জুবিন গাৰ্গে ন্যায় নাপালে আমাৰ ন্যায়ৰ প্ৰতি আস্থা, বিশ্বাস কমি যাব : বিহুৰাণী ৰাজশ্ৰী নাথ

জুবিন গাৰ্গে ন্যায় নাপালে আমাৰ ন্যায়ৰ প্ৰতি আস্থা, বিশ্বাস কমি যাব : বিহুৰাণী ৰাজশ্ৰী নাথ
বাপোতি সাহোন ব'হাগ বিহুলৈ মাজত প্ৰায় ১৭ দিন ৷ সৰুপথাৰতো আছুুৰ উদ্যোগত ১০ দিনীয়া বিহুনাচ, ঢোলবাদনৰ কৰ্মশালাৰ আয়োজন ৷
Published : March 27, 2026 at 5:59 PM IST
সৰুপথাৰ: এফালে ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ বলি আছে, অনফালে বাপোতি সাহোন ব'হাগ বা ৰঙালী বিহুলৈ মাজত প্ৰায় ১৭ দিন ৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিহু কৰ্মশালাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কণ কণ শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডেকা-গাভৰু ৷ ঢোলৰ গুমগুমণিত ৰজনজনাইছে ৰাজ্যৰ আকাশ-বতাহ ৷ গাঁৱৰ জীয়ৰী-বোৱাৰী ব্যস্ত হৈ পৰিছে তাঁতশালত ৷ ন-কুঁহিপাতে বসন্তৰ আগজাননী দিছে ৷ তথাপিও যেন পূৰ্বৰ দৰে ৰাজ্যত ৰঙালী বিহুক লৈ পাৰ ভঙা আনন্দ-উল্লাস নাই ৷ কাৰণ অসমৰ হৃদস্পন্দন জুবিন গাৰ্গ নাই ৷
তথাপিও, ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিহু নাচ, ঢোলবাদনৰ প্ৰশিক্ষণ চলিছে ৷ ব্যতিক্ৰম নহয় সৰুপথাৰো ৷ উল্লেখ্য যে, সৰুপথাৰ সমজিলাৰ টেঙানীত আছুৰ উদ্যোগত বিহুনাচ আৰু ঢোলবাদন কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছে ৷ লতাশিল বিহুৰাণী ৰাজশ্ৰী নাথ আৰু স্থানীয় কেইবাজনো শিল্পীৰ তত্বাৱধানত অনুষ্ঠিত হৈ থকা দহ দিনীয়া কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তিনি শতাধিক প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে ৷
পৰম্পৰাগত সংস্কৃতিক শুদ্ধ ৰূপত শিকা আৰু তাক আগুৱাই নিয়াৰ সংকল্পৰে প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰতিটো দিশে আয়ত্ত্ব কৰিবলৈ উঠি-পৰি লাগিছে ৷ এইবাৰৰ ব'হাগ হ'ব জুবিন গাৰ্গবিহীন প্ৰথমটো ব'হাগ বিহু ৷ বিহুৰ মঞ্চত জুবিন গাৰ্গৰ সেই উন্মাদনা, তেওঁৰ কণ্ঠৰ বিহুনাম অবিহনে যেন উৎসৱটো আধৰুৱা ৷ কৰ্মশালাৰ প্ৰশিক্ষক আৰু প্ৰশিক্ষাৰ্থী সকলোৰে মনত একেই আক্ষেপ ৷
বিহু নাচৰ প্ৰশিক্ষক ৰাজশ্ৰী নাথে কয়, "আজিকালি দেখিবলৈ পোৱা যায় যে কোনো কোনো ঠাইত, ডাঙৰ ছোৱালীবিলাক কৰ্মশালালৈ নাহে, লাজ কৰে ৷ কিন্তু নজনা কথাটো শিকাটো প্ৰয়োজন ৷ সেই বাবে বিহুৰ সময়ত আমি কৰ্মশালা আয়োজন কৰো ৷ উঠি অহা প্ৰজন্মই আমাৰ সংস্কৃতিটো জীয়াই ৰাখিব লাগিব ৷ সেয়ে শুদ্ধ ৰূপত আমি কেনেদৰে বিহু নাচিব লাগে সেইখিনি জানিবৰ কাৰণেই আমি কৰ্মশালা আয়োজন কৰা হয় ৷"
জুবিন বিহীন প্ৰথমটো ব'হাগৰ সন্দৰ্ভত ৰাজশ্ৰীয়ে কয়, "জুবিন দা অবিহনেতো বিহু কল্পনাই কৰিব নোৱাৰি ৷ কাৰণ যেতিয়াৰ পৰা মই বিহু নাচিবলৈ শিকিছো তেতিয়াৰ পৰা জুবিন দাৰ বিহুনামবিলাক বেছিকৈ শুনিছো, মোৰ অতিকৈ প্ৰিয় ৷ কিন্তু সেই দুখৰ মাজতো আমি এইবাৰ বিহু পাতিব লাগিব ৷ জুবিনদাৰ ন্যায় পোৱাটো প্ৰয়োজন ৷ যদি তেওঁ ন্যায় নাপায় তেনেহ’লে ক’ৰবাত আমাৰ ন্যায় প্ৰতি সেই আস্থা সেই ভৰসাখিনি নাইকিয়া হৈ যাব ৷"
ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষকগৰাকীয়ে কয়, " জুবিন দা বিহীন আমি প্ৰথমটো ব'হাগ বিহুৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি গৈ আছো ৷ কিন্তু এতিয়াও আমি বহুত আশাবাদী জুবিন দাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কম্প্ৰমাইজ হ’ব নালাগে, জুবিন দাই ন্যায় পাব লাগে ৷ জুবিন দা নাই বুলি আমি এতিয়ালৈকে ভাবিবই পৰা নাই ৷ জুবিন দা আমাৰ মাজত এতিয়াও আছে, জীয়াই আছে আমাৰ হৃদয়ত আছে, আমাৰ কণ্ঠত আছে, আমাৰ নৱ প্ৰজন্মৰ মুখে মুখে আছে জুবিনদা ৷ গতিকে আমি ভগৱানক এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছো জুবিনদাই সোনকালে ন্যায় পাওঁক।"
লগতে পঢ়ক: তেলৰ নাটনি হোৱা নাই ! ৰাইজক উৰাবাতৰিত পতিয়ন নাযাবলৈ আহ্বান যোৰহাটৰ জিলা আয়ুক্তৰ