লোকে আমাৰ ইয়াত অঞ্জলি ল'বলৈ আহে । পূজাৰ কেইদিনত আমাৰ ইয়ালৈ অহা সকলোকে প্ৰসাদ তথা ভোগ দিয়া হয় । আমাৰ ইয়াত দৈনিক সহস্ৰাধিক লোকে প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰে । আমাৰ তেনেদৰে কোনো বাজেট কৰা নহয় । যি খৰচ লাগে কৰো । যোৱা বছৰ আমাৰ চাৰে পাঁচ লাখ টকা খৰচ হৈছিল । প্ৰতিমা আমাৰ ইয়াতে নিৰ্মাণ কৰা হয় । পৰম্পৰাগতভাৱে প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰা হয় । এখন বেদীতে প্ৰতিমা থাকে ।’’
হৰিসভাত পালন কৰা উৎসৱ-পাৰ্বণ
পাণবজাৰৰ সনাতন ধৰ্মসভাত(হৰিসভা) প্ৰতিবছৰে দুৰ্গা পূজাৰ উপৰি আন কেতবোৰ উৎসৱ পালন কৰা হয় । হৰিসভাত শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী, লক্ষ্মী পূজা, কালী পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, ৰাস পূজা, দৌল পূজা আৰু অন্নপূৰ্ণা পূজা উদযাপন কৰা হয় । তদুপৰি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিথি, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত মাধৱদেৱৰ তিথি, মহাপুৰুষ শ্ৰীদামোদৰদেৱৰ তিথি আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীহৰিদেৱৰ তিথি পালন কৰা হয় ।
লগতে পঢ়ক: এখন শতিকা প্ৰাচীন পূজা : য'ত নাই কোনো আড়ম্বৰ, আছে কেৱল শাস্ত্ৰীয় বিধি-বিধান আৰু ধৰ্মীয় পৰম্পৰা