ETV Bharat / state

সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবৰ্ষত দেউৰী ভাষাত 'ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ এখন চিঠি'

ভূপেন হাজৰিকাৰ তথ্য সম্বলিত অশোক কুমাৰ সেনাপতিৰ 'ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ এখন চিঠি' শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন দেউৰী ভাষাত প্ৰকাশ ৷

100 years of Bhupen Hazarika Birth Anniversary
'ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ এখন চিঠি' শীৰ্ষক গ্ৰন্থ, দেউৰী ভাষাত (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 8, 2026 at 3:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : মঙলবাৰে ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰে পালন কৰা হয় সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষ ৷ অসম সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ৰ উদ্যোগত, যোৰহাট সাহিত্য সভা আৰু লিচুবাৰী শাখা সাহিত্য সভাৰ সহযোগত যোৰহাটৰ দানবীৰ ৰাধাকান্ত সন্দিকৈ ভৱনত সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবৰ্ষৰ বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয় ৷

উক্ত অনুষ্ঠানতে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সচিব অশোক কুমাৰ সেনাপতিৰ 'ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ এখন চিঠি' শীৰ্ষক গ্ৰন্থখনৰ দেউৰী ভাষালৈ অনুদিত গ্ৰন্থৰ লগতে আন দুখন গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয় ।

'ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ এখন চিঠি' শীৰ্ষক গ্ৰন্থ, দেউৰী ভাষাত (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, ২০১৫ চনৰ ৬ ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ সুধাকণ্ঠৰ তথ্য সম্বলিত এখন পত্ৰ লিখিছিল অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সচিব সেনাপতিয়ে ৷ সেই চিঠিখনে প্ৰথমে ইংৰাজী, তাৰ পাছত ক্ৰমে হিন্দী, অসমীয়া, তিৱা, ৰাভা, বড়ো, মিচিং, দেউৰী, কাৰ্বি, বঙালী আদি ভাষাত গ্ৰন্থ আকাৰে প্ৰকাশ পাইছে ৷

মঙলবাৰে 'ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ এখন চিঠি' শীৰ্ষক গ্ৰন্থখনৰ দেউৰী সংস্কৰণ মুকলি কৰা হয় ৷ আনহাতে গ্ৰন্থখন শীঘ্ৰে মৰাণ আৰু মটক ভাষাতো প্ৰকাশ পাব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

অশোক কুমাৰ সেনাপতিৰ মনৰ কথা: চিঠিয়ে কিদৰে ৰূপ ল'লে গ্ৰন্থৰ ?

'ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ এখন চিঠি' শীৰ্ষক গ্ৰন্থখনৰ সন্দৰ্ভত অশোক কুমাৰ সেনাপতিয়ে কয়,"সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাক 'ভাৰত ৰত্ন' সন্মান দিব লাগে বুলি দাবী কৰি ২০১৫ চনৰ ৬ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ এখন পত্ৰ লিখিছিলো ৷ য'ত ভূপেন হাজৰিকাৰ ভিন্ন তথ্য সম্বলিত আছিল চিঠিখনত ৷ কিন্তু সেই চিঠিখনৰ সঠিক উত্তৰ পোৱা নাছিলোঁ ৷ তাৰ পাছতে আলোচনীত প্ৰকাশৰ চেষ্টা কৰিছিলো ৷ কিন্তু চিঠিখন দীঘল হোৱাৰ বাবে আলোচনীত প্ৰকাশত অপৰাগতা প্ৰকাশ কৰিছিল ৷"

তেওঁ লগতে কয়,"ভুলতে এটা WhatsAppৰ গ্ৰুপত চিঠিখন শ্বেয়াৰ কৰিলো ৷ তেতিয়াই সেই গ্ৰুপৰে এজন লোকে চিঠিখন কিতাপ আকাৰে প্ৰকাশৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল ৷ তাৰ পাছতে যোৰহাটৰ এজন প্ৰকাশকৰ লগত কথা পাতিলো ৷ তেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল 'ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ এখন চিঠি' শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা উঠি অহা প্ৰজন্ম যথেষ্ট উপকৃত হ'ব ৷"

লগতে পঢ়ক : অসমৰ শিক্ষক সমাজৰ বাবে দুঃখবৰ: প্ৰাদেশিকীকৰণ আঁচনিৰ অধীনত শিক্ষক নিযুক্তি নিদিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ

TAGGED:

সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকা
ভূপেন হাজৰিকা জন্ম শতবৰ্ষ
যোৰহাট
অশোক কুমাৰ সেনাপতি
BHUPEN HAZARIKA BIRTH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.