সোণাপুৰৰ ৰেডিয়েণ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুলৰ গৌৰৱোজ্জ্বল সাফল্য : CBSE ৰ দশম শ্ৰেণীত ১০০ শতাংশ উত্তীৰ্ণ
Published : April 16, 2026 at 7:11 PM IST
সোণাপুৰ: বৃহত্তৰ ডিমৰীয়া অঞ্চলৰ অন্যতম অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান সোণাপুৰস্থিত ৰেডিয়েণ্ট ইণ্টৰনেশ্যনেল স্কুলে কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ(CBSE) ৰ দশম শ্ৰেণীৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত এক চমকপ্ৰদ ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে । বিদ্যালয়খনৰ পৰা এইবেলি অৱতীৰ্ণ হোৱা আটাইকেইগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়েই সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈ বিদ্যালয়ৰ বিজয় ধ্বজা উৰুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে ।
১০০ শতাংশ উত্তীৰ্ণৰে সফলতাৰ ধাৰা অক্ষুণ্ণ
পৰিসংখ্যা অনুসৰি, এইবাৰ বিদ্যালয়খনৰ পৰা মুঠ ৪৭ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী পৰীক্ষাত বহিছিল আৰু অত্যন্ত আনন্দৰ বিষয় যে আটাইকেইগৰাকীয়েই প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে । যোৱা পাঁচবছৰ ধৰি বিদ্যালয়খনে ধাৰাবাহিকভাৱে ১০০ শতাংশ উত্তীৰ্ণৰ এই অভিলেখ ৰক্ষা কৰি আহিছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ এই কৃতিত্বই বিদ্যালয়খনৰ উন্নত শৈক্ষিক পৰিৱেশৰ লগতে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ।
কৃতী শিক্ষাৰ্থীক বিশেষ সম্বৰ্ধনা
এই বিজয় উল্লাসৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে বিদ্যালয় চৌহদত এক উষ্ম পৰিৱেশত এক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় । স্কুলৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী, অভিভাৱক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ উপস্থিতিত কৃতী শিক্ষাৰ্থীসকলক অভিনন্দন জনোৱা হয় । বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কৃতিমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক অভিনন্দন জনোৱাৰ লগতে ৰঙালী বিহুৰ মৰম আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ।
কৰ্তৃপক্ষ আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ অনুভৱ
বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ এই সফলতাত গভীৰ সন্তোষ প্ৰকাশ কৰি কয়, "কেৱল পুথিগত জ্ঞানেই নহয়, জ্ঞান অৰ্জনৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য হ’ব লাগে সমাজৰ এজন সু-নাগৰিক হোৱাটো ।" তেওঁ শিক্ষাৰ্থীসকলক ভৱিষ্যতে এজন মানৱীয় মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তি হৈ দেশৰ সেৱা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে । তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে কোনো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী কোনো বিষয়ত দুৰ্বল থাকিলে তেওঁলোকক বিশেষ মনোযোগ দি আগবঢ়াই নিয়াৰ চেষ্টা কৰা হয় ।
আনহাতে, কৃতী শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ সফলতাৰ আঁৰত শিক্ষকসকলৰ অপৰিসীম অৱদানৰ কথা শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে জানিবলৈ দিয়ে যে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলৰ বিশেষ সহযোগিতাৰ বাবেই তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ব্যক্তিগত টিউচন নোলোৱাকৈ এনে সুন্দৰ ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
শীৰ্ষস্থান লাভ কৰা কেইগৰাকীমান শিক্ষাৰ্থী
নিদৰ্শনা তালুকদাৰ : ৯৪% (৬ টা বিষয়ত ডিষ্টিংচন)
প্ৰাশীৱ শৰ্মা : ৯১% (৫ টা বিষয়ত ডিষ্টিংচন)
অনুৰাগ কুমাৰ ডেকা : ৮৫% (৪ টা বিষয়ত ডিষ্টিংচন)
বাপ্পী চন্দ্ৰ ৰায় : ৮৫% (৪ টা বিষয়ত ডিষ্টিংচন)
প্ৰিয়ংকা বৰদলৈ : ৮২% (৩ টা বিষয়ত ডিষ্টিংচন)
শুভাশীষ নাথ : ৮০% (দুটা বিষয়ত ডিষ্টিংচন) ।
অন্তৰা সৰকাৰ : ৭৭.৪ % (৪ টা বিষয়ত ডিষ্টিংচন)
আয়ুষ ঘোষ : ৬৯.৪ % (এটা বিষয়ত ডিষ্টিংচন)
ৰাজ দেৱ : ৬৯ % (দুটা বিষয়ত ডিষ্টিংচন)
পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ আটাইকেইগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সফলতাত এতিয়া সমগ্ৰ সোণাপুৰ তথা ডিমৰীয়া অঞ্চলতে আনন্দৰ জোৱাৰ উঠিছে ।