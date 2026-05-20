ফেম ইণ্ডিয়া শ্ৰেষ্ঠ জিলা আয়ুক্ত-দণ্ডাধীশ: দেশৰ ১০০ জনীয়া তালিকাত অসমৰ চাৰিগৰাকী

ফেম ইণ্ডিয়া শ্ৰেষ্ঠ জিলা আয়ুক্ত-দণ্ডাধীশ: দেশৰ ১০০ জনীয়া তালিকাত অসমৰ চাৰিগৰাকী
অসমৰ পৰা শ্ৰেষ্ঠত্ব অৰ্জন কৰা আয়ুক্তকেইগৰাকী হৈছে মৰিগাঁৱৰ আয়ুক্ত অনামিকা তিৱাৰী, ডিব্ৰুগড়ৰ বিক্ৰম কৈৰী, তিনিচুকীয়াৰ সুমিত সত্তাৱান আৰু কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ স্বপ্নীল পাল ।
Published : May 20, 2026 at 7:28 PM IST
গুৱাহাটী : দেশৰ আগশাৰীৰ আলোচনী ফেম ইণ্ডিয়াৰ (Fame India) এক শেহতীয়া সমীক্ষাত অসমৰ চাৰিগৰাকী জিলা আয়ুক্তই স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । আলোচনীখনে দেশজুৰি চলোৱা এক সমীক্ষাৰ ভিত্তিত দেশৰ ১০০ জিলা আয়ুক্ত-দণ্ডাধীশক নিৰ্বাচন কৰি 'শ্ৰেষ্ঠ জিলা আয়ুক্ত-দণ্ডাধীশ'ৰ (Best District Magistrates) তালিকাত স্থান দিছে ।
গৌৰৱৰ কথা যে এই তালিকাত অসমৰ পৰা চাৰিগৰাকী জিলা আয়ুক্তই স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । তেওঁলোক হৈছে মৰিগাঁও জিলা আয়ুক্ত অনামিকা তিৱাৰী, ডিব্ৰুগড় জিলা আয়ুক্ত বিক্ৰম কৈৰী, তিনিচুকীয়া জিলা আয়ুক্ত সুমিত সত্তাৱান আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্ত স্বপ্নীল পাল ।
দেশৰ ৮০০ খন জিলাত চলোৱা এই সমীক্ষাত প্ৰত্যাহ্বানমূলক পৰিস্থিতিতো জিলা আয়ুক্ত তথা দণ্ডাধীশসকলে সমাজৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা নেতৃত্বৰ দিশটো বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল । ফেম ইণ্ডিয়াই 'শ্ৰেষ্ঠ জিলা আয়ুক্ত ২০২৬' শীৰ্ষক এক বিশেষ সংস্কৰণৰ জৰিয়তে নিজৰ কাৰ্যকালত প্ৰশাসনিক, উদ্ভাৱনীমূলক আৰু ৰাজহুৱা সেৱাত প্ৰদৰ্শন কৰা উৎকৃষ্টতাৰ বাবে লাভ কৰা কৃতকাৰ্যতাক দাঙি ধৰা হৈছে ।
কোন ৰাজ্যৰ পৰা কিমানজনে স্থান লাভ কৰিছে
দেশৰ ৮০০ খন জিলাত চলোৱা সমীক্ষাৰ পৰা এই তালিকাত স্থান লাভ কৰা ১০০ গৰাকী আয়ুক্ত-দণ্ডাধীশৰ ভিতৰত ৰাজ্য হিচাপত স্থান লাভ কৰিছে
- AGMUT কেডাৰ (আইএএছ, আইপিএছ আৰু আইএফঅ'এছৰ সৰ্বভাৰতীয় সেৱা) : ৬ গৰাকী
- অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ : ৩ গৰাকী
- অসম : ৪ গৰাকী
- বিহাৰ : ৮ গৰাকী
- ছত্তীশগড় : ৩ গৰাকী
- হাৰিয়ানা : ৪ গৰাকী
- হিমাচল প্ৰদেশ : ৫ গৰাকী
- ঝাৰখণ্ড : ৬ গৰাকী
- কৰ্ণাটক : ৩ গৰাকী
- কেৰালা : ৩ গৰাকী
- মধ্যপ্ৰদেশ : ৫ গৰাকী
- মহাৰাষ্ট্ৰ : ৫ গৰাকী
- মণিপুৰ : ২ গৰাকী
- মেঘালয় : ৩ গৰাকী
- ওড়িশা : ৪ গৰাকী
- পঞ্জাব : ৪ গৰাকী
- ৰাজস্থান : ৬ গৰাকী
- তামিলনাডু : ৩ গৰাকী
- তেলেংগানা : ৩ গৰাকী
- ত্ৰিপুৰা : ৩ গৰাকী
- উত্তৰ প্ৰদেশ : ৮ গৰাকী
- উত্তৰাখণ্ড : ৫ গৰাকী
- পশ্চিমবংগ : ৪ গৰাকী
মৰিগাঁওবাসীৰ বাবে গৌৰৱৰ ক্ষণ
মৰিগাঁও/ধিং : সমগ্ৰ অসমৰ লগতে মৰিগাঁও জিলাৰ বাবেও এক অত্যন্ত আনন্দ তথা গৌৰৱৰ খবৰ । প্ৰখ্যাত 'ফেম ইণ্ডিয়া' (Fame India) আলোচনীৰ ২০২৬ বৰ্ষৰ এক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সমীক্ষাত দেশৰ শ্ৰেষ্ঠ ১০০ গৰাকী জ্যেষ্ঠ দণ্ডাধীশ/জিলা আযুক্তৰ (Best DMs) এই অভিজাত তালিকাত স্থান লাভ কৰিছে মৰিগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত অনামিকা তিৱাৰীয়ে । দেশৰ দক্ষ প্ৰশাসকসকলৰ মাজত চলোৱা এই কঠোৰ সমীক্ষাত তেওঁৰ স্থান লাভ কৰাটোৱে তেওঁৰ কৰ্মনিষ্ঠা আৰু জিলাখনৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতাক প্ৰমাণ কৰে ।
১৯৯৭ বেটচৰ এগৰাকী দক্ষ প্ৰশাসনিক বিষয়া অনামিকা তিৱাৰীয়ে মৰিগাঁও জিলাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিয়েই জিলাখনৰ সৰ্বাংগীণ উন্নয়নৰ বাবে অহৰহ কাম কৰি আহিছে । কেৱল কাৰ্যালয়ৰ ফাইলতে আবদ্ধ নাথাকি তেওঁ সদায় তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কাম-কাজৰ গুৰি ধৰিছে । শেহতীয়াকৈ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত মৰিগাঁৱৰ কিছুমান বিদ্যালয়ৰ দুৰ্বল প্ৰদৰ্শনক লৈ তেওঁ কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । আনকি নিজেই বিদ্যালয়লৈ গৈ শিক্ষাৰ্থীক পাঠদান কৰাৰ লগতে শিক্ষক-অভিভাৱকৰ সৈতে পোনপটীয়া সংযোগ স্থাপন কৰি এক সুন্দৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছে ।
কৃষক আৰু নাৰী শক্তিক প্ৰেৰণা
জিলাখনৰ কৃষকসকলক আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিয়াৰ লগতে মহিলা আত্মসহায়ক গোটসমূহক স্বাৱলম্বী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছে । তেওঁৰ সেই বিখ্যাত উক্তি— “অসমীয়া মহিলা কেতিয়াও ভাগৰি নপৰে”ৰ দ্বাৰা আজিও জিলাখনৰ হাজাৰ হাজাৰ মহিলাক কৰ্মক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত লাভ কৰা এই স্বীকৃতি কেৱল এগৰাকী বিষয়াৰ নহয়, বৰঞ্চ সমগ্ৰ মৰিগাঁওবাসীৰ বাবে এক ডাঙৰ সন্মান । এক স্বচ্ছ, জবাবদিহি আৰু ৰাইজৰ বাবে সমৰ্পিত প্ৰশাসন কেনেকুৱা হ'ব লাগে, জিলা আযুক্ত অনামিকা তিৱাৰী তাৰ এক উজ্জ্বল উদাহৰণ । তেওঁৰ এই সফলতাই অসমৰ নৱপ্ৰজন্মক ভৱিষ্যতে দেশসেৱাৰ বাবে নিজক সাজু কৰিবলৈ নিশ্চিতভাৱে অনুপ্ৰাণিত কৰিব ।
মৰিগাঁওবাসীৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ
আনহাতে, মৰিগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত অনামিকা তিৱাৰীৰ নাম এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাত মৰিগাঁও জিলাবাসীৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । আয়ুক্তগৰাকীৰ এই সাফল্যই কেৱল মৰিগাঁও জিলাতেই নহয়, সমগ্ৰ অসমক গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছে । জনসেৱা, উন্নয়নমূলক কাম-কাজ আৰু দক্ষ প্ৰশাসনিক নেতৃত্বৰ বাবে তেওঁ এই সন্মানজনক স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
উল্লেখ্য যে অনামিকা তিৱাৰীয়ে ২০২৫ চনৰ ২০ জুন তাৰিখে মৰিগাঁও জিলা আয়ুক্ত হিচাপে যোগদান কৰাৰ পাছতেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধী আঁচনি জিঅ' বেগৰ কাম পৰিদৰ্শন কৰি এই আঁচনিৰ প্ৰয়োগত নিজস্ব পৰিকল্পনাৰে আন এক বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰে জিঅ' বেগৰ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল ।
আয়ুক্তগৰাকীয়ে ভাৰতৰ কায়াকিং কেনেয়িঙৰ চাৰণ বিল উন্নয়নৰ বাবে নতুন পৰিকল্পনা যুগুত কৰে । শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেৱা, গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ জৰিয়তে ৰূপায়ণ কৰা ভালেমান কামৰ মৰিগাঁও জিলাত নতুন গতি লাভ কৰে । এনেকুৱা কিছুমান জনকল্যাণমূলক কাম-কাজৰ বাবে হয়তো ফেম ইণ্ডিয়া আলোচনীৰ সমীক্ষাত অনামিকা তিৱাৰীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
সমগ্ৰ দেশৰ জিলা আয়ুক্ত/দণ্ডাধীশসকলৰ কৰ্মদক্ষতা, জনমুখী পদক্ষেপ আৰু উন্নয়নমূলক কাৰ্যসূচীৰ সফল ৰূপায়ণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হয় । সমীক্ষাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য আছিল দেশৰ এনে প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলক চিহ্নিত কৰা, যিসকলে নিজৰ কৰ্মদক্ষতা আৰু স্বচ্ছ নেতৃত্বৰ জৰিয়তে সাধাৰণ ৰাইজৰ আস্থা অৰ্জন কৰিছে ।
এই মূল্যায়নত জিলা আয়ুক্ত/দণ্ডাধীশসকলক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মানকৰ ওপৰত পৰীক্ষা কৰা হৈছিল । ইয়াৰ ভিতৰত আছিল জনসংযোগ উন্নয়ন, ফলপ্ৰসূ শাসন ব্যৱস্থা, স্বচ্ছতা আৰু জবাবদিহিতা, উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ সফল ৰূপায়ণ, জনসেৱাক সৰল কৰা, সংকট ব্যৱস্থাপনা, সামাজিক কল্যাণমূলক পদক্ষেপ, ডিজিটেল শাসন, আইন-শৃংখলা বজাই ৰখা আৰু প্ৰশাসনিক উদ্ভাৱন । এই সকলো ক্ষেত্ৰতে উল্লেখযোগ্য সফলতা দেখুৱাই অনামিকা তিৱাৰীয়ে এই সন্মান অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
বিশেষকৈ মৰিগাঁও জিলাত জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন আঁচনিৰ ৰূপায়ণ, ৰাইজৰ সৈতে সু-সম্পৰ্ক স্থাপন, দ্ৰুততাৰে সমস্যা সমাধান আৰু উন্নয়নমূলক পদক্ষেপসমূহৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ ভূমিকাক বিশেষভাৱে প্ৰশংসা কৰা হৈছে । প্ৰশাসনৰ কাম-কাজ অধিক জনমুখী আৰু স্বচ্ছ কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁৰ প্ৰচেষ্টা উল্লেখযোগ্য বুলি ধৰা হৈছে ।
আনহাতে, অসমৰ পৰা চাৰিজন প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ অন্তৰ্ভুক্তিয়ে অসমৰ প্ৰশাসনিক দক্ষতা আৰু উন্নয়নমুখী কৰ্মপদ্ধতিক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এক বিশেষ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে । ই এই কথা স্পষ্ট কৰিছে যে অসমত জিলা পৰ্যায়ত উন্নয়ন, জনসেৱা আৰু সুশাসনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন আহিছে ।
একে সময়তে, এনে স্বীকৃতিয়ে জিলা প্ৰশাসনক অধিক দায়িত্বশীল, স্বচ্ছ আৰু জনমুখীভাৱে কাম কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিব ।