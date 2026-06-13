কলগাছিয়াৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ শ শ গৰুৰ মৃত্যু

কলগাছিয়াৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ শ শ গৰুৰ মৃত্যু
কলগাছিয়াৰ গো-পালকৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা, অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ বহু গৰুৰ মৃত্যু
Published : June 13, 2026 at 4:28 PM IST
জনীয়া : ৰাজ্যৰ একাংশ গো-পালকে মূৰে কঁপালে হাত দিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ কিয়নো শ শ গৰু অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে ফলত গো-পালকসকলৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা ৷ কলগাছিয়াৰ ৰাজ্যিক পশু চিকিৎসালয়ৰ অন্তৰ্গত দাৱনদিয়া, নদিয়াপাৰা, গুনিয়ালগুৰী, কলগাছিয়া আদি বৃহত্তৰ অঞ্চলত গৰু অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাত গো-পালক সকলৰ মাজত হাহাকাৰৰ সৃষ্টি হৈছে ৷
কিছুদিনৰ পৰা বহু গৰু মৃত্যুৰ মুখত পৰাৰ লগতে শ শ গৰু অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে যদিও খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই পশু চিকিৎসা বিভাগৰ, এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগী গো-পালকসকলে ৷ ইফালে গৰুৰ শৰীৰত দেখা পোৱা ৰোগক লাম্ফি আৰু চাবোকা বেমাৰ বুলি ধাৰণা কৰিছে একাংশ গো পালকে ৷
অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত গো-ধনক উপযুক্ত স্বাস্থ্যকৰ খাদ্য, চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত গৰুৰ উপযুক্ত চিকিৎসা নাপায় ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ সহায় লবলগীয়া হৈছে গো-পালকে । কাৰোবাৰ ৫-৬ টা গৰু এই অচিন ৰোগত আক্ৰন্ত হৈ মৃত্যু হৈছে আন কাৰোবাৰ গৰু বেমাৰত আক্ৰান্ত হৈ গোহালিত পৰি আছে । এই ক্ষেত্ৰত গো-পালকে চিকিৎসকক মাতিবলৈ গ'লে কোনো সঁহাৰি নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
গৰুৰ অচিন ৰোগৰ বাবে চৰম অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে দুগ্ধ উৎপানৰ ক্ষেত্ৰত ৷ গো-পালকক চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ৰ বিপৰীতে পশু চিকিৎসা বিভাগে কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত মগ্ন হোৱাৰ লগতে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ সেয়ে শীঘ্ৰে পশুধন সমূহক আগতীয়াকৈ চৰকাৰী চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ ৰাইজে দাবী জনাইছে।